MetaWin najavljuje ekskluzivnu nagradu za vlasnika NFT-a od 1,3 milijuna dolara

London, Ujedinjena Kraljevina, 20. kolovoza 2025./Chainwire/-- Danas je najavljeno lansiranje MetaWinners Millionaire, ekskluzivnog nagradnog događaja NFT-a s zajamčenim nagradnim fondom od 1,3 milijuna dolara. Događaj će se održati 30. rujna 2025. i vidjeti će jednog nositelja NFT-a nagrađenog s 1 milijun dolara, a dodatnih 300.000 dolara raspodijeljenih među ostalim pobjednicima.

Enter now for a chance to win $1.3 Million in in the MetaWinners Millionaire

U prvoj industriji, nijedna uloga neće biti dostupna za kupnju. Jedini put do sudjelovanja je kroz vlasništvo MetaWinners NFT, čineći ovaj natječaj potpuno ekskluzivnim za zajednicu. Svaki pojedini nositelj MetaWinners NFT mogao bi biti odabran kao pobjednik od 1 milijuna dolara. S samo 10.000 NFT-ova u cirkulaciji, šanse za osiguranje vrhunske nagrade su 1 u 10.000.

Od svog lansiranja u prosincu, MetaWinners je nastao kao jedan od najinovativnijih NFT projekata na globalnoj razini. Kombinirajući umjetničko djelo na razini Hollywooda s stvarnim svjetskim korisništvom, projekt je već isporučio milijune dolara u nagradama nositeljima, dok je njegova NFT cijena podova porasla deset puta. Naš postavlja novu referentnu točku u NFT-u, nudeći najznačajniju nagradu u gotovini ikad zajamčenu nositelju NFT-a.

MetaWinners milijunaši

30. rujna 2025 Event Date:
1,3 milijuna Total Prize Pool:
Milijun dolara za jednog pobjednika Top Prize:
MetaWinners NFT posjednici samo Eligibility:

Za više informacija korisnici mogu posjetiti MetaWin.com

O metafori je vodeća platforma za nagradna natjecanja na lancu i instant win igre, nudeći raznolik raspon zabavnih izazova za korisnike da uživaju. Korištenjem najmodernije blockchain tehnologije, MetaWin pruža transparentno, pošteno i sigurno gaming okruženje, čineći ga odredištem za blockchain entuzijaste i igrače.

O metafizičarima

MetaWinners NFT kolekcija je super premium kolekcija od 10.000 pojedinačnih umjetničkih djela, dizajnirana od strane Terraform Labs, vrhunskog konceptualnog umjetničkog studia iza projekata kao što su Transformers: Rise of the Beasts, Avatar 2, Thor i Destiny 2. MetaWinners NFT-ovi nisu samo futuristički u dizajnu; oni će biti dio Metawin identiteta vlasnika i djelovati kao osobni znak časti u cijelom Web3 ekosustavu.