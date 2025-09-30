Solstice Finance službeno lansira USX, Solana-Native Stablecoin sa 160 milijuna dolara depozit TVL

Zug, Švicarska, 30. rujna 2025./Chainwire/--Solstice Finance, onchain upravitelj imovine podržan od strane tvrtke za ulaganje u digitalna sredstva od milijardu dolara , danas je službeno pokrenuo svoj USX i YieldVault Program za javnost. Bog X Kapital Bog X Kapital Solana-native protokol pruža Solana-native stablecoin koji svim korisnicima omogućuje neovlašten pristup institucijskim prinosima kroz Solstice's YieldVault. USX i YieldVault donose novu kategoriju stablecoin – namijenjenu za kompozibilnost, transparentnost i prirodni prinos putem Solstice protokola – Solani s više od 160 milijuna dolara u zaključanom kapitalu (TVL) na lansiranju, uz potporu Galaxy Digital, MEV Capital, Bitcoin Suisse, Auros i Deus X Capital. Solstice ulazi u ovo lansiranje s bitkom testiranom strategijom koja je povijesno generirala neto IRR od 13,96% bez zabilježenih mjesečnih gubitaka od početka. \n \n "Legacy stablecoins zadržavaju većinski tržišni udio, međutim, niti jedan vodeći stablecoin nije rođen nativno na Solani i nema dominantnih stablecoina s prirodnim prinosom koji trenutačno postoje u ekosustavu. Vidimo da se stable često povezuju s drugim lancima za najbolje prinose u razredu - to je stabilno TVL ostavljajući naš ekosustav da pokuša i zarađuje drugdje. Izgradili smo USX rješavajući ovaj tržišni nedostatak prvog dana, stablecoin koji održava sve prednosti transakcija bez trenja, dok pruža pristup institucijskim prinosima koji su nativni protokolu", rekao je Nad Benareski, izvršni direktor i suosnivač Solsticea. "Solstice pokreće stvarne, održive prihode na lancu unutar ekosustava Solana, a lansiranje USX-a i YieldVault-a otvara nove mogućnosti za graditelje, korisnike i ulagače", rekla je Lily Liu, predsjednica Fondacije Solana. "Solstice pokreće stvarne, održive prihode na lancu unutar ekosustava Solana, a lansiranje USX-a i YieldVault-a otvara nove mogućnosti za graditelje, korisnike i ulagače", rekla je Lily Liu, predsjednica Fondacije Solana. Daljnji pogled na Solsticeov ekosustav: \n \n \n \n \n USX: Sintetički stablecoin dizajniran za brzinu kapitala i transparentnost, potkrijepljen 1:1 stabilnim jamstvima s dokazom o rezervama u stvarnom vremenu putem Chainlink-a. YieldVault: Kao Solsticeov vodeći motor prinosa, YieldVault nudi institucijske prinose generirane od dokazanih neutralnih trgovinskih strategija. SLX: Solsticeov budući native utility token pokrenut je modelom distribucije koji se temelji na zajednici, bez podrške VC-u, kako bi se uskladio dugoročni uspjeh protokola s poticajima zajednice. Tim: Solstice glavni doprinosnici sastoje se od 30+ kripto i TradFi veterana u 10 zemalja, s dubokim iskustvom iz Solana Labs, Coinbase, Galaxy Digital, Standard Chartered, Deloitte, UBS, NAB, BlackRock, UXD, ConsenSys i još mnogo toga. Nositelji USX-a sada mogu pristupiti Solsticeovom YieldVault-u zaključavanjem svog USX-a u protokol, primajući eUSX, što predstavlja njihov udio u temeljnoj neto vrijednosti imovine licencijskog fonda za generiranje prinosa. "Solstice Labs sada radi s više od 30 partnera u ekosustavu za integraciju s jednim fokusom na Solana ekosustav. Mi smo uzbuđeni da konačno imaju USX živjeti i na tržištu, donoseći najbolje u klasi za svakoga. Bilo da ste upravljanje $ 5 ili $ 50 milijuna, Solstice otključava delta-neutralni, institucijski-grade povrat na transparentan i potpuno neovlašten način." USX je sada uživo na Solani i dostupan svim korisnicima. Da biste saznali više ili pristupili USX-u danas, korisnici mogu posjetiti https://solstice.finance ili slijediti Solstice. Ključni proizvodi uključuju USX, Solana-native stablecoin uz Solstice's YieldVault, demokratizirani protokol za doniranje prinosa koji omogućuje sudionicima pristup institucionalnim razinama delta-neutralnih prinosa. Solstice Labs AG također upravlja Solstice Staking AG, jednim od najvjerodostojnijih pružatelja infrastrukture u industriji, osiguravajući više od milijardu dolara u imovini u više od 9.000 čvorova validatora. Korisnici mogu saznati više o https://solstice.finance. Kontakt PR ravnatelj Lesli Termuhlen leslie@serotonin.co