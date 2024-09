Detekcija ekstremnih vrijednosti: što trebate znati

Analitičari se često susreću s odstupanjima u podacima tijekom svog rada, primjerice tijekom analize AB-testa, izrade prediktivnih modela ili praćenja trendova. Odluke se obično temelje na srednjoj vrijednosti uzorka, koja je vrlo osjetljiva na izvanredne vrijednosti i može dramatično promijeniti vrijednost. Dakle, ključno je upravljati outlierima kako bi se donijela ispravna odluka.





Razmotrimo nekoliko jednostavnih i brzih pristupa za rad s neobičnim vrijednostima.

Formulacija problema

Zamislite da morate provesti analizu eksperimenta koristeći prosječnu vrijednost narudžbe kao primarnu metriku. Recimo da naša metrika obično ima normalnu distribuciju. Također, znamo da je distribucija metrike u testnoj skupini drugačija od one u kontrolnoj. Drugim riječima, srednja vrijednost distribucije u kontroli je 10, au testu 12. Standardna devijacija u obje skupine je 3.





Međutim, oba uzorka imaju outliere koji iskrivljuju srednju vrijednost uzorka i standardnu devijaciju uzorka.

import numpy as np N = 1000 mean_1 = 10 std_1 = 3 mean_2 = 12 std_2 = 3 x1 = np.concatenate((np.random.normal(mean_1, std_1, N), 10 * np.random.random_sample(50) + 20)) x2 = np.concatenate((np.random.normal(mean_2, std_2, N), 4 * np.random.random_sample(50) + 1))

Imajte na umu da bi uzimanje u obzir metrike moglo imati odstupanja s obje strane. Kad bi vaša metrika mogla imati odstupanja samo s jedne strane, metode bi se lako mogle transformirati u tu svrhu.

Odrezati repove

Najlakši način je odrezati sva promatranja prije 5% percentila i nakon 95% percentila . U ovom slučaju izgubili smo 10% informacija kao prijevaru. Međutim, distribucije izgledaju oblikovanije, a uzorci su bliži momentima distribucije.

import numpy as np x1_5pct = np.percentile(x1, 5) x1_95pct = np.percentile(x1, 95) x1_cutted = [i for i in x1 if i > x1_5pct and i < x1_95pct] x2_5pct = np.percentile(x2, 5) x2_95pct = np.percentile(x2, 95) x2_cutted = [i for i in x2 if i > x2_5pct and i < x2_95pct]





Drugi način je isključiti opažanja izvan određenog raspona . Donji pojas jednak je 25% percentilu minus jedna polovica interkvartilnog raspona, a visoki pojas jednak je 75% percentilu plus jedna polovica. Ovdje ćemo izgubiti samo 0,7% informacija. Distribucije izgledaju oblikovanije od početnih. Momenti uzorka još su jednakiji momentima distribucije.

import numpy as np low_band_1 = np.percentile(x1, 25) - 1.5 * np.std(x1) high_band_1 = np.percentile(x1, 75) + 1.5 * np.std(x1) x1_cutted = [i for i in x1 if i > low_band_1 and i < high_band_1] low_band_2 = np.percentile(x2, 25) - 1.5 * np.std(x2) high_band_2 = np.percentile(x2, 75) + 1.5 * np.std(x2) x2_cutted = [i for i in x2 if i > low_band_2 and i < high_band_2]

Bootstrap

Druga metoda koju smo ovdje razmotrili je bootstrap. U ovom pristupu, srednja vrijednost je konstruirana kao srednja vrijednost poduzoraka. U našem primjeru srednja vrijednost u kontrolnoj skupini iznosi 10,35, au testnoj skupini 11,78. To je ipak bolji rezultat u odnosu na dodatnu obradu podataka.

import pandas as pd def create_bootstrap_samples( sample_list: np.array, sample_size: int, n_samples: int ): # create a list for sample means sample_means = [] # loop n_samples times for i in range(n_samples): # create a bootstrap sample of sample_size with replacement bootstrap_sample = pd.Series(sample_list).sample(n = sample_size, replace = True) # calculate the bootstrap sample mean sample_mean = bootstrap_sample.mean() # add this sample mean to the sample means list sample_means.append(sample_mean) return pd.Series(sample_means) (create_bootstrap_samples(x1, len(x1), 1000).mean(), create_bootstrap_samples(x2, len(x2), 1000).mean())

Zaključak

Otkrivanje i obrada izvanrednih vrijednosti važni su za donošenje ispravne odluke. Sada bi vam barem tri brza i jednostavna pristupa mogla pomoći da provjerite podatke prije analize.





Međutim, važno je upamtiti da bi otkriveni ekstremi mogli biti neuobičajene vrijednosti i značajka za učinak novosti. Ali to je već druga priča :)