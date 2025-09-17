BetFury na summitu SBC Lisabon 2025: Affiliate rast u fokusu

Curacao, Curacao, 17. rujna 2025/Chainwire/--BetFury ulazi u fazu SBC Summit Lisbon 2025 – jednog od ključnih sastanaka u iGaming kalendaru. Od 16. do 18. rujna platforma će pokazati snagu svoje marke, produbiti povezanost partnera i predstaviti svoje planove za globalno širenje. BetFury sudjeluje na summitu SBC-a SBC Summit okuplja više od 25.000 izaslanika, uključujući više od 6.000 povezanih društava - najveću koncentraciju affiliate profesionalaca u iGamingu. Za BetFury, to nije samo vidljivost, to je strateška prilika za predstavljanje svog Affiliate programa pravoj publici. sastanci licem u lice, namijenjene mrežne zone i sjednice usmjerene na partnere čine Lisabon idealnim terenom za izgradnju novih partnerstava i jačanje postojećih. BetFury susreće affiliate čelnike na svom masivnom standu BetFury stiže na vrh s masivnim stožerom smještenim u središtu Affiliate zone. Dizajniran kao pravi sastanak, stožer kombinira velike LED zaslone, elegantan interijer i najbolju kavu na događaju - ali njegova osnovna misija daleko nadilazi stil. Ovdje, BetFury tim pozdravlja partnere i podružnice kako bi razgovarali o prilagođenim suradnjama, istražili mogućnosti rasta u više GEO-a i proširili svoj globalni Affiliate Program. Kako bi iskustvo bilo još privlačnije, stand također domaćin: \n \n \n Affiliate Lottery – brendirani bubanj ispunjen ekskluzivnim ponudama i personaliziranim ponudama za partnere. Merch Kits – premium darovi za povećanje prepoznavanja marke i ostavljanje posjetiteljima trajnog konferencijskog sjećanja. Osim toga, na SBC Summitu u Lisabonu, sudionici imaju priliku upoznati se s timom BetFury-a zajedno s njezinim rukovodiocima na razini C. \n \n Kao što CEO tvrtke, Mike napominje, “Naš fokus ovdje je ojačati postojeća partnerstva i pokrenuti nove suradnje koje će oblikovati globalni rast BetFury. Kao što CEO tvrtke, Mike napominje, “Naš fokus ovdje je ojačati postojeća partnerstva i pokrenuti nove suradnje koje će oblikovati globalni rast BetFury. Ekskluzivne SBC ponude za BetFury Affiliates Naš Standardni uvjeti uključuju 50% RevShare za sve partnere tijekom prva dva mjeseca i dinamički model zasnovan na mjesečnom NGR-u. BetFury affiliate program BetFury affiliate program BetFury će uvesti posebne ponude za podružnice samo tijekom SBC Lisabona 2025: \n \n \n \n \n Sub-Affiliate RevShare: do 10% u prva 3 mjeseca (5-10% nakon, na temelju NGR); CPA Bonus: $ 300 za svaku uputu koja generira $ 3000 NGR u roku od 6 mjeseci; Bonus za povlačenje: do 10% više na prvom povlačenju (kapitalizirano na $ 300); Regionalni CPA Booster: 10% CPA isplate za prvih 50 konverzija iz Kanade, Čilea, Kolumbije, Brazila i Meksika. Glavne prednosti BetFury Affiliate programa \n \n \n \n \n \n \n Crypto & fiat u jednom rješenju – maksimalni doseg iz Latinske Amerike u Aziju i Europu; Potpuna lokalizacija, uključujući sučelje i načine plaćanja; Fleksibilni uvjeti povezivanja (RevShare, CPA, hibridni modeli i kupnje prometa); Instant Crypto isplate bez kašnjenja; posvećena podrška i prilagođeni pristup za svaki afilijat; Prilagođen proizvod u Čileu s dokazanim uspjehom na betfury.cl. Sljedeći članak.cl Ove ekskluzivne nagrade i očite prednosti naglašavaju predanost BetFury-a da suradnju učini profitabilnijom i transparentnijom. Zaključci i planovi BetFury planira proširiti se na nove GEO-e i dodatno nadograditi svoj affiliate program nakon SBC Lisbon 2025. O tvrtki BetFury je ekosustav kripto proizvoda za zabavu i dodatni prihod. Tvrtka je okupila više od 4M korisnika u više od šest godina postojanja. BetFury nudi preko 8,000 Slots i 22 Original igre, s impresivnim RTP-om do 99.28%. betfury.com Sljedeći: Betfury.com Osim iGaming, ima 80 Sport za klađenje, uključujući eSports, i pruža šanse bolje od tržišnog prosjeka. S kontinuiranim nadogradnjama, BetFury se uspostavio kao transparentan i budućnost brand posvećen dugoročnom rastu i povjerenju zajednice. Kontakt PR menadžer Alisa Preston Betfury Sljedeći članakBETFURY.COM \n \n Ova priča je objavljena kao priopćenje za medije Cybernewswire u okviru HackerNoon Business Blogging Program. Ova priča je objavljena kao priopćenje za medije Cybernewswire u okviru HackerNoon Business Blogging Program. Program Program