מודרניזציה של פלטפורמות מסחר אלקטרוני עתיקות: מ-Oracle ATG ל-Cloud-Native Architectures

מהפכה שקטה מתרחשת בתחום המסחר האלקטרוני. מתחת לממשקי המשתמשים המבריקים ולחצני ההפקדה בלחיצה אחת, מתרחשת שינוי טקטוני בטכנולוגיה שמאחורי ערוץ המסחר האלקטרוני הזה. Oracle ATG Commerce הייתה הפלטפורמה של שיא עבור חברות גדולות במשך שנים רבות; סוס עבודה במבחן זמן עבור מאות עסקים שהמשיכו לפתח ולהגדיל את שיטות המסחר האלקטרוני שלהם. זה היה מוצק, אין ספק. אבל המשחק של המסחר האלקטרוני השתנה, ועכשיו, מהירות, גמישות, ופיתוח הם השם של המשחק. המונוליט האמין הישן מוחלף, לא כי הוא נכשל, אלא כי העתיד דורש יותר. הגבולות של מורשת מונוליטים כדי להבין איך כל כך הרבה עסקים עכשיו להיפרד Oracle ATG, זה שימושי להגדיר את הבמה עבור איך ארגונים צפויים לעסוק עם הלקוחות באקלים המסחר הדיגיטלי של היום. כיום, כמשתמשים, אנו מצפים לחוויה חלקה בכל המכשירים והקניונים, והחוויה הזאת צפויה להיות מהירה.החדשנות עם תכונות חדשות, אישיות מתקדמת או גמישות תשלום, יש ציפיות כי ארגונים לחדש כל הזמן.האתגר הוא עם מערכות עתיקות, כגון ATG. הם נבנו בעידן שבו השינוי נמדד בחודשים, לא ימים. אחד ההיבטים הקשים ביותר לעבוד עם פלטפורמות עתיקות כמו ATG הוא שהם מונוליטיים.מה זה אומר הוא שכל היבט של הפונקציונליות מעורבבב בלוק אחד של קוד. אם אי פעם ברצונך לשנות משהו, סביר להניח שתצטרך לבצע כמה שינויים בתחומים שונים, לבדוק אותם, ולקוות שכל השאר עדיין עובד. עדכון או הפצה של תכונות חדשות נראה כמו מאמץ עצום עם עיכובים, אתגרים, ועלויות ממשיכות לעלות. סוף הדרך ל-ATG Oracle ATG הגיעה לסוף מחזור החיים של המוצר שלה.תמיכה ירדה, עדכונים אינם זורמים עוד, ותוספי אבטחה הופכים למשהו של העבר. חברות הדבקות עם ATG פועלות בעיקר מערכת שהקפאה בזמן, בעוד שאר העולם הטכנולוגי מרוץ קדימה.זה לא מקום נוח להיות כאשר המתחרים שלך להפיץ תכונות חדשות בשבועות ואתה עדיין תקוע כתיבת מסמכי בקשת שינוי. עקבו אחרי cloud native future cloud native future כעת אנחנו נכנסים לתקופה של פלטפורמות מסחר אלקטרוני מיקרו-שירותי הענן, פלטפורמות חדשות נבנו מלמעלה כדי לתת לך גמישות וגמישות. הם אופטימיים עבור הענן, והכי חשוב, אתה משלם רק עבור מה שאתה צריך כפי שאתה צריך את זה, מה שמאפשר מהירות לשוק. קדימה.האם אתה רוצה לבדוק את זרימת החשבון החדשה?עשה את זה.אין צורך לחכות לחלון השחרור הגדול הבא. סחר ללא ראש ומיקרו-שירותים אחד המאפיינים המרכזיים של ארכיטקטורה מודרנית זו הוא המושג של מסחר ללא ראש, בקיצור, החוויה הקדמית - מה הלקוחות שלך רואים - נפרדת ממערכות האחוריות - עיבוד הזמנות, ניהול מלאי, מנוע קידום, וכו '. Front-end יכול להיות אתר אינטרנט, אפליקציה ניידת או ממשק משתמש עבור מכשירים חכמים; הוא יכול להשתמש באותו back-end מתוחכם.בנוסף, מפתחים Front-end יכולים לעבוד front-end ולא לדאוג כל הזמן לשבור משהו על back-end, ולהיפך. הדרך המודרנית כפי שאנו רואים יותר ויותר חברות לאמץ פלטפורמות כגון commercetools, עם אימוץ מהיר שלהם ו- onboarding, חברות רואות את זה קל יותר לעבור ממערכות מורשת מונולית הקיימות שלהם. המעבר אינו ללא מלכודותיו.העבר ממונוליט למיקרו-שירותים דורש להיות מכוון. אתה בעצם לחשוב מחדש איך כל אקולוגית המסחר הדיגיטלי שלך פועל.אבל התגמולים הם מדהימים.עסקים שעושים את הקפיצה דווח זמן מהיר יותר לשוק, ביצועים טובים יותר, והפחתה משמעותית בהוצאות הכוללות של הבעלות. להבין מה להגביל הבנת תחומי הליבה של פתרון המסחר האלקטרוני שלך היא היבט מרכזי בתהליך ההעברה.דומינים כגון ניהול קטלוגים, מחירים, קידומים, נתוני לקוחות וכו ' חייבים להיות מפותחים ומובנים מבחינת תלויותיהם. ברגע שיש לך תחושה טובה של איך החלקים האלה עובדים יחד, אתה יכול להתחיל להחליף אותם עם שווים מודרניים, חתיכה אחת בכל פעם.התהליך הזה משתמש לעתים קרובות מספר דפוסים כגון דפוס strangler: בנייה לצד בעוד מודרניזציה של המערכת הקיימת עד שזה בטוח לכבות את המערכת הישנה. גמישות בביצוע גמישות בתהליך זה היא קריטית. כל עסק שונה וכל עסק יש דרישות משלו. אין גישה אחת שמתאימה לכולם. חברות מסוימות יתחילו עם נתוני הלקוחות, העברת פרופילים והיגיון אישית למערכת חדשה. חברות אחרות עשויות לרצות להתחיל עם מידע על המוצר וניהול המלאי. החלק החשוב הוא למזער את הפרעות העסק, תוך מקסימום האדריכלות החדשה. החיים אחרי הגירה לאחר ההעברה הושלמה, עסקים לעתים קרובות מופתעים ממה שהם יכולים להשיג. מחזורי השחרור עברו חודשים עד ימים. תכונות חדשות ניתן ליישם למספר מוגבל של משתמשים לביצוע בדיקות, ואת ההפצה ניתן להגדיל במהירות אם הבדיקה מוצלחת. בעיות ביצועים שנמשכו בעבר מספר ימים או משימות התערבות כדי לפתור בעיות, ניתן עכשיו לתקן תוך כמה שעות, תוך ניצול יכולות מעקב ותצפית חדשות. פתיחת חדשנות היכולת לחדש היא אולי ההיבט המרגש ביותר של ארכיטקטורת המסחר האלקטרוני המודרני כיום.הצוותים אינם מחוברים עוד למגבלות של מערכות מונוליטיות, הם יכולים להשתמש בטכנולוגיות חדשות, לשלב עם שירותים מתקדמים ויוצרים חוויות חדשות לחלוטין שלא היו אפשריות בעבר בהתבסס על מגבלות קודמות. חוויות חדשות יכולות להיות בצורה של תכונות, כגון המלצות מבוססות AI, מסחר קולי, וקידום בזמן אמת, אשר מסווגים כאישיים. העתיד הבלתי נמנע למרות שחלק מהעסקים עשויים לא להיות מוכנים לקפוץ היום מסיבות שונות (לדוגמה, משקל עלויות וסיכונים, מגבלות חוזיות, מכשולים לשינוי תרבותי), חדשנות כבסיס ההבדל עולה. שירותים מורכבים או מודולריים פירושו כי פלטפורמות עתיקות הופכות להיות יותר בעייתיות לתמוך - כעלות וחווית לקוחות מגוונת - להתחרות. דרישה עסקית החדשות הטובות הן שהדרך קדימה ברורה, עם התוכנית הנכונה, הכלים הנכונים, ואת הפתיחות לשינוי, עסקים יכולים לפתח את שיטות המסחר הדיגיטלי שלהם. מודרניזציה של פלטפורמת מסחר אלקטרוני היא לא רק תרגיל בטכנולוגיה. זה צורך עסקי. זה על קבלת העסק שלך מוכן לשגשג בסביבה דיגיטלית מהירה, שבו הלקוחות מצפים יותר ושינוי מתרחש במהירות.