INE Security nomeado finalista dos premios SC 2024

CARY, Carolina do Norte, 30 de agosto de 2024, CyberNewsWire/--INE Security ten o pracer de anunciar que foi recoñecida como finalista do Premio SC 2024 na categoría do Premio á Excelencia ao Mellor Programa de Formación en Seguridade de TI. Marcando o seu 27º ano, os premios SC recoñecen as solucións, organizacións e individuos que demostraron logros excepcionais para avanzar na seguridade da información.





Este ano, os premios SC recibiron un número notable de entradas en 34 categorías especializadas, e moitas empresas notables obtiveron nominacións polo seu liderado e compromiso coa educación en ciberseguridade.





"Estamos honrados de ser recoñecidos como finalistas nos premios SC polo noso compromiso coa excelencia na formación en seguridade informática", dixo Dara Warn, CEO de INE Security.





"Este nomeamento reflicte a nosa dedicación a dotar aos profesionais dos coñecementos e habilidades que necesitan para afrontar os sofisticados retos da ciberseguridade actual. En INE Security, seguimos comprometidos co avance da industria a través da mellor plataforma de formación e certificación en ciberseguridade e solucións de formación innovadoras e de alta calidade que satisfagan as necesidades en evolución da comunidade de ciberseguridade.





"Os finalistas dos premios SC 2024 realmente representan a vangarda da innovación e o liderado en ciberseguridade", dixo Tom Spring, director editorial de SC Media.



“Estas solucións, organizacións e profesionais demostraron capacidades destacadas para abordar o panorama de ameazas complexo e en constante cambio actual. Estamos orgullosos de recoñecer as súas contribucións á comunidade da ciberseguridade".



INE Security foi recoñecida como a mellor plataforma de formación en ciberseguridade en 2024 por numerosas organizacións, entre elas:

G2 como provedor de cursos en liña e provedor de formación técnica.





Premios G2 ao mellor software 2024 para produtos educativos





Lista de Security Boulevard das 10 mellores certificacións de hackeo tanto para as certificacións Certified Professional Penetration Tester (eCPPT) como para as certificacións Web Application Penetration Tester eXtreme (eWPTX).





Os premios SC foron avaliados por un distinguido panel de xuíces, que inclúe profesionais da ciberseguridade, líderes da industria e membros da comunidade CyberRisk Alliance de sectores como a saúde, os servizos financeiros, a educación e a tecnoloxía.





Os gañadores dos premios SC 2024 anunciaranse o 17 de setembro de 2024.





Acerca de INE Security:





INE Security é o principal provedor de formación e certificación de redes en liña e ciberseguridade.





Aproveitando unha poderosa plataforma de laboratorio práctico, tecnoloxía de punta, unha rede global de distribución de vídeo e instrutores de clase mundial, INE Security é a mellor opción de formación para empresas Fortune 500 en todo o mundo para a formación en ciberseguridade nos negocios e para os profesionais de TI que buscan avanzar. as súas carreiras.





O conxunto de itinerarios de aprendizaxe de INE Security ofrece unha experiencia incomparable en toda a ciberseguridade e comprométese a ofrecer formación técnica avanzada ao mesmo tempo que reduce as barreiras en todo o mundo para aqueles que buscan entrar e destacar nunha carreira de TI.





Acerca de CyberRisk Alliance





CyberRisk Alliance ofrece intelixencia empresarial que axuda ao ecosistema da ciberseguridade a conectarse, compartir coñecementos, acelerar as carreiras e tomar decisións máis intelixentes e rápidas.





A través das nosas marcas de información de confianza, da rede de expertos e dos máis de 250 eventos anuais innovadores, proporcionamos aos profesionais da ciberseguridade información útil e actuamos como unha poderosa extensión dos equipos de marketing de ciberseguridade.





As nosas marcas inclúen SC Media, The Official Cybersecurity Summits, Security Weekly, InfoSec World, Identiverse, CyberRisk Collaborative, ChannelE2E, MSSP Alert, LaunchTech Communications e TECHEXPO Top Secret.

Os usuarios poden obter máis información en www.cyberriskalliance.com.





Contacto

Director de Comunicacións Estratéxicas e Eventos Globales

Kathryn Brown

INE Seguridade

[email protected]

Esta historia foi distribuída como un lanzamento por Cyberwire baixo o programa de blogs empresariais de HackerNoon. Máis información sobre o programa aquí .