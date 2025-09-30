Zug, Suiza, 30 de septiembre de 2025/Chainwire/--Solstice Finance, el gerente de activos en cadena respaldado por una firma de inversión de activos digitales de 1 billón de dólares , hoy lanzó oficialmente su programa USX y YieldVault al público. Dios X Capital Dios X Capital El protocolo nativo de Solana ofrece un stablecoin nativo de Solana que da a todos los usuarios acceso sin permiso a los rendimientos institucionales a través del YieldVault de Solstice. USX y YieldVault traen una nueva categoría de stablecoin – construida con propósito para la compostabilidad, la transparencia y el rendimiento nativo a través del protocolo de Solstice – a Solana con más de $ 160 millones en capital bloqueado (TVL) en el lanzamiento, respaldado por Galaxy Digital, MEV Capital, Bitcoin Suisse, Auros y Deus X Capital. Solstice entra en este lanzamiento con una estrategia probada en la batalla que ha generado históricamente un IRR neto del 13,96% sin pérdidas mensuales registradas desde su creación. \n \n “Legacy stablecoins mantienen la cuota de mercado mayoritaria, pero no un solo stablecoin líder nació nativamente en Solana y no hay establecoins nativos de rendimiento dominantes que actualmente existen en el ecosistema. Vemos estables a menudo conectados a otras cadenas para obtener los mejores rendimientos de clase – eso es TVL estable que deja nuestro ecosistema para intentar ganar en otro lugar. "Solstice está impulsando ingresos reales y sostenibles en la cadena dentro del ecosistema de Solana y el lanzamiento de USX y YieldVault desbloquea nuevas oportunidades para los constructores, usuarios e inversores", dijo Lily Liu, presidenta de la Fundación Solana. Una mirada más profunda al ecosistema de Solstice: \n \n \n \n \n USX: Una stablecoin sintética diseñada para la velocidad del capital y la transparencia, respaldada 1:1 por seguros estables con prueba de reservas en tiempo real a través de Chainlink. YieldVault: Como el motor de rendimiento líder de Solstice, YieldVault ofrece retornos de nivel institucional generados a partir de estrategias de comercio delta-neutrales probadas. los retornos de YieldVault mantienen un historial de tres años confiable con un rendimiento del 21,5% en 2024 y cero meses de retornos negativos desde su creación. SLX: El futuro token de utilidad nativa de Solstice está impulsado por un modelo de distribución de la comunidad primero sin soporte de VC para alinear el éxito a largo plazo del protocolo con los incentivos de la comunidad. Los principales colaboradores de Solstice están compuestos por más de 30 veteranos de criptografía y TradFi en 10 países, con profunda experiencia de Solana Labs, Coinbase, Galaxy Digital, Standard Chartered, Deloitte, UBS, NAB, BlackRock, UXD, ConsenSys y más. Los titulares de USX ahora pueden acceder al YieldVault de Solstice bloqueando su USX en el protocolo, recibiendo eUSX, que representa su cuota del valor neto subyacente del fondo generador de rendimiento licenciado. \n \n “Solstice Labs ahora trabaja con más de 30 socios en el ecosistema para la integración con un único enfoque en el ecosistema de Solana. Estamos entusiasmados de tener finalmente USX en vivo y en el mercado, trayendo el mejor rendimiento de su clase a todos. USX ahora está en vivo en Solana y está disponible para todos los usuarios. Para saber más o acceder a USX hoy, los usuarios pueden visitar https://solstice.finance o Seguir en X. Sobre la financiación del solsticio es un protocolo de financiación descentralizado desarrollado por Solstice Labs AG, una empresa de Deus X Enterprise, en colaboración con la Fundación Solstice. Colectivamente están reimaginando la gestión de activos para la era onchain. El Protocolo de Solstice aprovecha un gerente y fondo aprobado con licencia para ofrecer acceso a nivel institucional a los inversores de DeFi y TradFi. Los productos clave incluyen USX, una establecoin nativa de Solana junto con el YieldVault de Solstice, un protocolo democratizado de rendimiento que permite a los participantes acceder a rendimientos delta-neutrales de nivel institucional. Apoyando las credenciales de criptografía del grupo, Solstice Labs AG también opera Solstice Staking AG, uno de los proveedores de infraestructura más confiables en la industria, asegurando más de $ 1 mil millones de activos en más de 9.000 nodos de validación. 