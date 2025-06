הפיקוח המסוכן של VRChat: קרקע לגידול אווטרים ציבוריים של NSFW

כמישהו שעבר חודשים של תיעוד, דיווח, ומגיב שוב ושוב לצוות המודרניזציה של VRChat, אני יכול לומר בביטחון מלא: VRChat נכשל הקהילה שלה.





גרוע מכך, הוא נכשל את אלפי המשתמשים הקטינים על הפלטפורמה שלה על ידי המאפשרת אווטרים מיניים מפורטים להישאר זמינים בעולם הציבורי. האווטרים האלה אינם רגישים. הם אינם רק "מעידים". הם מפורטים, עם ריקנות מלאה, חלקים מיניים מדויקים (DPS / SPS), ודגמים היפר-סקסואליזציה שיכולים לשמש - ושימשו - בעולם הציבורי נגיש על ידי ילדים.





ו VRChat יודע את זה.





אני זוכרתover 120 public avatars, כל אחת מהן הפרה את תנאי השירות והנחיות הקהילה של VRChat. כל אווטאר כוללת תוכן מיני מפורש, מ- strip toggles ל- simulated genitals.And while some of these avatars were later switched to "private" – which proves the reports were recognized – this lazy moderation tactic does nothing.





כל משתמש יכול להעלות מחדש את אותו אווטאר. הם יכולים להסתובב את החליף ולהפוך אותו לציבור שוב. ולא נעשה פעולה נגד החשבונות שהעלו אותם במקור.זה אומר את אותו משתמש שהכניס את האווטאר היפר-גול בעולם ציבורי שבו קטינים לשחק יכול לחזור לעשות את זה שוב ללא תוצאה אחת.

תן לזה לטבול: אין השלכות.

VRChat היא פלטפורמה שמתגאהover 100,000 active users daily, ויש לה בסיס משתמשים גדל במהירות של Quest - הכולל ילדים עד גיל 13.כן, הפלטפורמה מאפשרת קטינים.ציבורולעתים קרובות מסומנים כ-Quest-compatible.This is not hypothetical.It is happening now.





זה לא רק מודרניזציה גרועה, זה עיכוב ארגוני.





כשהגעתי דרך מערכת הכרטיסים הרשמית, פגשו אותי בשקט. שבועות חלפו. הכרטיסים התעלמו. במקרים נדירים שבהם נקטו פעולות, זה היה לא מספיק, זמני, והשאיר את הבעיה הבסיסית ללא השפעה.





מתוך תסכול ובדאגה עמוקה לגבי אבטחת הפלטפורמה, פגשתי מספר עובדים בכירים ב- VRChat Inc., כולל:

Casey (VP של מוצר וייצור)

Graham Gaylor (שותף מייסד ומנכ"ל)

סם לואנגהוט (מנהל קהילתי בכיר)

טרוויס מוריסון (ראש הצוות)

תומס הייד (VP of People)





לא תשובה אחת.

VRC + אשליה

אני חבר בתשלום.אני תומך בפלטפורמה.אבל חברות VRC+ לא מגיעות עם כל תמיכה משופרת, כלים מודרניזציה, או אפילו קול בבריאות הקהילה.אתה רק מספר נוסף להאכיל את ההכנסות של חברה שהפחית את כוח העבודה שלה ב -30%, בעוד הפלטפורמה שלה גדלה משתמשים יומיומיים וסיכון.





בינתיים, מעטים מהצוות הנותרים מוגזמים מדי - או חסרי עניין - כדי להתמודד עם אחד האיומים הגדולים ביותר של הפלטפורמה: חשיפה לא מבוקרת לתוכן מיני.

למה זה משנה

זה לא עניין של חכמה, זה עניין שלbasic digital safetyוplatform ethicsכאשר קטינים מורשים לצייד ולחקור את האווטרים של NSFW שמדמיינים מעשים מיניים, זה כבר לא רק בעיה קהילתית.חוקיומוניטיןוזה משהו שכל תעשיית ה-VR צריכה להתבונן בקפידה.





זה מפתיע כי בשנת 2025, פלטפורמת חברתית VR מובילה עשויה להיראות אחרת בעוד משתמשיה הקטינים שלה נחשפים - ושימשו באופן פעיל - אווטרים שיכולים בקלות להישאר תחת הגדרות של חומר מפורש מינית.

אני עשיתי מחכה

שלחתי הודעות דואר אלקטרוני, שלחתי כרטיסים, עשיתי את עבודתי של מנהל קהילה בחינם, מסמך בקפידה וסימן תוכן מזיק, בתמורה, התעלמתי.





אף אחד לא צריך להילחם קשה זה רק כדי לקבל הפרה בסיסית של אבטחה מוכר.





אם VRChat לא מקשיב לאלה מאיתנו בתוך הקהילה שמנסים לשמור על המדיניות שלה, אז אולי הגיע הזמן שהעולם הטכנולוגי הרחב יזהה.

קריאה לפעולה

אם אתה מפתח, יוצר או מישהו שאכפת לך מהעתיד של פלטפורמות דיגיטליות:speak outאם אתה הורה, תסתכל בקפידה על מה הילדים שלך לגשת. ואם אתה חלק מהצוות VRChat לקרוא את זה:do your damn job.





אתה לא יכול להסתתר מאחורי אוטומציה ומערכות כרטיסים יותר.המשתמשים שלך - במיוחד הצעירים ביותר שלך - ראויים לסביבה בטוחה.





הארי וורדן