MetaWin تعلن عن 1.3 مليون دولار إيداع إضافي لـ NFT Holders

لندن، المملكة المتحدة، 20 أغسطس، 2025/Chainwire/-- أعلنت اليوم إطلاق MetaWinners Millionaire، حدث مكافأة NFT استثنائي مع مجموعة مكافأة تضمن 1.3 مليون دولار. سيقام هذا الحدث في 30 سبتمبر 2025, وسيتم مشاهدة صاحب NFT واحد يعطى 1 مليون دولار, مع 300 ألف دولار إضافي يتم توزيعها بين الفائزين الآخرين. MetaWin MetaWin Enter now for a chance to win $1.3 Million in in the MetaWinners Millionaire اشترى الآن فرصة لكسب 1.3 مليون دولار في MetaWinners Millionaire في الصناعة الأولى، لن يكون هناك إشارات متوفرة لشراء. الطريق الوحيد إلى المشاركة هو من خلال مالية MetaWinners NFT، مما يجعل هذه المنافسة مخصصة تماما للمجتمع. قد يتم اختيار أي صاحب واحد من MetaWinners NFT كأفضل 1 مليون دولار. مع 10،000 فقط من NFT في الاتجاه، فإن الفرص لتأمين جائزة أعلى هي 1 في 10،000. منذ إطلاقه في ديسمبر الماضي، أصبحت MetaWinners واحدة من أكثر مشاريع NFT مبتكرة في جميع أنحاء العالم.جمع المشاريع الفنية على مستوى هوليوود مع الخدمات في العالم الحقيقي، وقد قدم المشروع بالفعل ملايين الدولارات في الجوائز للمستثمرين، في حين أن سعر زجاجة NFT قد ارتفعت عشرة مرات. ذاك يضع نموذجًا جديدًا في أداة NFT، ويقدم أعلى جائزة نقدية فريدة من نوعها تم تضمينها إلى صاحب NFT. يضع MetaWinners كأحد الفئات التي تحدد المشروع في مجال الأصول الرقمية. MetaWinners Millionaire الملياردير MetaWinners 30 سبتمبر 2025 Event Date: 1.3 مليون دولار Total Prize Pool: مليون دولار إلى الفائز واحد Top Prize: MetaWinners NFT holders فقط Eligibility: للمزيد من المعلومات، يمكن للمستخدمين زيارة الوسومMetawin.com الوسومMetawin.com عن Metawin هو منصة رائدة لمنافسات الجائزة في سلسلة وألعاب الفوز على الفور، وتقدم مجموعة متنوعة من التحديات الممتعة للمستخدمين للاستمتاع. MetaWin MetaWin من خلال الاستفادة من تكنولوجيا Blockchain الحديثة، توفر MetaWin بيئة لعبة شفافة وصريحة وآمنة، مما يجعلها الوجهة النهائية للمحترفين من Blockchain واللاعبين على حد سواء. عن MetaWinners مجموعة MetaWinners NFT هي مجموعة عالية الجودة من 10,000 أفلام فنية فردية ، تم تصميمها من قبل Terraform Labs ، وهي استوديو الفنون الفنية الرئيسية خلف مشاريع مثل Transformers: Rise of the Beasts ، Avatar 2 ، Thor و Destiny 2. ليس NFT من MetaWinners فقط في التصميم ، ولكنها ستكون جزءاً من هوية المالكين Metawin ويعمل كعبرة شخصية في جميع أنحاء بيئة Web3. الاتصال السيد الطباعة ميتشين press@metawin.inc

تم نشر هذه القصة كإعلان صحفي من قبل Chainwire تحت برنامج HackerNoon Business Blogging.