Utilisation de la robotique et de l'automatisation dans les laboratoires IHC

Ce n'est un secret pour personne que les secteurs médical et des soins de santé sont tous deux mûrs pour l'innovation. Des technologies nouvelles et avancées émergent constamment et sont capables de transformer la médecine d'une manière jamais vue auparavant.

Deux technologies répandues – la robotique et l'automatisation – se taillent une place en médecine. À mesure que les marchés de la robotique et de l'automatisation continuent de croître, le nombre de cas d'utilisation médicale augmentera. Les solutions de robotique et d'automatisation bénéficieront aux domaines médicaux, en particulier dans les laboratoires d'immunohistochimie (IHC).

Ci-dessous, découvrez les laboratoires IHC, les marchés de la robotique et de l'automatisation, et comment les solutions de robotique et d'automatisation pourraient bénéficier aux laboratoires IHC modernes.

Que sont les laboratoires d'immunohistochimie (IHC) ?

L'immunohistochimie (IHC) est définie comme une technique de diagnostic qui se produit dans un laboratoire fermé. Dans un laboratoire IHC, des pathologistes qualifiés utilisent une technologie de pointe pour effectuerdes tests spéciaux sur des échantillons de tissus de biopsie afin de diagnostiquer certaines maladies.

Les tests dans un laboratoire IHC sont incroyablement précis et aident l'équipe de soins d'un patient à apprendre des détails spécifiques sur sa maladie pour déterminer les options de traitement.

Par exemple, un laboratoire IHC peut déterminer où le cancer a commencé, le type de cellule dans lequel il a commencé et si le cancer se développera lentement ou rapidement. Ces informations détaillées sont inestimables pour les professionnels de la santé et leurs patients. Outre le diagnostic, l'IHC est également utilisé pour la recherche biologique et le développement de médicaments.

Il y a une plus grande demande d'IHC dans les diagnostics cliniques. Avec les pénuries de personnel en cours , il peut être difficile pour les laboratoires de répondre à cette demande croissante.

En conséquence, certains laboratoires de l'IHC investissent ou envisagent d'investir dans la robotique et l'automatisation pour surmonter ces défis et fonctionner plus efficacement. Étant donné que la robotique est déjà une industrie en plein essor, davantage d'ingénieurs et de programmeurs en robotique seront probablement nécessaires dans le domaine médical et dans d'autres secteurs.

Cas d'utilisation de la robotique et de l'automatisation dans les laboratoires IHC

Avant d'entrer dans les cas d'utilisation, il est important de définir la robotique et l'automatisation. Les deux termes sont liés mais ont des significations différentes. Voici leurs définitions simples :

Robotique : La conception, la création et l'utilisation de robots mécaniques pour accomplir des tâches spécifiques, souvent celles qui nécessiteraient autrement une action humaine.

Automatisation : Utilisation de machines mécaniques autonomes, de logiciels informatiques ou d'autres technologies pour effectuer des tâches humaines. Une clé de l'automatisation est que l'appareil suit un ensemble de règles et d'instructions prédéterminées pour le fonctionnement.





Un test IHC consiste à déterminer si un morceau de tissu (l'échantillon de biopsie) exprime une protéine particulière. Les pathologistes peuvent utiliser la spectrométrie de masse ou les techniques de transfert Western . Pourtant, apprendre où se trouve la protéine dans le tissu nécessite une meilleure visualisation.

Les processus dans un laboratoire IHC prennent du temps et sont subjectifs, ce qui signifie que les résultats peuvent varier considérablement. Les laboratoires IHC étudient des solutions de robotique et d'automatisation pour minimiser la variabilité et améliorer d'autres points douloureux du processus.

Vous trouverez ci-dessous des exemples de la façon dont la robotique et l'automatisation jouent un rôle de plus en plus important dans les laboratoires IHC.

Exemple de robotique dans les laboratoires IHC

La plupart des robots des laboratoires IHC sont appelés échantillonneurs automatiques. Leur utilisation principale consiste à fournir en continu des échantillons pour les appareils d'analyse en laboratoire. ThermoFisher Scientific, Epredia et Lab Vision sont trois sociétés qui proposent la robotique utilisée dans les laboratoires IHC.

Ces solutions robotiques sont appelées auto-colorants - des outils peu encombrants, rapides et fiables qui peuvent aider avec les processus IHC. Deux exemples d' auto-colorants dans les laboratoires IHC sont les Telepathology et Lab Vision Auto-Stainer 480S-2D et 360-2D.

Grâce à ces outils robotiques, les laboratoires augmentent le débit, améliorent l'exactitude et la précision et éliminent une partie du travail manuel nécessaire au laboratoire.

Exemple d'automatisation dans les laboratoires IHC

L'automatisation de l'IHC peut alléger certaines des charges de travail des pathologistes dans un laboratoire. Le Dako Omnis est une nouvelle machine utilisée dans de nombreux laboratoires IHC.

Dako Omnis est un système automatisé capable de coloration IHC et d'hybridation in situ par fluorescence (FISH) et traite essentiellement chaque lame de la même manière. En tirant parti de cette solution automatisée, les pathologistes et les techniciens de laboratoire peuvent consacrer plus de temps à d'autres tâches importantes.

Une autre solution - le système SNAP id IHC, créé par MilliporeSigma - implique un collecteur à vide , qui augmente l'efficacité des processus de coloration des lames.

De plus, cela peut permettre aux pathologistes de reproduire plus facilement la coloration manuelle des lames. Les chercheurs peuvent traiter et analyser environ 24 lames simultanément grâce à l'aspiration sous vide.

La robotique et l'automatisation ont déjà amélioré l'efficacité des laboratoires de l'IHC, qui sont actuellement confrontés à des pénuries de main-d'œuvre et à des processus fastidieux.

L'importance des nouvelles technologies dans les laboratoires IHC

Alors que les solutions de robotique et d'automatisation devraient devenir plus largement utilisées dans les laboratoires IHC et au-delà, d'autres technologies émergeront probablement pour améliorer leurs opérations. Il est indéniable que les laboratoires IHC effectuent des tâches importantes, telles que le développement de médicaments vitaux ou le diagnostic du cancer. Les laboratoires doivent utiliser toutes les solutions technologiques pertinentes pour surmonter les défis permanents.