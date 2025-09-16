XYO, le projet DePIN avec plus de 10 millions de nœuds, lance le premier L1 axé sur les données de Blockchain

Londres, Royaume-Uni, le 16 septembre 2025/Chainwire/--A'hui, , le premier projet DePIN et blockchain avec 10M+ nœuds, lance , un réseau blockchain conçu spécifiquement pour les industries lourdes en données, telles que celles de l'intelligence artificielle (IA), de la logistique et des services cloud. xyo Le XYO Layer One xyo Le XYO Layer One Avec ce lancement, XYO introduit la première blockchain construite pour gérer de grands volumes de données sans ralentir les performances, ce qui en fait le premier réseau évolutif conçu pour les données. et attirant 80% de ses utilisateurs de l’extérieur de l’espace crypto. 8,8 millions de dollars de revenus en 2024 8,8 millions de dollars de revenus en 2024 Depuis 2018, XYO travaille sur une variété de produits blockchain lourds en données, tels que l'application mobile COIN, où les utilisateurs peuvent transformer leurs données quotidiennes en récompenses du monde réel. Les produits de XYO sont conçus pour fournir des données précises et validées à des tiers et à ses partenaires, allant de simples données du monde réel telles que l'emplacement et la température, à la validation d'actions numériques complexes, telles que les réponses d'enquêtes individuelles et les habitudes d'achat. XYO a décidé de lancer sa propre blockchain après plus de sept ans dans l'industrie, lorsque aucune option existante ne pourrait répondre au besoin du projet pour un réseau hautement efficace et axé sur les données. Par exemple, les modèles d'IA nécessitent d'énormes flux de données précises pour éviter les biais et améliorer les résultats de la formation. Dans la gestion de l'immobilier et de la chaîne d'approvisionnement, les actifs tokenisés dépendent des entrées précises et vérifiables que XYO Layer One est capable de fournir. La capacité de XYO Layer One à traiter de grands volumes de données en temps réel avec une faible latence et à fournir des capacités de validation de données offre une solution unique et précieuse pour les industries émergentes et établies. XYO va d'abord migrer ses propres produits vers la nouvelle blockchain XYO Layer One, suivie par des partenaires clés. \n \n "Après avoir développé sur la blockchain depuis des années, j'ai vu de première main où les systèmes actuels tombent en panne.La communauté est prête pour un système qui peut gérer à la fois des volumes élevés de données et maintenir une véritable décentralisation.XYO aborde les points douloureux qui ont retenu les développeurs et les consommateurs depuis des années - gonflement, inefficacité et gentrification de la participation.XYO fournit les outils dont les développeurs ont besoin pour construire, et les moyens pour que quiconque puisse participer, indépendamment des ressources." - Arie Trouw, co-fondateur et PDG de XYO Les nouvelles technologies de XYO Layer One s'attaquent aux processus les plus obsolètes de la blockchain aujourd'hui.Les chaînes actuelles s'échelonnent mal, ralentissant les transactions et causant d'immenses hausses des prix du gaz. XYO Layer One introduit des fonctionnalités novatrices qui transforment la blockchain en une technologie qui peut évoluer indépendamment de la charge des données et des transactions. (comme les innovations Lookback Window, Step Hash et Proof of Perfect de XYO) avec leur XYO Layer One . deeper information about these features Documentation Plus d'informations sur ces caractéristiques Documentation Le modèle léger de XYO améliore les vitesses de la blockchain et minimise la charge matérielle pour DePIN, RWA, AI et d'autres projets lourds en données. Nouvelle chaîne, Nouvelle tokenomics Le nouveau XYO Layer One Blockchain arrive également avec le lancement d’un modèle de double jeton pour XYO, qui a lancé son premier cryptotoken éponyme, $XYO, en 2018. Le jeton $XYO fonctionne comme un actif déflationnaire avec une fourniture fixe, et dans la Blockchain XYO Layer One, $XYO sert de jeton principal pour les récompenses, la gouvernance, les paiements, les rôles de sécurité et de mise en jeu de DePIN. $XYO est conçu pour sécuriser le protocole et aligner les incitations à long terme sans faille et continuera de le faire pendant la durée de vie de XYO. Pour gérer les exigences transactionnelles continues et de grand volume de XYO Layer One, XYO lance son deuxième jeton, $ Le nouveau jeton est expertement conçu pour servir de jeton natif de XYO Layer One, alimentant les opérations quotidiennes du réseau, y compris le paiement des frais de gaz, le traitement des transactions, les fonctions de blockchain, les frais de priorité et les récompenses pour le fonctionnement du nœud. Le XL1 Le XL1 $XL1 complète le jeton $XYO d'origine en gérant l'utilitaire tandis que $XYO reste le jeton central de l'écosystème de produits massif de XYO, régissant la nouvelle blockchain XYO Layer One et maintenant la valeur à long terme du jeton. $XL1 est gagné en misant $XYO, qui verrouille le jeton $XYO dans XYO Layer One et crée une pertinence perpétuelle au sein de l'écosystème. En misant sur $XYO, les participants gagnent $XL1, ce qui leur permet de s'engager avec toutes les fonctions de la chaîne tout en assurant la fiabilité et l'efficacité de l'écosystème plus large. Le jeton $XYO original fournit la gouvernance, la mise en jeu et la valeur à long terme pour l'écosystème XYO, tandis que $XL1 couvre les récompenses et les transactions pour sa blockchain native XYO Layer One. À propos de XY: Fondée en 2018, est le premier DePIN et l'un des plus grands, avec plus de 10 millions de nœuds dans le monde entier. XYO collecte et valide les données, reliant Web3, Web2 et des industries telles que l'IA, les actifs du monde réel (RWA) et la géolocalisation. xyo xyo Ses technologies uniques Proof of Location et Proof of Origin sécurisent les données pour le suivi des actifs, les applications DePIN, les jeux et une variété d'autres industries exigeantes. XYO a créé l'application COIN, qui a introduit des millions d'utilisateurs à la blockchain en récompensant la participation à la validation des données. Le jeton XYO est coté sur la plupart des principaux échanges du monde, y compris Coinbase, Kraken, KuCoin et Bitpanda. En plus de la création de la Fondation XYO, XY Labs Inc. est devenu la première société cryptographique aux États-Unis à obtenir l'approbation de la SEC pour une offre de règlement A, ouvrant ainsi les investissements aux investisseurs accrédités et non accrédités. Cette histoire a été publiée comme un communiqué de presse par Chainwire dans le cadre du programme de blogging d'affaires de HackerNoon.