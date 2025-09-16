XYO, פרוייקט DePIN עם 10M+ כבל, מציג את Blockchain הראשון נתונים ממוקד L1

לונדון, בריטניה, 16 בספטמבר, 2025/Chainwire/--היום, , הפרויקט הראשון של DePIN ו- blockchain עם 10M+ כפתורים, הושק רשת blockchain שתוכננה במיוחד עבור תעשיות כבדות נתונים, כגון אלה באינטליגנציה מלאכותית (AI), לוגיסטיקה ושירותי ענן. XYO XYO Layer One Xyo XYO Layer One עם ההשקה הזו, XYO מציגה את הבלוקצ'יין הראשון שנבנה כדי לטפל בכמויות גדולות של נתונים מבלי להאט את הביצועים, מה שהופך אותו לרשת המוגדרת הראשונה המיועדת לנתונים. ומושך 80% מהמשתמשים שלה מחוץ למרחב הקריפטוגרפי. 8.8 מיליון דולר בהכנסות ב 2024 8.8 מיליון דולר בהכנסות ב 2024 מאז 2018, XYO עובדת על מגוון רחב של מוצרים blockchain כבדים נתונים, כגון האפליקציה הניידת COIN, שבו משתמשים יכולים להפוך את הנתונים היומיומיים שלהם לתגמולים בעולם האמיתי. המוצרים של XYO נועדו לספק נתונים מדויקים, מאושרים לצדדים שלישיים ולשותפיהם, החל מנתונים פשוטים בעולם האמיתי כגון מיקום וטמפרטורה, ועד לאימות פעולות דיגיטליות מורכבות, כגון תשובות סקר אישיות ורגלי קניות. XYO החליטה להשיק blockchain משלה לאחר יותר משבע שנים בתעשייה, כאשר שום אפשרות קיימת לא יכלה לענות על הצורך של הפרויקט עבור רשת יעילה, ממוקדת נתונים. לדוגמה, מודלים של AI דורשים זרמים עצומים של נתונים מדויקים כדי למנוע דעות קדומות ולשפר את תוצאות האימון.בניהול נכסים ושרשרת האספקה, נכסים מטוקניזציה תלויים בהכנסות מדויקות ומאובטחות כי XYO Layer One מסוגל לספק. היכולת של XYO Layer One לעבד כמויות גדולות של נתונים בזמן אמת עם עיכוב נמוך ומספקת יכולות אימות נתונים מציעה פתרון בעל ערך ייחודי הן לתעשיות מתפתחות והן לתעשיות מבוססות. XYO תחילה יעביר את המוצרים שלה ל- XYO Layer One blockchain החדש, ולאחר מכן ימשיכו השותפים המרכזיים. \n \n "הקהילה מוכנה למערכת שיכולה לטפל בכמויות גבוהות של נתונים ולשמור על דנטליזציה אמיתית. XYO פונה לנקודות הכאב שהחזיקו את המפתחים והצרכנים במשך שנים - נפילה, חוסר יעילות והגנטיזציה של השתתפות. XYO מספק את הכלים המפתחים צריכים לבנות, ואת האמצעים עבור כל אחד להשתתף, ללא קשר למשאבים." - Arie Trouw, XYO Co-Founder & CEO "הקהילה מוכנה למערכת שיכולה לטפל בכמויות גבוהות של נתונים ולשמור על דיסציפלינה אמיתית. XYO פונה לנקודות הכאב שהחזיקו את המפתחים והצרכנים במשך שנים - נפילה, חוסר יעילות והגנטיקה של השתתפות. XYO מספק את הכלים המפתחים צריכים לבנות, ואת האמצעים עבור כל אחד להשתתף, ללא קשר למשאבים." , XYO Co-Founder & CEO אורי מאמין אורי מאמין טכנולוגיות חדשות ב- XYO Layer One מתמודדות עם התהליכים העדכניים ביותר בבלוקצ'יין כיום. XYO Layer One מציג תכונות חדשות המפתחות את blockchain לטכנולוגיה שיכולה לצמוח ללא קשר לעיסוק נתונים ועסקאות. (כגון XYO's Lookback Window, Step Hash, Proof of Perfect וחדשנות שלהם XYO Layer One) . מידע נוסף על התכונות הללו documentation מידע נוסף על התכונות הללו תיעוד המודל הקל של XYO משפר את מהירות הבלוקצ'יין ומניע את המתח החומרי עבור DePIN, RWA, AI ופרויקטים אחרים כבדים בנתונים. New Chain, טוקנומיקה חדשה ה- XYO Layer One Blockchain החדש מגיע גם עם הבכורה של מודל טוקן כפול עבור XYO, אשר השיקה את הקריפטוטוקן הראשון שלהם, $XYO, בשנת 2018.היום, טוקן XYO מופיע ברוב המערכות הגדולות בעולם, כולל Coinbase, Kraken, Kucoin ו- Bitpanda עם עוד להודיע בשבועות הקרובים. טוקן $XYO פועל כמו נכס דפלנציאלי עם אספקת קבועה, ובתוך XYO Layer One Blockchain, $XYO משמש כטוקן העיקרי עבור תגמולים DePIN, ממשל, תשלום, אבטחה ותפקידים הימורים. $XYO נועד להבטיח את הפרוטוקול ולהתאים את המוטיבציות לטווח הארוך בצורה מושלמת ותמשיך לעשות זאת לאורך חייו של XYO. כדי לטפל בדרישות עסקיות מתמשכות וגדולות של XYO Layer One, XYO משחררת את הטוקן השני שלה, $ הטוקן החדש תוכנן באופן מקצועי כדי לשמש כטוקן מקורי של XYO Layer One, ומאפשר את הפעילות היומיומית של הרשת, כולל תשלום של דמי גז, עיבוד עסקאות, פונקציות blockchain, דמי עדיפויות ותגמולים עבור פעולת כבל. xl1 xl1 $XL1 משלימה את ה- $XYO המקורי על-ידי ניהול כלי שימושי בעוד $XYO נשארת ה- XYO המהותית של מערכת המוצרים הגדולה של XYO, המנהלת את blockchain החדש של XYO Layer One ומשמרת את הערך לטווח הארוך של ה- XYO. $XL1 מרוויח על ידי הימורים $XYO, אשר מנע את טוקן $XYO לתוך XYO Layer One ויוצר רלוונטיות נצחית בתוך המערכת האקולוגית. על ידי הימור $XYO, המשתתפים מרוויחים $XL1, המאפשר להם לעסוק בכל הפונקציות של שרשרת תוך הבטחת האמינות והיעילות של המערכת הרחבה יותר. הימור המערכת זמין, המאפשר לכל אחד להמר $XYO ולהרוויח $XL1. הטוקן המקורי $XYO מספק ממשל, הימור וערך לטווח ארוך עבור האקולוגיה של XYO, בעוד ש- $XL1 מכסה תגמולים ועסקאות עבור ה- XYO Layer One blockchain המקורי שלה. אודות XYO: נוסדה בשנת 2018, XYO אוסף ומאמת נתונים, מחבר את Web3, Web2, ותעשיות כגון AI, נכסים בעולם האמיתי (RWA), וגיאולוקציה. Xyo Xyo טכנולוגיותיה הייחודיות של Proof of Location ו- Proof of Origin מאבטחות נתונים עבור מעקב אחר נכסים, יישומים של DePIN, משחקים ומגוון תעשיות דחופות אחרות.XYO יצרה את אפליקציית COIN, אשר הציגה מיליוני משתמשים בלוקצ'יין על ידי תגמול השתתפות באימות נתונים. הטוקן XYO מופיע ברוב הבורסות הגדולות בעולם, כולל Coinbase, Kraken, KuCoin ו-Bitpanda.בנוסף להקמת קרן XYO, XY Labs Inc. הפכה לחברה הקריפטוגרפית הראשונה בארה"ב שקיבלה אישור של SEC עבור הצעת חוק A, פותחת השקעות עבור משקיעים מוכרים ולא מוכרים. בשנת 2022, XY Labs טוקן את המניות שלה, אשר מסחר כ $XYLB על tZERO ATS, הקמת המנהיגות שלה בחלל RWA. 