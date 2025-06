המהפכה מובילה בשקט על ידי החברה האמינה על ידי ממשלות וגורמי Fortune 500

בעידן שבו הרעש הטכנולוגי לעתים קרובות מכבה את החדשנות האמיתית,droppGroupמאחורי חדרי מועצה סגורים ודיונים ריבוניים, הם בונים משהו עמוק: את המסלולים של האינטרנט החדש ואת היסודות של הכלכלה המונעת על ידי ה- AI. ממשלות סומכות עליהם. חברות Fortune 500 מסתמכות עליהם. ובקרוב, העולם יבין כי droppGroup אינה רק משתתפת בעידן הדיגיטלי הבא - הם מגדירים אותו.





האינטרנט של היום נבנה למידע.האינטרנט החדש, אותו droppGroup יוצר, נבנה למען אינטליגנציה, חילופי ערך ואוטונומיה. droppGroup הוא חלוץ פתרונות blockchain ברמה ארגונית, תשתיות מבוססות AI וטוקניזציה של נכסים סובייקטיביים, עובר מעבר לספקולציה לתועלת בעולם האמיתי.הם מאפשרים נכסים סובייקטיביים, תשתיות ארגוניות והקפיטליזם האנושי עצמו להיות דיגיטלי, טוקניזציה והפעולה.





בלב הוא droppOne, הפלטפורמה המובילה שלהם נבנתה בזהירות במשך 7 שנים, מערכת AI סוכנת שילוב blockchain, חוזה חכם ומודלים רב-מודליים AI ליצירת מערכות אקולוגיות דיגיטליות אוטונומיות לחלוטין.





כאשר ממשלות מבקשות למודרניזציה של תשתיות של מיליארדי דולרים, הן פנות ל-droppGroup.When Fortune 500 giants need to integrate AI with real-world financial systems, they call droppGroup.





ענקים טכנולוגיים גלובליים כמו סיסקו, נווידיה ואורקל? הם שותפים, לא רק לקוחות. droppGroup פרצה את הקוד על גשר המגזרים הציבוריים והפרטיים לתוך אינטרנט פיננסי ותפעולי אחד אינטראקלי, המונע על ידי AI - הישג שרק כמה חברות בהיסטוריה השיגו.





באמצעות עבודתם המובילה בטוקניזציה של נכסים בעולם האמיתי (RWA) באמצעות droppRWA JV שלהם, droppGroup משנה נכסים בלתי נזקים מסורתיים, תשתיות אנרגיה, נכסים, אשראי סובייקטיבי, לכלי פיננסיים מתוכנתים.





על ידי מתן שירותי טוקיניזציה ברמה ריבונית, droppGroup לא רק להעביר נכסים על blockchain, הם בונים את הכבישים שבהם הדור הבא של מימון, ממשל ומסחר יעבור.





כאשר רוב ה-AI כיום מתמקד ביצירת תוכן או במשימות צרות, מערכות הסוכנות של droppGroup מתמקדות בבניית תשתיות אוטונומיות.הפתרונות שלהם מאפשרים לסוכני ה-AI לחשוב, לפעול ולעשות עסקאות, ומחליפים שכבות תפעוליות שלמות של חברות, ערים ותוכניות ריבוניות עם מערכות שיפור עצמי ופעולה עצמית.





בעוד התעשיות מתעוררות לשינוי העמוק בתהליך, הן ימצאו את droppGroup כבר בשנים הקרובות, לאחר שבנו בשקט את התשתית שתפעיל את כלכלת ה- AI לדורות הבאים.





droppGroup אינו עוקב אחר העתיד. droppGroup הואבנייןזה





וכאשר ההיסטוריה תסתכל אחורה על מי הניח את המסלול של האינטרנט החדש, האינטרנט המתורכב, האינטליגנטי והסובייקטיבי, היא תמצא את השם droppGroup כתוב עמוק בתוך היסודות שלה**.