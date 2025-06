AccuKnox, पार्क रिज, इलिनोइस और साइबर सुरक्षा के मोमबत्ती 10 के सदस्य से मिलें

वर्तमान 10 में वास्तव में असाधारण ड्राइव और प्रगति दिखाने वाले शीर्ष 10 स्टार्टअप के हिस्से बनने के लिए शुभकामनाएं। वर्तमान 10 इंटरव्यू श्रृंखला वर्ष 2024 के स्टार्टअप अभियान में आपके स्टार्टअप को शीर्ष पर ले जाने वाले अद्वितीय यात्राओं और शक्तिशाली नींवों में डुबकी देगी!

पुरस्कार के लिए लिंक

हमें अपने बारे में बताएं।

AccuKnox उद्योग में सबसे व्यापक Zero Trust Cloud Native Application Protection Platform (CNAPP) प्रदान करता है। SRI (स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट) के साथ एक साझेदारी से पैदा हुआ और KubeArmor जैसे शक्तिशाली ओपन-सॉर्ड फाउंडेशन पर बनाया गया, हमारा मिशन कोड विकास से लेकर क्लाउड एंडटाइम तक सुचारू, मजबूत सुरक्षा प्रदान करना है। हम एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जहां संगठनों को क्लाउड में आत्मविश्वास से नवाचार कर सकते हैं, यह जानते हुए कि उनके अनुप्रयोगों और डेटा को सार्वजनिक क्लाउड (AWS, Azure, GCP, Oracle), निजी क्लाउड (OpenShift, VMware, OpenStack), Kubernetes, VM

हमें बताएं कि आपका स्टार्टअप दुनिया को कैसे बदल रहा है।

क्लाउड, कंटेनर और माइक्रोसेसिस के लिए स्थानांतरण ने अप्रत्याशित जटिलता पैदा की है और हमले की सतह को नाटकीय रूप से विस्तारित कर दिया है। AccuKnox दुनिया को बदल रहा है, इस प्रकार कि संगठनों को इन आधुनिक वातावरणों को सुरक्षित करने के तरीके को मूल रूप से सरल और मजबूत कर रहे हैं। हम टुकड़े हुए सुरक्षा उपकरणों और प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोणों को एक एकीकृत, एआई-आधारित प्लेटफार्म के साथ बदल रहे हैं जो अनुप्रयोगों के पूरे जीवन चक्र में व्यापक दृश्यता और सक्रिय, शून्य विश्वसनीयता संरक्षण प्रदान करते हैं ("बिल्ड to runtime"). हमारा अंतिम लक्ष्य वैश्विक उद्यमों से क्लाउड-आधारित नवाचारियों तक

क्या आपको प्रतियोगिता से अलग करता है?

कई महत्वपूर्ण विभेदक AccuKnox को अलग करते हैं:





True Zero Trust Runtime Security: Unlike many solutions that focus primarily on post-attack detection, AccuKnox delivers inline, preventative security powered by technologies like eBPF and Linux Security Modules (LSM) via our open-source engine, KubeArmor. We enforce the least-permissive posture automatically.

Integrated Code-to-Cloud Platform: We uniquely combine Application Security Posture Management (ASPM) with a full-suite CNAPP (CSPM, CWPP, KSPM, KIEM, API Security) in a single pane of glass. This eliminates tool sprawl, reduces friction between security and development teams, and provides holistic visibility.

Comprehensive Workload Support: We protect modern and traditional workloads across virtually any environment: public/private clouds, Kubernetes, VMs, bare metal, and emerging areas like Edge/IoT, 5G, and AI/ML (with ModelKnox).

AI-Powered Security: We leverage GenAI (AskAda co-pilot) to enhance security operations and offer specialized solutions like ModelKnox to secure the entire AI/ML pipeline, including automated red teaming and LLM prompt firewalls.

Open Source Core: Our foundation in KubeArmor (over 1 million downloads) fosters trust, transparency, and community collaboration, ensuring our technology is robust and widely adopted.

Flexible Deployment: We offer SaaS, managed (OEM/MSSP), hybrid, and fully on-premises/air-gapped deployment models to meet diverse customer security and regulatory needs.

10वें चरण में होने का क्या मतलब है?

HackerNoon Momentum 10 में मान्यता प्राप्त होने के लिए, विशेष रूप से पार्क रीज में भयानक स्टार्टअपों के बीच 4वें स्थान पर पहुंचना, पूरे AccuKnox टीम के लिए एक महान सम्मान और सत्यापन है. इसका मतलब है कि तकनीकी समुदाय और उद्योग पर्यवेक्षक हमारी मिशन के महत्वपूर्ण महत्व को पहचानते हैं और नवाचार हम क्लाउड सुरक्षा में लाते हैं. यह सिर्फ एक पुरस्कार नहीं है; यह कड़ी मेहनत की मान्यता है, देर रातों, और वास्तविक, जटिल सुरक्षा चुनौतियों को संबोधित करने वाली एक प्लेटफॉर्म का निर्माण करने में हमने हासिल किए गए विफलताओं के लिए।

आप अपनी टीम के बारे में क्या पसंद करते हैं, और क्यों आप इस मिशन के लिए जाने वाले हैं?

मुझे हमारी टीम की अविश्वसनीय बौद्धिक जिज्ञासा और सहयोगी भावना से प्यार है. हमारे पास साइबर सुरक्षा, क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर, ओपन सोर्स, और एआई / एमएल पर गहराई से विशेषज्ञता है, जो अपनी जड़ों से उत्पन्न होती है।केइस मिशन के लिए टीम इस समस्या को हल करने के लिए हमारी साझा प्रतिबद्धता हैसबसे कठिनसुरक्षा में समस्याएं, न केवल सबसे आसान। हमने runtime सुरक्षा के साथ शुरुआत की, संभवतः सबसे चुनौतीपूर्ण पहलू, और वास्तविक ग्राहक जरूरतों के आधार पर बाहरी रूप से बनाया। नवाचार खुले संवाद की संस्कृति के माध्यम से, चुनौतियों को स्वीकार करने, ग्राहक केंद्रितता (जैसा कि AppSec+CloudSec गाइड में विस्तृत हमारे दृष्टिकोण में उजागर किया गया है), और KubeArmor के साथ हमारे ओपन सोर्स जड़ों का लाभ उठाकर व्यापक सुरक्षा समुदाय के साथ जुड़ने के लिए।

वापस देखते हुए, आपके स्टार्टअप के लिए सबसे बड़ा मोड़ बिंदु क्या था?

यह सफलता केवल हमारे कोर शून्य विश्वसनीयता, ईबीपीएफ / एलएसएम का उपयोग करके अंतर्निहित रोकथाम दृष्टिकोण की पुष्टि नहीं कर रही थी; यह उस आधार बन गया जिस पर हमने पूरे AccuKnox CNAPP मंच का निर्माण किया था। शुरुआती KubeArmor उपयोगकर्ताओं और ग्राहकों को ध्यान से सुनकर पता चला कि वे स्टैटिक सुरक्षा (सीएसपीएम) और एप्लिकेशन सुरक्षा एकीकरण (एएसपीएम) के साथ अपने व्यापक संघर्ष का सामना कर रहे हैं। यह महसूस करना कि हम अपने मजबूत रनटाइम कोर के आसपास उन्हें एकीकृत करके इन पड़ोसी मुद्दों को हल कर सकते थे, महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि थी। यह हमें एक बिंदु समाधान से एक व्यापक मंच तक विकसित करने की अनुमति देती





सीखा गया सबक मूल्यवान था: सबसे पहले एक महत्वपूर्ण, जटिल समस्या को असाधारण रूप से अच्छी तरह से हल करें, फिर ग्राहक की जरूरतों को एक समग्र समाधान में अपने विस्तार का मार्गदर्शन दें।

क्या एक मूल्यवान सबक आपने इस साल सीखा है जिसे आप अन्य स्टार्टअप को पारित करेंगे?

2024 से सबसे मूल्यवान सबक निस्संदेह आवश्यकता हैप्लेटफॉर्म को मजबूत करनाऔरसक्रिय, लंबी रक्षासाइबर सुरक्षा में. खतरों की शुद्ध मात्रा, गति और परिष्कृतता, एआई द्वारा बढ़ाया गया है, ने सिलॉइड सुरक्षा उपकरणों और शुद्ध डिटेक्शन-आधारित रणनीतियों को अपर्याप्त बना दिया है. ग्राहकों को अलार्मों में डूब रहे हैं और एकीकरण अंतरालों के साथ संघर्ष कर रहे हैं. अन्य स्टार्टअपों के लिए सबक, विशेष रूप से सुरक्षा में, पहले दिन से समग्र रूप से सोचना है।औरजहां अनुप्रयोग चलाते हैं, उसमें मजबूत सुरक्षा प्रदान करें (स्केल्ड-रेस्ट)। 2025 तक देखते हुए, हम इस प्लेटफॉर्म दृष्टिकोण पर दोगुना कर रहे हैं, एआई-आधारित क्षमताओं को बढ़ा रहे हैं (दोनों में से)उपयोग करेंबेहतर सुरक्षा औरसुरक्षितModelKnox के साथ एआई स्वयं), और सुचारू, स्वचालित Zero Trust सुरक्षा प्रदान करने के लिए गहराई से एकीकरण।

आप अपने उद्योग को आने वाले वर्षों में कैसे विकसित करने की कल्पना करते हैं, और आपका स्टार्टअप आगे कैसे रहेगा?

क्लाउड सुरक्षा उद्योग CNAPP प्लेटफार्मों के आसपास तेजी से एकीकृत हो रहा है, बिंदु समाधानों से दूर हो रहा है। शून्य विश्वसनीयता एक बज़वर्ड से एक वास्तुकला अनिवार्य में बदल रहा है। हम एआई / एमएल सुरक्षा की महत्वपूर्ण उपस्थिति को एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण अनुशासन के रूप में भी देखते हैं।





AccuKnox is poised to stay ahead because:

हमने सीएनएपीपी की एकीकरण की उम्मीद की और शुरुआत से ही एक एकीकृत मंच का निर्माण किया। Zero Trust runtime security (KubeArmor) में हमारा आधार हमें उन प्रतिस्पर्धियों की तुलना में एक महत्वपूर्ण लाभ देता है जो बाद में runtime पर बोल्डिंग करते हैं। हम ModelKnox के साथ एआई / एमएल सुरक्षा में अग्रणी हैं, आज एक महत्वपूर्ण भविष्य की जरूरत को संबोधित करते हैं। हमारा मंच हाइब्रिड और मल्टी-क्लाउड वातावरणों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें एज और 5जी बुनियादी ढांचे शामिल हैं। खुले स्रोत और ग्राहक प्रतिक्रिया पर आधारित निरंतर नवाचार के लिए हमारी प्रतिबद्धता हमें वास्तविक दुनिया की जरूरतों और उभरते खतरों के साथ समायोजित रखती है।

आप या आपकी कंपनी 2025 में दस प्रेरणाओं को आगे लाने का इरादा कैसे रखती हैं?

एक HackerNoon Momentum 10 सदस्य के रूप में, हम इस मान्यता का लाभ उठाने का इरादा रखते हैं ताकि उद्योग में सक्रिय, शून्य विश्वसनीय सुरक्षा के महत्व को और बढ़ाया जा सके।





ज्ञान साझा करें: हमारे योगदान को लेखों, वेबमिनारों और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से बढ़ाएं (HackerNoon जैसे प्लेटफार्मों पर भी) ताकि प्रभावी CNAPP और Zero Trust रणनीतियों को लागू करने के बारे में सर्वोत्तम प्रथाओं और अंतर्दृष्टि साझा करें। चैंपियन नवाचार: चलाने के समय सुरक्षा, एआई सुरक्षा (ModelKnox), और 5G सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में कवर को आगे बढ़ाना जारी रखें, नेतृत्व का प्रदर्शन करें। Foster Collaboration: हमारे खुले स्रोत योगदान को मजबूत करें (KubeArmor) और सभी के लिए एक सुरक्षित पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए गहरे साझेदारी का निर्माण करें। उदाहरण से नेतृत्व: प्रभावी लाभ (उत्पादकता, जोखिम कम, अनुपालन) को प्रदर्शित करें जो संगठन हमारे एकीकृत मंच को अपनाकर प्राप्त करते हैं, दूसरों को पुरानी सुरक्षा मॉडल से परे जाने के लिए प्रेरित करते हैं।

आप 2025 में किन लक्ष्यों को पूरा करने की उम्मीद कर रहे हैं?

2025 तक, AccuKnox कई प्रमुख लक्ष्यों पर केंद्रित है:





प्लेटफार्म सुधार: समृद्ध संदर्भ और तेजी से सुधार के लिए हमारे ASPM, CSPM और CWPP मॉड्यूल के बीच एकीकरण और संबंध को गहरा करना। एआई सुरक्षा नेतृत्व: मॉडलनॉक्स की क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएं, इसे उभरते खतरों के खिलाफ एआई / एमएल पाइपलाइनों और तैनाती को सुरक्षित करने के लिए Go-to समाधान के रूप में स्थापित करें। बाजार का विस्तार: प्रमुख ऊर्ध्वाधर और भौगोलिक क्षेत्रों में हमारे ग्राहक आधार को बढ़ाएं, और अधिक संगठनों को शून्य ट्रस्ट सुरक्षा को अपनाने में मदद करें। रणनीतिक साझेदारी: हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाने के लिए क्लाउड प्रदाताओं, सिस्टम एकीकृतकर्ताओं और प्रौद्योगिकी भागीदारों के साथ हमारे साझेदारी को बढ़ाना और गहरा करना। अनुपालन स्वचालन: अधिक अनुपालन ढांचे के लिए समर्थन जोड़ें और हमारे जीआरसी मॉड्यूल के भीतर और अधिक स्वचालित सबूत संग्रह और रिपोर्टिंग। सामुदायिक विकास: KubeArmor समुदाय को पोषण करना जारी रखें और ओपन-सॉर्ड लॉन्टाइम सुरक्षा को अपनाने को बढ़ावा दें।

2024 पागल रहा है, सभी नई तकनीकों के साथ, और सभी भू-राजनीतिक उतार-चढ़ाव. इनके आपके स्टार्टअप, और आपके उद्योग के लिए क्या प्रभाव हैं?

2024 वास्तव में परिवर्तनशील था।





नई तकनीक (GenAI): GenAI का विस्फोट एक द्विआधारी तलवार है. यह हमलावरों के लिए अविश्वसनीय अवसर पैदा करता है (एआई-आधारित हमले, एआई मॉडल में नई कमजोरियां) लेकिन रक्षाकारों के लिए भी (एआई-आधारित खतरे का पता लगाना, सुरक्षा ऑटोमेशन)। AccuKnox के लिए, यह ModelKnox के साथ एआई सुरक्षा में हमारे प्रारंभिक निवेश को सत्यापित करता है और हमें बढ़ी हुई दक्षता के लिए हमारे कोर CNAPP में एआई को एकीकृत करने के लिए प्रेरित करता है (हमारे AskAda सह-पायलट की तरह)।





भू-राजनीतिक: बढ़ी हुई भू-राजनीतिक तनाव सीधे साइबर युद्ध, जासूसी, और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर हमलों की वृद्धि के लिए अनुवाद करता है. यह शून्य ट्रस्ट जैसे मजबूत, प्रतिरोधी सुरक्षा दृष्टिकोणों के महत्व को बढ़ाता है. AccuKnox के लिए, यह हमारे अंतर्निहित रोकथाम क्षमताओं की आवश्यकता को उजागर करता है और संवेदनशील क्षेत्रों के लिए हवा के अंतराल वाले वातावरण सहित विविध तैनाती मॉडल का समर्थन करता है. उद्योग उच्च गारंटी प्रदान करने वाले समाधानों की बढ़ी हुई मांग देखता है और राज्य द्वारा समर्थित परिष्कृत खतरों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है.





हमारे अनुकूलन में हमारे ModelKnox रोडमैप को तेज करना, हमारे कोर प्लेटफॉर्म की प्रतिरोधशीलता को मजबूत करना और शून्य विश्वास सिद्धांतों पर जोर देना शामिल था जो इस तरह के अस्थिर परिदृश्य में आवश्यक हैं।

हम एक तकनीकी प्रकाशन के रूप में HackerNoon पर आपकी प्रतिक्रिया पसंद करेंगे! हमारे साथ आपका अनुभव कैसा रहा है?

HackerNoon के साथ हमारा अनुभव बहुत सकारात्मक रहा है. यह एक मूल्यवान मंच है जो लगातार प्रौद्योगिकीविदों, डेवलपर्स और स्टार्टअप प्रशंसकों के लिए अंतर्दृष्टिपूर्ण सामग्री प्रदान करता है. हम व्यावहारिक, गहराई से लेखों पर ध्यान केंद्रित करने और तकनीकी स्पेक्ट्रम से आवाजों को मजबूत करने में इसकी भूमिका की सराहना करते हैं. "वर्ष के स्टार्टअप" पुरस्कार कार्यक्रम एक शानदार पहल है जो वैश्विक स्तर पर उभरती कंपनियों पर प्रकाश डालता है और समुदाय की भावना को बढ़ावा देता है. हम दृश्यता और मान्यता के लिए धन्यवाद करते हैं HackerNoon प्रदान करता है.

कोई बुद्धि के शब्द आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं?

तेजी से विकसित प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा की दुनिया में, अभिनव, मजबूत समाधानों के साथ बुनियादी ग्राहक समस्याओं को हल करने पर ध्यान केंद्रित करें। जटिलता को गले लगाएं - अक्सर, सबसे कठिन समस्याएं हल करने और सबसे अधिक बचाव योग्य मूल्य बनाने के लिए सबसे अधिक पुरस्कृत हैं। अपनी दृष्टि के अनुरूप एक भावुक टीम का निर्माण करें, अपने ग्राहकों को ध्यान से सुनें, और कभी भी समुदाय और पारदर्शिता की शक्ति को कम नहीं करें, खासकर यदि आप ओपन सोर्स का लाभ उठाते हैं।

