Xsolla acquiert AcceleratXR - une plateforme multi-joueurs pour les jeux

SHERMAN OAKS, États-Unis, 27 septembre 2023/Chainwire/-- Xsolla , une société mondiale de commerce de jeux vidéo, annonce son acquisition stratégique de AccélérerXR , un fournisseur de technologie backend de serveur de jeu conçue pour les jeux et logiciels de service en direct.





La plate-forme AcceleratXR et le moteur réseau offrent une évolutivité robuste, prenant en charge les expériences sur plusieurs plates-formes et appareils. Il fonctionne de manière similaire à un système d'exploitation optimisé pour le contenu numérique interactif moderne.





La technologie AcceleratXR permet aux équipes de développement, quels que soient leur taille ou leur niveau de compétence, de créer des expériences en ligne et multijoueurs de pointe à grande échelle. Bénéficiant de plus de 20 systèmes spécialisés, tels que les scripts cloud en direct, AcceleratXR est la plate-forme la plus flexible et la plus riche en fonctionnalités pour développer des jeux, des divertissements numériques, le métaverse, et bien plus encore.





Cette acquisition souligne une évolution transformatrice vers la commercialisation de solutions complètes de jeu croisé et de paiement croisé disponibles immédiatement, permettant aux joueurs de conserver leur identité et d'accéder à leur historique d'achat sur n'importe quelle plateforme sur laquelle ils souhaitent jouer - PC, Web, console, mobile. , et VR.





"Aujourd'hui, nous accueillons AcceleratXR, un nouvel ajout important à la famille technologique de jeu Xsolla", a déclaré Chris Hewish, PDG de Xsolla. "AcceleratXR apporte une technologie backend de serveur de jeu robuste capable de répondre à diverses plates-formes - du Web au PC en passant par la console et le mobile. Cela marque une étape prometteuse dans notre voyage visant à redéfinir la technologie du jeu croisé."





« Nous sommes ravis de l'acquisition par Xsolla, car elle renforce notre mission principale consistant à rendre les outils de développement de jeux accessibles à tous et à améliorer les expériences sociales au sein des communautés de joueurs », a déclaré Jean-Philippe Steinmetz, co-fondateur d'AcceleratXR.





"Cette avancée majeure présente des opportunités prometteuses pour remodeler l'industrie mondiale du jeu."





À propos de Xsolla

Xsolla est une société mondiale de commerce de jeux vidéo proposant un ensemble robuste et puissant d'outils et de services conçus spécifiquement pour l'industrie du jeu vidéo.





Depuis sa création en 2005, Xsolla a aidé des milliers de développeurs et d'éditeurs de jeux de toutes tailles à financer, commercialiser, lancer et monétiser leurs jeux à l'échelle mondiale et sur plusieurs plateformes.





En tant que leader innovant dans le commerce des jeux, la mission de Xsolla est de résoudre les complexités inhérentes à la distribution mondiale, au marketing et à la monétisation pour aider nos partenaires à atteindre davantage de zones géographiques, à générer plus de revenus et à créer des relations avec des joueurs du monde entier.





Basée et constituée à Los Angeles, en Californie, avec des bureaux à Berlin, Séoul, Pékin, Kuala Lumpur, Tokyo et dans des villes du monde entier, Xsolla prend en charge des titres de jeux majeurs comme Valve, Twitch, Roblox, Ubisoft, Epic Games, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo et plus encore.





À propos d'AcceleratXR

AccélérerXR est une solution polyvalente pour les développeurs de jeux souhaitant créer des jeux et des applications multiplateformes. Il couvre le large éventail de plates-formes de jeu, depuis les consoles, PC et mobiles jusqu'aux environnements VR. En améliorant les connexions transparentes entre ces diverses interfaces de jeu, AcceleratXR réduit considérablement le temps et les coûts de développement, permettant aux développeurs de jeux de déployer plus efficacement des jeux multiplateformes à grande échelle.





