Zircuit lanza o token ZRC: pioneiro na próxima era das finanzas descentralizadas

ZRC serve como base da arquitectura de Zircuit, permitindo aos participantes recibir recompensas adicionais, participar nos lanzamentos de aplicacións de rede e impulsar o seu crecemento. Como pedra angular do ecosistema, ZRC aliña os incentivos entre desenvolvedores e usuarios, fomentando a colaboración activa e a innovación.





O lanzamento de ZRC segue unha serie de logros notables para Zircuit, incluíndo o lanzamento exitoso de Mainnet, un ecosistema TVL de 2.000 millóns de dólares, o innovador fairdrop EIGEN con máis de 190.000 participantes, o lanzamento do centro de liquidez e o investimento estratéxico de Binance Labs, Pantera e outros. socios estratéxicos.





Xuntos, estes fitos subliñan a posición de Zircuit como líder en finanzas e participacións descentralizadas.





"O token ZRC é máis que un fito; é unha porta de entrada ao futuro descentralizado que estivemos construíndo en Zircuit”, dixo Martin Derka, cofundador de Zircuit. "Ao aliñar os incentivos no noso ecosistema, ZRC capacita aos desenvolvedores e usuarios para dar forma á rede de forma colaborativa".





Deseñado tendo en conta a transparencia e a accesibilidade, o lanzamento de fichas ZRC garante que os participantes poidan interactuar sen problemas cos socios de participación a través das tempadas 1-3 do ecosistema de Zircuit. Isto inclúe apostar a través do Liquidity Hub, que ofrece o potencial de gañar recompensas.





Zircuit protexe aos usuarios dos pirateos mediante as súas técnicas de intelixencia artificial integradas e automatizadas que protexen aos usuarios contra as explotacións de contratos intelixentes e os actores maliciosos.





Como a cadea máis segura para DeFi e staking, Zircuit é o principal centro de liquidez para varios activos, incluídos ETH, BTC, LST e LRT, ao tempo que ofrece sólidas garantías de seguridade. A forte infraestrutura de Zircuit permite aos usuarios obter rendementos competitivos de forma nativa, combinando seguridade con rendementos atractivos.





Os usuarios poden explorar o papel do token ZRC no ecosistema de Zircuit participando con oportunidades de apostas e recompensas a través do Centro de liquidez . Para obter máis información, os usuarios poden visitar zircuit.com e segue a Zircuit en Twitter/X en @ZircuitL2 .

Sobre Zircuit

Zircuit: onde a innovación se une á seguridade, pensado para todos. Zircuit ofrece aos desenvolvedores funcións poderosas ao tempo que dá aos usuarios tranquilidade.





Deseñado por un equipo de veteranos e doutores en seguridade web3, Zircuit combina un alto rendemento cunha seguridade inigualable. Proba a cadea máis segura para DeFi e replanteo. Para saber máis sobre Zircuit, visita zircuit.com , e síguenos en Twitter/X @ZircuitL2 .

