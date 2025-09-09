Bitcoin Highs להביא שאלות מוכרות, אבל משמעת עוסקת Hype

בכל פעם שביטקוין מעלה מחיר גבוה חדש, החדר הקולקטיבי עושה את אותו ריקוד: צילומי מסך, סיבוב ניצחון ... ולאחר מכן נשימה ארוכה מאוד. אלה כל השאלות הגדולות לשאול; אבל עכשיו יותר מתמיד, יש ניואנסים לתשובות. עבור אלה מודאגים לגבי העתיד - הנה קפיצה יציבה, ללא היפ על קריאת האותות - ללא הרעש. השמחה, ואז המתמטיקה - האם זה יתמוטט? הקצב של ארבע השנים המונח במחזור המחצית (הצמיחה המוקדמת של ביטקוין: תגמולים הכרייה יורדים ב-50% כל כארבע שנים) הוא אמיתי מספיק כדי לעצב התנהגות, אבל לא מספיק מסודר כדי לזמן בצורה מושלמת. בנוסף, ראינו סכסוכים חדשים במהלך מחזור זה: גיאופוליטיקה, מסלולי ריבית וההשפעה הגוברת של הביקוש ל-ETF ברחבי העולם. שאלה זו עדיין חשובה, אבל התשובה החכמה היחידה היא שיש לך תוכנית שאתה יכול להישאר תחת לחץ. מתי כפי שאמר מייק טייסון, "לכולם יש תוכנית עד שהם נופלים בפה."זה חשוב לבדוק את הלחץ שלך לפני השוק מכריח אותך להפעיל את זה. להחליט אם אתה מסחר סווינג או להקצות במשך שנים, לכתוב איפה אתה לחתוך ואיפה אתה מוסיף ומגדיל את העמדות כך ריבית שגרתית לא מכריחה אותך למכור. מה יכול לדחוף אותנו גבוה יותר (או להכות אותנו נמוך יותר)? אף על פי שהדמיון הוא קשה, ישנם כמה סימנים שראוי לצפות ... החלק העליון אינו מיסטי - זהו הצעה מתמדת של ETF, שיפור נזילות גלובלית, רכבות stablecoin שומן זרמים וכללים ברורים יותר להתחבר כדי ליצור סביבה תומכת עבור קריפטוגרפיה. החלק השלישי הוא גם לא מסתורי - אינפלציה מוצלחת יותר ו ריבית גבוהה יותר עבור ארוכים יותר, הפוליטיקה פוגעת ב- on-ramps או stablecoins, גיבוי שנוצר בשקט ולאחר מכן נופל בקול רם או הפתעות גיאופוליטיות כי לשטוף את תיאבון הסיכון של כולם. בנוסף, ראוי לציין כי אם נהג Uber שלך אינו מדבר על קריפטוגרפיה, אנחנו כנראה לא על השיא. תוכנית שאתה יכול לישון עם פוגעת בסיפור שאתה לא יכול לחיות עם באופן קריטי, אתה לא צריך לחזות את התנועה הבאה של 20%; אתה רק צריך לשרוד את זה. איפה אתה מוסיף זה יכול גם להיות אומר לתת זמן לעשות את העבודה השקטה של Compounding בזמן שאתה ממשיך עם החיים שלך; או לקחת את ההון המקורי שלך ולאחר מכן לתת את שאר העדר שלך לעשות את שלו. אם המחיר יורד אם המחיר אומר אוטומציה משנה את הקצב, לא את הטונה לבסוף - ברגע שאתה מגיע לתוכנית שלך - האם אתה צריך לאוטומטיזציה כמו כל כך הרבה אחרים עשו? מרובוטים ברשת אלגוסים קופון-מסחר, אוטומציה כעת מתמוטטת על רקע כל תנועה שהשוק עושה. בים שקט, זה יכול לשפר את הדברים, אבל סביב כותרות או חידוש מימון, זה יכול לחזק את שני הקצוות - פקודות קבוצה, הפסקות זלזול ושיפוצים קוסמטיים לעשות את הדבר שלהם. עבור משקיעים, המלכודת היא לא הכלים; זה שיפוט חיצוני.האוטומציה צריכה לאכוף את הדיסציפלינה שלך - כגון רכישות קבועות, איזון מחדש של רצועות והתראות - לא החזון שלך.זה בגלל התוכנה היא נהדרת על כללים; אבל נורא על נבואה. אבל השורה התחתונה היא... האם זה ייפול? בסופו של דבר! האם זה יעלה שוב? גם כן. החלק היחיד של זה אשר בשליטתך לחלוטין הוא התהליך: גודל הגיוני ופעולות מחויבות מראש. לחגוג את הגבוהים ולצפות לנשימה. ואז תן לתוכנית שלך, לא קווי זמן, לעשות את הרמת הכבד שלך. הצהרה: השקעה בקריפטו כרוכה בסיכון. תמיד לעשות מחקר משלך או לחפש ייעוץ מקצועי.