Namada lanza Mainnet, introducindo transaccións cruzadas protexidas

ZUG, Suíza, 3 de decembro de 2024/Chainwire/--Namada, o centro de activos protexido que permite transaccións entre cadeas protexidas, publicou oficialmente o seu bloque de xénese, marcando o lanzamento da súa rede principal.





Xunto co inicio da participación e a gobernanza, isto marca o inicio da primeira fase do proceso de Namada. cinco etapas lanzamento descentralizado da rede principal. Isto supón un importante paso adiante, que ofrece protección integral de datos e divulgación selectiva en todo o panorama multicadea.

Presentando a Namada

Namada está deseñado para permitir a protección dos datos persoais dos usuarios cando se utilizan activos na cadea e se realizan transaccións entre cadeas.





A súa innovación clave, o Multi-Asset Shielded Pool (MASP), pode soportar a protección dos datos dos usuarios relacionados con calquera activo, permitindo interaccións protexidas en diferentes redes de cadeas de bloques.





Namada permite a divulgación selectiva, dándolle aos usuarios a posibilidade de compartir datos de transaccións publicamente e con partes específicas. Ademais, Namada está a introducir un sistema único de recompensas de protección para os usuarios que protexen os seus datos persoais.





"A rede principal de Namada é un gran logro para os moitos colaboradores e membros da comunidade que traballaron duro para levar a Namada desde unha idea inicial a un protocolo operativo real", dixo. Christopher Goes, cofundador de Namada.





“O control individual dos datos e a liberdade de divulgación é necesario para unha sociedade libre. Aínda non estamos alí, pero a rede principal de Namada é un paso importante na dirección correcta".





O lanzamento está totalmente descentralizado, co Fundación Anoma apoiando o ecosistema Namada propoñendo o software candidato mainnet e os balances de xénese. Non obstante, a Fundación absténse de executar validadores, garantindo que a comunidade Namada manteña o control total sobre o lanzamento e a dirección da plataforma.





"Namada é un eslabón perdido importante para o espazo criptográfico. A adopción real foi freada pola falta de control do usuario sobre os datos sensibles ", dixo o cofundador de Namada Adrian Brink. "O obxectivo de Namada é dar aos usuarios individuais e institucionais, que poderían estar agardando á marxe, as mesmas liberdades e proteccións que teñen fóra da cadea".

Características principais de Namada

Namada presenta un conxunto de funcións innovadoras deseñadas para protexer os datos do usuario ao tempo que permiten interaccións entre cadeas blindadas sen fisuras:





Recompensas de blindaxe: o Multi-Asset Shielded Pool (MASP) de Namada admite a protección de datos para varios activos dentro dun conxunto protexido unificado. Os usuarios recollen recompensas de conxuntos protexidos por protexer os seus activos e mellorar a protección de datos na cadea para todos.

Accións protexidas: os usuarios poden participar en actividades entre cadeas, como DeFi, mentres manteñen protexidos os seus datos persoais. Os datos do usuario están protexidos mesmo cando interactúan con dApps e cadeas transparentes.

Gobernanza na cadea: os posuidores de tokens NAM participan no goberno apostando os seus tokens para votar sobre as actualizacións do protocolo e outras decisións. Este mecanismo garante que a comunidade teña un papel directo na evolución da rede.

Financiamento de bens públicos (PGF): unha parte da inflación do NAM dedícase a financiar bens públicos, apoiando proxectos que benefician ao ecosistema máis amplo de Namada e máis aló.

Cubic Proof-of-Stake (CPoS): o mecanismo único de participación de Namada incentiva a seguridade da rede axustando as recompensas de aposta en función da proporción de participación actual da rede. Os validadores e delegados son recompensados por protexer a rede, con penalizacións por violacións do protocolo deseñadas para desalentar a connivencia e mellorar a seguridade xeral.

Proceso de Xénese impulsado pola comunidade

Este proceso desenvolverase en cinco etapas, cada unha impulsada por decisións da comunidade a través da gobernanza na cadea. As discusións sobre o software candidato á versión mainnet, as configuracións, o borrador do bloque de xénese e as tokenomics tiveron lugar dentro do Namada foro comunitario , garantindo un enfoque transparente, descentralizado e colectivo para o lanzamento.





Fundación Anoma proposto o conxunto inicial de asignacións de xénese, incluíndo unha oferta total de 1.000 millóns de fichas NAM sen bloqueos, distribuídas entre os membros da comunidade, os primeiros colaboradores e as futuras iniciativas de desenvolvemento. Este enfoque descentralizado garante que o lanzamento da rede e o goberno en curso permanezan en mans dos seus usuarios.





Namada está preparada para admitir activos baseados en IBC inicialmente, pero pódese actualizar no futuro para soportar ecosistemas adicionais, co obxectivo de converterse na capa de protección de datos para todo o ecosistema multicadea.

Sobre Namada

Namada é o centro de activos protexido que recompensa aos usuarios para protexer a multicadea. Ao aproveitar a criptografía avanzada de coñecemento cero, Namada permite a divulgación selectiva de datos persoais, ofrecendo unha protección de datos inigualable en activos, aplicacións e redes blockchain. Introduce interaccións entre cadeas blindadas e recompensas de blindaxe para os usuarios que protexen os seus datos e reforzan o seu conxunto protexido.

Contacto

Representante PR

Patrick Kennedy

Serotonina

[email protected]

Esta historia foi distribuída como un lanzamento por Chainwire baixo o programa de blogs de negocios de HackerNoon. Máis información sobre o programa aquí