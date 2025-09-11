OpenVenture के 50 मिलियन डॉलर के InVerse अधिग्रहण ने एज-प्रथम एआई कंप्यूटिंग की ओर महत्वपूर्ण बदलाव किया

एक कदम में जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैनाती रणनीतियों के तेजी से परिवर्तन को उजागर करता है, OpenVenture ने 50 मिलियन डॉलर के लिए InVerse की खरीद पूरी की है, जो तेजी से विकसित एज एआई बुनियादी ढांचे के बाजार में एक महत्वपूर्ण पैर स्थापित करता है. सौदा वितरित कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर के भविष्य पर एक रणनीतिक दांव का प्रतिनिधित्व करता है जहां प्रदर्शन अनुकूलन संसाधन प्रतिबंधों को पूरा करता है. InVerse, उद्यमी डिएगो मार्टिनेज का मस्तिष्क, जिन्होंने अभी भी हाई स्कूल में अपने पहले प्रौद्योगिकी उद्यम को लॉन्च किया है, 2022 के शुरू होने के बाद से एज-ऑप्टिमाइज़ एआई सिस्टम में एक अग्रणी नवाचारकर्ता के रूप में उभरा है. स्टार्टअप का विस्फोट दृष्टिकोण इस बात पर केंद्रित है कि कैसे कृत्रिम बुद्धि कार्य भार को प्रभावी ढंग से ऐसे वातावरण में निष्पादित किया जा सकता है जहां पारंपरिक क्लाउड-सेंटर मॉडल अपर्याप्त या आर्थिक रूप से असंभव साबित होते हैं। कंपनी की प्राइवेट प्रौद्योगिकी स्टॉक "स्मार्ट संसाधन ऑर्केस्ट्रेशन" के बारे में घूमता है - एक गतिशील फ्रेमप्रणाली जो लगातार वास्तविक समय में उपलब्ध हार्डवेयर क्षमताओं के लिए आईए प्रोसेसिंग आवश्यकताओं को समायोजित करती है। शुरुआत में मोबाइल गेमिंग में अनुकूलन चुनौतियों को हल करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, InVerse की मंच ने विभिन्न अनुप्रयोग क्षेत्रों में उल्लेखनीय बहुमुखीता का प्रदर्शन किया है. प्रौद्योगिकी अब स्वायत्त वाहन प्रणालियों, औद्योगिक आईओटी तैनाती और वास्तविक समय विश्लेषणात्मक प्लेटफॉर्म में महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करती है, जो बाजार अवसरों को संबोधित करती है जो उद्योग विश्लेषकों का अनुमान है कि 2028 तक 40 अरब डॉलर से अधिक हो सकता है। अधिग्रहण की तारीख OpenVenture के विश्वास को प्रतिबिंबित करती है कि आईआई के अनुमोदन के अगले चरण को मूल रूप से एज कंप्यूटिंग आवश्यकताओं द्वारा आकार दिया जाएगा. डेटा गोपनीयता के आसपास नियामक दबाव को बढ़ाते हुए और संगठन केंद्रित क्लाउड बुनियादी ढांचे पर निर्भरता को कम करना चाहते हैं, डेटा उत्पादन के बिंदु पर परिष्कृत आईआई क्षमताओं को सक्षम करने वाले समाधान तेजी से रणनीतिक हो रहे हैं। "डीिएगो और उनकी टीम ने मूल रूप से एआई प्रदर्शन और संसाधन उपयोग के बीच संबंध को फिर से कल्पना की है," एक वरिष्ठ प्रौद्योगिकी विश्लेषक ने नोट किया, जो लेनदेन से परिचित हैं। दोनों पक्षों द्वारा 50 मिलियन डॉलर की अधिग्रहण मूल्य की पुष्टि की गई है. सौदा एआई इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदाताओं के तेजी से प्रतिस्पर्धी परिदृश्य के भीतर InVerse के तेजी से बाजार की प्रगति और तकनीकी विविधता की पुष्टि करता है। अधिग्रहण व्यापक उद्योग की पहचान को संकेत देता है कि आईआई के सफल तैनाती रणनीतियों को वितरित कंप्यूटिंग वातावरण की वास्तविकताओं को ध्यान में रखना चाहिए. जैसा कि स्वायत्त सिस्टम से लेकर व्यक्तिगत स्वास्थ्य देखभाल तक के अनुप्रयोगों को निरंतर क्लाउड प्लेटफॉर्म जैसे InVerse के अनुकूलन फ्रेमवर्क पर भरोसा किए बिना वास्तविक समय में आईआई क्षमताओं की आवश्यकता होती है, वे बुनियादी ढांचे के घटक बनने के लिए स्थिति में हैं। भविष्य की ओर देखते हुए, संयुक्त उद्यम अगली पीढ़ी के एज एआई समाधानों के विकास को तेज करने की उम्मीद है, जबकि आसपास के बाजारों में विस्तार करते हुए जहां बुद्धिमान संसाधन प्रबंधन प्रतिस्पर्धी लाभ प्रदान कर सकता है. लेनदेन दोनों कंपनियों के एक एआई सक्षम भविष्य के साझा दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है जहां कंप्यूटिंग इंटेलिजेंस कंप्यूटिंग वातावरणों के पूरे स्पेक्ट्रम में सुचारू रूप से संचालित होता है, डेटा सेंटर से सबसे संसाधनों से सीमित एज डिवाइस तक। इस कहानी को HackerNoon के बिजनेस ब्लॉगिंग कार्यक्रम के तहत Sanya Kapoor द्वारा रिलीज के रूप में वितरित किया गया था। इस कहानी को HackerNoon के बिजनेस ब्लॉगिंग कार्यक्रम के तहत Sanya Kapoor द्वारा रिलीज के रूप में वितरित किया गया था।