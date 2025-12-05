दुनिया के अग्रणी क्रेडिट ब्लॉकचेन एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है जो संरचित धन के संचय को सुविधाजनक बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है. क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार नाटकीय मूल्य उतार-चढ़ाव का अनुभव करना जारी रखता है, डिजिटल संपत्ति की कीमतें वैश्विक मैक्रो-आर्थिक दबावों, तरलता चक्रों और संभावित व्यापार पैटर्न के कारण जंगली रूप से उतार-चढ़ाव करती हैं। इन परिस्थितियों में, प्रतिभागियों को डेटा-आधारित, तथ्य-आधारित डिजिटल मूल्य प्रबंधन दृष्टिकोणों की तलाश कर रही है ... इसके बजाय, केवल मूल्य स्पेसिफिकेशन पर भरोसा करें। ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म बढ़ते ध्यान में आने वाली प्लेटफार्मों में से एक क्रेडिट ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है, जो डिजिटल संपत्ति भागीदारी के लिए एक अधिक स्थिर वातावरण बनाने के लिए पारदर्शी ब्लॉकचेन प्रक्रियाओं के साथ एआई प्रबंधित कंप्यूटिंग शक्ति को जोड़ता है। बाजार अस्थिरता ने संरचित प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करने में एक बदलाव लाया है। हाल के महीनों में, वैश्विक क्रिप्टोकरेंसी बाजार में मुख्य संपत्ति ( इनमें से सभी को तेजी से बदलाव किया गया है। जैसे बिटकॉइन, Ethereum, और Ripple जबकि अस्थिरता ने ऐतिहासिक रूप से व्यापारियों को आकर्षित किया है, कई दीर्घकालिक प्रतिभागियों अब ऐसे सिस्टम की तलाश कर रहे हैं जो अस्थिरता पर जोर देते हैं, स्पष्ट संचालन दिशानिर्देश, जाँच योग्य परिणाम और स्थिर प्रदर्शन चक्र प्रदान करते हैं। CreditBlockchain के एक प्रतिनिधि ने कहा: "मार्केट मूल्य हमेशा भिन्न होंगे. उपयोगकर्ताओं के लिए जो दीर्घकालिक स्थिरता की तलाश में हैं, आधार प्रणाली की विश्वसनीयता महत्वपूर्ण है। हम सत्यापित प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो स्वचालित गणना और पारदर्शी ब्लॉकचेन रिकॉर्ड द्वारा समर्थित है। यह बदलाव डिजिटल संपत्ति स्थान में एक व्यापक विकास को दर्शाता है, जिसमें स्पेक्ट्रमिक लाभ से कार्यात्मक ब्लॉकचेन भागीदारी पर जाने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। CreditBlockchain का एआई कंप्यूटिंग पावर मॉडल कैसे काम करता है? क्रेडिटब्लॉकचेन का संचालन ढांचा एक रिकॉर्ड और ट्रैक योग्य कंप्यूटिंग पावर सिस्टम स्थापित करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा-चालित कंप्यूटिंग सुविधाओं के साथ एआई-सक्षम संसाधन वितरण को जोड़ता है। इसके अनुबंध कार्यक्रम स्वचालित कार्य प्रवाहों के माध्यम से काम करते हैं, जिससे मानव हस्तक्षेप के बिना प्रबंधन, वितरण, समीक्षा और निपटान की अनुमति मिलती है। सभी आउटपुट परिणाम स्मार्ट अनुबंध प्रक्रियाओं के माध्यम से रिकॉर्ड किए जाते हैं और ब्लॉकचेन-आधारित रिकॉर्ड के माध्यम से दर्शाए जाते हैं। Contract Type Example: अधिक योजनाओं के लिए, कृपया क्लिक करें: https://creditblockchain.com/product ऊर्जा बचत बुनियादी ढांचे CreditBlockchain अपने कंप्यूटिंग सिस्टम को बिजली देने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करता है और इसे स्वचालित बिजली वितरण एल्गोरिदम द्वारा समर्थित किया जाता है। यह दृष्टिकोण प्रतिभागियों के लिए स्थिर संचालन स्थितियों को बनाए रखते हुए पर्यावरणीय प्रभाव को कम करता है। ऊर्जा जिम्मेदारी और ब्लॉकचेन पारदर्शिता का संयोजन डिजिटल संपत्ति अंतरिक्ष में दीर्घकालिक स्थिर विकास पर क्रेडिट ब्लॉकचेन का ध्यान केंद्रित करता है। सुरक्षा, सत्यापन और ऑपरेटिंग निगरानी मंच कई सुरक्षा फ्रेमवर्क को एकीकृत करता है, जिसमें शामिल हैं: क्रिप्टोकरेंसी बहुमूल्य हस्ताक्षर Cloudflare® और McAfee® सत्यापित स्वचालित प्रदर्शन निगरानी सभी गणनात्मक गतिविधियां, सिस्टम आवंटन और निपटान रिकॉर्ड एक वितरित रजिस्टर में संग्रहीत किए जाते हैं, जिससे उपयोगकर्ताओं और सत्यापनकर्ताओं को उन्हें स्वतंत्र रूप से सत्यापित करने की अनुमति मिलती है। अमीर बनने का एक स्थिर तरीका चूंकि क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार अप्रत्याशित रहता है, क्रेडिट ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन प्रणालीओं की एक बढ़ती श्रेणी का प्रतिनिधित्व करते हैं जो मापने योग्य, दोहराने योग्य और पारदर्शी मूल्य निर्माण का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। उपयोगकर्ता अब कम अवधि की कीमत उतार-चढ़ावों पर भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन रिकॉर्ड किए गए गणनात्मक गतिविधियों के माध्यम से भाग लेते हैं जो चेन पर सत्यापित परिणामों द्वारा समर्थित होते हैं। प्रवक्ता ने कहा, "हम मानते हैं कि आने वाले वर्षों में, संरचित सिस्टम व्यक्तियों और संस्थानों को डिजिटल संपत्ति के साथ कैसे बातचीत करने में केंद्रीय भूमिका निभाएंगे। क्रेडिट ब्लॉकचेन वे एआई सक्षम कंप्यूटिंग, नवीकरणीय ऊर्जा-आधारित कंप्यूटिंग ऑपरेशन, और चेन सत्यापन में विशेषज्ञता प्राप्त करते हैं। क्रेडिट ब्लॉकचेनयह एक ब्रिटिश आधारित ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी संगठन है यह मंच एक संरचित और पारदर्शी स्मार्ट अनुबंध मॉडल के माध्यम से प्रमुख डिजिटल संपत्तियों, BTC, ETH और XRP सहित व्यापार में जिम्मेदार भागीदारी का समर्थन करता है। अधिक जानकारी आधिकारिक वेबसाइट: https://creditblockchain.com व्यापार परामर्श: info@creditblockchain.com से संपर्क करें इस कहानी को HackerNoon के बिजनेस ब्लॉगिंग कार्यक्रम के तहत Sanya Kapoor द्वारा रिलीज के रूप में वितरित किया गया था। इस कहानी को HackerNoon के बिजनेस ब्लॉगिंग कार्यक्रम के तहत Sanya Kapoor द्वारा रिलीज के रूप में वितरित किया गया था।