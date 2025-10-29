היסטוריה חדשה

ממציא מחדש את אימות המודל: כיצד רמקרשנאן המאיץ את מערכות ההמלצות בקנה מידה ארגוני

by
bySanya Kapoor@sanya_kapoor

Expert Tech writer and Reporter

2025/10/29
featured image - ממציא מחדש את אימות המודל: כיצד רמקרשנאן המאיץ את מערכות ההמלצות בקנה מידה ארגוני
Sanya Kapoor

About Author

Sanya Kapoor HackerNoon profile picture
Sanya Kapoor@sanya_kapoor

Expert Tech writer and Reporter

Read my storiesלמד עוד

הערות

avatar

תלו תגים

machine-learning#reinventing-model-validation#ramakrishnan-sathyavageeswaran#recommendation-systems#enterprise-ai-innovation#automated-backtesting#ml-operations-(mlops)#ml-backtesting-framework#good-company

מאמר זה הוצג ב

TerminalTerminalLiteLite

Related Stories