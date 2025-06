Otključavanje rodne razlike u IT-u: iskustvo i put prema naprijed

My experience

Dok studiram informatiku, bila sam samo jedna od pet djevojaka u grupi od 30 studenata. Ne mogu reći da se situacija značajno promijenila nakon što sam diplomirala. Nikad nisam bila zaposlena u tvrtkama u kojima žene čine 30% ili više radne snage, i nikada nisam bila upravljana od strane žene.





Backed up by the stats

Stvarno vjerujem da sposobnosti muškaraca za logičko i analitičko razmišljanje ne nadmašuju one žena.19% svih IT profesionalnih pozicija u 2022./2023Isti izvor daje dokaze o vrlo sporom povećanju broja žena u IT ulogama: samo 5% od 2009. godine.





Nakon nekog istraživanja, vidim nekoliko korijenskih uzroka za ovaj društveni fenomen.





Pipeline problem

Jedan od očitih razloga za manji broj žena IT stručnjaka je nedostatak žena u obrazovanju povezanom sa STEM (Znanost, tehnologija, inženjering i matematika).Predstavljenost žena među diplomiranima iz računalnih znanosti 2022. godine nije porasla iznad 24%Postotak se smanjuje za 20% nakon diplomiranja: ne dobivaju sve djevojke koje se posvećuju IT obrazovanju odgovarajući posao. isti izvor tvrdi da su glavni čimbenici koji utječu na to nedostatak mreže, kontakata i iskustva.





Winding back

Kao što sam rekao, ne vjerujem da muškarci imaju fiziološku prednost koja im pomaže da uspiju u računalnoj znanosti. međutim, tri dječaka su se odlučila za glavni u računalnoj znanosti, dok je samo jedna djevojka odlučila učiniti isto.





Matija Kovačić i Cristina Elisa OrsoistraživanjePokazalo se da povijesni i kulturni čimbenici povezani s rodnim ulogama utječu na vjerojatnost žena da slijede STEM karijere kroz suvremene psihološke osobine naslijeđene od svojih roditelja.Žene iz više individualističkih kultura, koje karakteriziraju slabije strukture predaka, slabije obiteljske veze i veća predispozicija za kritičko razmišljanje, vjerojatnije su da će ući u STEM polja.





Stereotypes

Društveni stereotipi i predrasude također su važni. Psihološki, lakše je uskladiti stereotipe nego prihvatiti sebe kao vanzemaljaca. Čak i sada, radeći više od 10 godina u IT-u u različitim zemljopisima, još uvijek imam sliku IT stručnjaka kao muškarca u njegovim tridesetima - četrdesetima. Drugi također mogu imati ovaj stereotip. Na kraju krajeva, to je ono što smo vidjeli u filmovima. Zašto je to važno? Vrlo jednostavno - stereotipi sužavaju našu viziju i ne dopuštaju nam da istražimo nepoznate mogućnosti. Neka poznavanje predmeta je potrebno čak i da ga probamo. To je upravo ono što se dogodilo sa mnom - imao sam priliku naučiti programiranje prije odabira moje buduće profesije.





Možda, ako bismo imali više ženskih IT modela, djevojke bi bile otvorenije pokušavanju programiranja i odabiru obrazovanje u IT-u?





Why should the IT gender gap not be ignored?

Nakon istraživanja mogućih preduvjeta za trenutačnu razliku između žena i muškaraca u IT-u, pitao sam se zašto je to važno.





Vidim nekoliko razloga za razmišljanje o promjeni ovog status quo-a: ekonomski, rodno uključivi i holistički.





McKinseytvrdi da Europa, kako bi ostala konkurentna u području tehnološkog rasta i inovacija, u bliskoj budućnosti mora zaposliti i zadržati žene za najbrže rastuće tehnološke uloge.





Promicanje žena u tehnologiji može rezultirati uspješnijim IT proizvodima koji uzimaju u obzir žene specifične potrebe, jer bi žene bile uključene u razvoj i donošenje odluka. Jedan od najsjajnijih primjera u tehnologiji je Bumble - prva aplikacija za upoznavanje usmjerena na žene koju je pokrenula Whitney Wolfe Herd, koja je dala ženama agenciju i dati prioritet njihovoj sigurnosti, a ne uzimajući u obzir samo stereotipne muške dimenzije.





Holistic impact based on personal experience

Moje osobno iskustvo, koje se još ne temelji na statističkim podacima, pokazuje kako prisutnost žena može promijeniti timski rad i korporativnu kulturu. Kao mladi stručnjak u IT tvrtki, bila sam prva žena koja je ikada bila zaposlena. Vidjela sam kako se cijeli tim prilagođavao mojoj prisutnosti tijekom prvih nekoliko tjedana: muški kolege su napravili duge pauze u razgovorima gdje su prethodno počeli raspravljati ili koristili teške zakletve. S vremenom, pauze su nestale, a općenito, interakcije članova tima postale su mirnije i manje agresivne. Moja prisutnost im je dala priliku pokazati svoju bolju stranu. Tim je bio vrlo inspiriran ovim iskustvom i nastavio zaposliti žene za nove pozicije. Na drugim radnim mjestima, vidjela sam kako djevoj





Actions

Prepoznavanje problema je početak njegovog rješenja.





Evo nekoliko točaka duž putovanja djevojaka u i u IT profesiji koje većina IT zaposlenika može riješiti:

● Popularizirati STEM među djevojčicama i poticati STEM obrazovanje.McKinseytvrdi da ovaj pristup nema dobru ravnotežu napora i rezultata, još uvijek mislim da je širi kanal, lakše je dobiti više djevojaka uključenih u ovu profesiju.

● Pružanje dobrih prilika za stažiranje, mentorstvo i potporu na sveučilištima kao način pružanja veće konverzije studenata u takve profesije u potražnji.

Poticanje mješovitih i uključivih timova za razrjeđivanje kulture dječaka.

● Omogućiti hibridni i daljinski rad, kao i skrb o djeci na licu mjesta.To može pružiti ženama potrebnu potporu da ostanu u IT radnoj snazi dok je uravnotežuju s skrbom o djeci.





Iako gore navedeno zvuči kao akcijski plan za velike entitete kao što su sveučilišta, velike korporacije i vlade, još uvijek postoji nešto što svaki IT stručnjak može učiniti sa svoje strane: preuzeti mentorske odgovornosti, postati model za druge djevojke i biti glasan o ovom problemu.