Une plongée profonde dans la crypto

Crypto n'a jamais eu de fondations et de perspectives de croissance aussi solides qu'aujourd'hui.









La crypto n'est plus le domaine des nerds et des parias vivant dans leur sous-sol et exploitant des pièces numériques.





Il entre dans le monde quotidien des jeunes en raison du changement d'Internet que nous voyons de nos jours. Il devient peu à peu la nouvelle norme. Croissance et solidification constantes de ses fondations même pendant les périodes d'apathie émotionnelle après le battage médiatique de la course haussière.

Introduction

Le prix du Bitcoin a augmenté et baissé au cours des cycles précédents, établissant à chaque fois de nouveaux sommets historiques. Cependant, ce qui compte, ce n'est pas seulement la hauteur à laquelle nous montons, mais aussi la hauteur à laquelle nous tombons. Dans ce cas, le fond de chaque cycle a été fixé à de nouveaux plus bas historiques plus élevés.









On peut penser qu'il n'y a qu'une seule voie pour nous : augmenter les prix après chaque cycle. Avant d'arriver à de telles conclusions, nous devons nous poser quelques questions.





Pourquoi le prix des actifs cryptographiques augmente-t-il ? S'agit-il uniquement de pure spéculation sur une nouvelle classe d'actifs ressemblant à la bulle Internet ?





Avons-nous de l' argent frais qui afflue dans l'espace?





Les promoteurs se consacrent-ils à la construction ou quittent-ils l'espace ?





L'espace crypto devient-il plus convivial pour les nouveaux arrivants ?





Qu'en est-il du changement de perception des actifs numériques par le régulateur et les autres institutions financières ? Le Bitcoin du rallye haussier 2017/18 est-il le même que celui de 2020/21 ?





Il n'y a pas de réponse définitive à cette question. Cependant, nous devons tenir compte du changement massif des fondamentaux de l'ensemble de l'industrie de la cryptographie qui se produit depuis un certain temps et s'est rapidement accéléré au cours de la dernière année.

Le Règlement

Pour que les actifs cryptographiques soient légalement échangés sur un échange centralisé comme Binance ou FTX, nous avons besoin de réglementations légales permettant aux entreprises du monde réel de le faire.





Plus la réglementation est bonne, plus il est facile pour l'entreprise de prospérer car elle n'a pas à se soucier de l'absence de réglementation. Par conséquent, sans directives appropriées, les entreprises n'ont pas de voie claire à suivre pour respecter la loi et ne pas être poursuivies à l'avenir.









Lex Prospicit Non Respicit - La loi regarde vers l'avant, pas vers l'arrière.





Eh bien… pas dans le monde financier.





Imaginez créer votre entreprise là où personne ne vous dit ce qui est légal et ce qui ne l'est pas. De plus, à tout moment, vous pourriez être poursuivi pour des actes passés, que le régulateur jugera illégaux. En plus de cela, nous ne pouvons pas être certains de l'avenir car nous pourrions être confrontés à une réglementation introduite le lendemain, paralysant tout notre modèle commercial et nous rendant incapables de fonctionner de la même manière que par le passé. Sans compter les sanctions financières qui pourraient s'ensuivre.





Après avoir établi l'importance d'une réglementation appropriée pour l'avenir de l'ensemble de l'industrie, nous pourrions passer à des exemples concrets.





L'une des décisions juridiques les plus importantes concernant l'industrie de la cryptographie arrive dans l'Union européenne. Dans les mois à venir, nous assisterons à la forme finale de la réglementation des marchés de crypto-actifs, également connue sous le nom de MiCA .





En bref, l'objectif de MiCA est de réglementer en profondeur le marché des actifs cryptographiques dans l'Union européenne, facilitant ainsi l'exploitation des entreprises dans les pays de l'UE. L'ensemble de règles que MiCA va introduire encouragera les entreprises liées à la cryptographie à s'installer et à opérer sur le Vieux Continent, augmentant ainsi les chances de faire de l'UE la plaque tournante mondiale de la cryptographie.





L'Union européenne est devenue le vassal des États-Unis aux termes du Web2, c'est-à-dire de l'Internet actuel. Alors pourquoi ne pas tenter de renverser la vapeur et devenir la figure de proue du Web3 ?









Tous les États européens ne sont pas également à l'abri du point de vue du régulateur, et cela vaut la peine d'être noté. En jetant un coup d'œil à la liste des pays du Groupe d'action financière ( GAFI ), nous pourrions voir différents niveaux de confiance.





Le souhait de Londres de devenir la plaque tournante de la cryptographie pour diverses entreprises ne semble pas être perturbé par les sociétés de réglementation, le Royaume-Uni étant classé comme un État sûr. En fait, Londres est l'un des plus grands centres financiers au monde, et une telle position pourrait être facilement exploitée.

En faisant un petit voyage dans le Sud, nous verrons Gibraltar, qui a été rétrogradé du statut d' État sûr à la liste grise des pays et placé sous surveillance accrue pour plusieurs raisons énumérées dans le rapport du GAFI.





L'exemple opposé est celui de Malte, qui a renforcé ses lois et combattu vigoureusement les opérations de financement illicites. En réponse à son engagement, Malte a été retirée de la liste grise et désignée comme État sûr. Le simple fait d'être sur une liste grise ou une liste de pays sûrs est négligeable pour le citoyen moyen. Cependant, il est crucial pour la réputation et les possibilités financières, ou leur absence, qu'un pays donné pourrait connaître.





Le point que je souhaite souligner ici est que les fondements réglementaires sont essentiels pour élaborer des plans à long terme et devenir une figure de proue de l'industrie des actifs cryptographiques.









La vision des transactions cryptographiques anonymes et du détachement de l'État a toujours été d'une grande importance pour de nombreuses personnes dans l'espace cryptographique. Cependant, la cryptographie ne sera pas autorisée à se développer en tant qu'industrie sans réglementation appropriée. C'est une triste vérité que nous devons tous accepter.





Peut-être que le développement et la diffusion de la technologie des preuves à connaissance nulle changeront l'état des choses ; cependant, pour que cela se dévoile, nous devrons attendre au moins deux ans.





L'une des procédures de lutte contre le blanchiment d'argent (AML), appelée Know-Your-Customer (KYC), a été contestée par de nombreuses personnes pour les raisons d'anonymat susmentionnées. Cependant, en changeant de perspective, nous pourrions voir de nombreux échanges cryptographiques et plates-formes similaires liées à la cryptographie suivre strictement le KYC et d'autres procédures AML. Plus les procédures sont bonnes, plus il est facile pour les clients d'encaisser légalement leur argent.





Quant à ceux qui ne souhaitent pas payer d'impôts, il y a toujours moyen de le faire si vous êtes très dévoué.





Peut-on considérer cela comme un phénomène positif ? Cela dépend de votre anonymat et de votre attitude en matière de sécurité des données. Néanmoins, je risquerais de dire qu'il s'agit d'un phénomène positif conduisant à une réglementation plus rapide et plus fluide de l'industrie de la cryptographie à travers les continents.





Pourquoi à travers les continents ? Parce que les lois doivent être mutuellement acceptées et introduites pour fournir un environnement convivial permettant à l'industrie de se développer malgré l'emplacement.









Et si, en plus de réglementer les crypto-actifs, nous faisions du Bitcoin une monnaie légale dans le pays ? El Salvador a suivi la voie en devenant le premier pays à adopter le Bitcoin comme monnaie légale, en d'autres termes, en acceptant le Bitcoin comme monnaie. Le Panama a pris des mesures similaires et a accepté Bitcoin comme monnaie légale dans une partie de son pays, créant une sorte de hub Bitcoin.





Ce n'est peut-être pas une grande nouvelle aujourd'hui, mais qui aurait pensé il y a quelques années que Bitcoin deviendrait une monnaie légale dans un pays ?





Qui sait ce qui nous attend dans un futur proche…





Plus de meilleures réglementations seront introduites au fil du temps, plus il sera facile pour l'industrie de la cryptographie de prospérer et de se développer, augmentant ainsi la sécurité globale des clients et des entreprises.

Les pièces stables

L'un des aspects les plus importants de l'ensemble de l'industrie de la cryptographie sont les stablecoins.





La création d'un compte sur un échange cryptographique n'est ni un processus compliqué ni long. Une fois entré dans l'échange, vous verrez les paires de trading disponibles, et la plupart d'entre elles seront échangées contre un stablecoin comme l'USDC, l'USDT ou le DAI.





Pour les nouveaux venus, c'est plutôt logique et quelque chose auquel ils sont habitués. Vous achetez du Bitcoin avec vos dollars USDC — BTC/USDC — et vous n'achetez pas un altcoin XYZ avec du Bitcoin — XYZ/BTC.

Bien que ces paires de trading ne soient peut-être pas le premier choix de nos jours, elles étaient presque les seules disponibles lors de la course haussière de 2017.





Tether (USDT) a été le premier stablecoin, parmi les principaux aujourd'hui, qui a été introduit sur le marché en 2014 et a commencé à être négocié en 2015. Le deuxième plus grand stablecoin par capitalisation boursière est l'USD Coin (USDC), émis par Circle et entré le marché au cours du second semestre 2018. Le troisième stablecoin DAI le plus courant a été émis fin 2017 lors du lancement officiel des contrats intelligents Ethereum impliquant le stablecoin DAI.





Au cours de la récente course haussière, l'importance du stablecoin dans l'industrie de la cryptographie a énormément augmenté et est devenue une partie inséparable. L'ensemble du sous-marché des pièces stables a émergé, dirigé par le protocole Curve, où la majeure partie du volume est créée en négociant des paires de pièces stables et en fournissant des liquidités. De plus, Curve semble avoir l'intention d' émettre bientôt son propre stablecoin.





En revenant au chapitre précédent, on verra peut-être que la réglementation crypto dont j'ai parlé ne concerne pas que le Bitcoin, l'Ether et les autres crypto-monnaies. Il réglemente également les actifs cryptographiques tels que les NFT et, plus important encore, les pièces stables qui sont devenues une porte d'entrée de l'industrie de la cryptographie pour les nouveaux arrivants, diffusant l'adoption des actifs numériques.









L'industrie de la cryptographie se développe, tout comme l'importance des pièces stables, leur utilisation et leur connexion aux actifs du monde réel. Je risquerai même de dire que les stablecoins sont devenus l'épine dorsale de toute l'industrie de la cryptographie. Par conséquent, il est crucial qu'ils soient sécurisés, minutieusement audités (oui, je vous regarde, Tether) et sûrs à utiliser d'un point de vue légal.

La sécurité de la blockchain

Pour ceux d'entre vous qui sont dans l'espace depuis un certain temps, la saga chinoise d' interdiction de la cryptographie est presque une caractéristique de la cryptographie.





Si vous êtes nouveau, faisons un petit récapitulatif.





La Chine a interdit la crypto, puis a déclaré qu'elle était légale, puis l'a à nouveau interdite, et ainsi de suite. Ces décisions, ou manipulations, ont eu un impact significatif sur le marché et le prix du Bitcoin. Cependant, chaque fois que l' interdiction a eu lieu, l'impact a semblé diminuer.





L'année 2021 nous a apporté un peu plus de décision de la part de la Chine, qui a interdit l'exploitation minière de Bitcoin et fermé toutes les installations minières de Bitcoin sur son territoire. L'événement a entraîné la chute du hashrate Bitcoin d'environ 50%. Cependant, le hashrate a rapidement commencé à se rétablir lorsque les mineurs ont décidé de déplacer leurs installations vers d'autres pays comme les États-Unis et le Canada.









L'effondrement visible du hashrate de Bitcoin en raison de l'interdiction par la Chine de l'extraction de crypto.





Que se serait-il passé si un tel événement avait eu lieu aux débuts de Bitcoin ? Nous ne pouvons que nous interroger sur les conséquences et si cela entraînerait ou non la perte de Bitcoin. Cependant, un tel test de résistance a prouvé la sécurité et la résilience du réseau, renforçant la confiance dans Bitcoin.

La fusion des toiles

Il est difficile de nos jours de trouver une personne sans smartphone. Avoir un accès constant à Internet a fait des smartphones une partie inséparable de notre vie quotidienne.





L'Internet tel que nous le connaissons aujourd'hui pourrait être appelé Web2 . La (r)évolution à venir changera Internet en incorporant la technologie blockchain, la décentralisation et d'autres fonctionnalités. Web2 va évoluer vers Web3, et un nouveau chapitre dans l'ère de l'information va commencer.





Comment est-il lié aux fondamentaux et à la force globale de la crypto ?





Tout se résume au fait que Web3 essaie lentement de se développer et d'attirer de nouveaux clients en fusionnant avec l'Internet actuel.





L'une des utilisations les plus importantes d'Internet se produit lorsque nos smartphones sont constamment connectés au réseau. Alors, pourquoi les sociétés de cryptographie ne devraient-elles pas essayer d'entrer sur le marché des smartphones ?









L'annonce récente de Polygon créant un smartphone métaverse avec HTC et Solana concevant son propre smartphone appelé Saga semble être une étape raisonnable pour établir la position solide des sociétés de cryptographie dans le monde réel.





Un autre exemple pourrait être l'échange FTX avec tous ses partenariats, parrainages et acquisitions d'entreprises. Cependant, c'est le sujet d'un autre article car l'influence et l'effet de levier publicitaire créés par FTX sont étonnants. Permettez-moi simplement de dire que FTX a acheté les droits de l'American Airlines Arena à Miami, en le renommant FTX Arena et en jouant incroyablement bien au jeu des relations publiques.

L'expérience utilisateur

Au début de la cryptographie, il était assez difficile pour un être humain moyen d'acheter du Bitcoin ou tout autre actif cryptographique. Aujourd'hui encore, certaines applications sont lourdes et peuvent submerger l'utilisateur potentiel, notamment celui qui ne se sent pas habitué à la technologie.









Parallèlement à l'évolution vers l'industrie des smartphones et le battage médiatique NFT, la cryptographie constate une amélioration visible dans la fourniture à ses clients d'interfaces d'application de haute qualité conduisant à une expérience utilisateur plus satisfaisante. Les visuels deviennent plus attrayants et l'interface devient claire et conviviale, ce qui rend les applications intuitives et faciles à utiliser.





L'ensemble du processus d'intégration de nouveaux clients devient plus rapide et tous les goulots d'étranglement sont identifiés et résolus. L'industrie se prépare à la vague entrante de nouveaux clients.

Plus l'accès et les visuels sont faciles, plus les gens entreront dans la cryptographie dans les années à venir.

La rétention

Les cycles vont et viennent, tout comme l'intérêt des gens pour la cryptographie. Les conditions du marché, les prix et les cycles peuvent différer ; cependant, les émotions restent toujours les mêmes.





C'est l'une des leçons et des règles les plus importantes, non seulement en crypto mais sur tous les marchés financiers. Le graphique ci-dessous est le plus emblématique, montrant comment les gens se comportent sur les marchés. C'est le Saint Graal de tout investisseur depuis…





… les émotions sur les marchés restent toujours les mêmes.









L'afflux de nouvelles personnes dans l'espace crypto est extraordinaire en période de marchés haussiers, en particulier pendant les dernières phases où l'euphorie culmine. Le prix atteint ses sommets juste pour vivre la chute. Au fur et à mesure que le prix baisse, atteignant des creux plus bas, les émotions changent, l'intérêt diminue et les gens commencent à quitter l'espace plein de colère, de ressentiment et de désespoir.





Une fois mordu deux fois timide, comme le chantait George Michel ?





Pas tout le monde, car chaque cycle initie de nouvelles personnes à la crypto qui vont rester ici à long terme pour diverses raisons. L'un aurait pu trouver un emploi en tant que développeur, l'autre aurait pu avoir beaucoup de succès en tant qu'investisseur, et quelqu'un d'autre aurait peut-être tellement appris et expérimenté qu'il aurait compris ce que la crypto pourrait devenir à l'avenir en voyant le potentiel caché .





De plus en plus de personnes décident de rester dans l'industrie de la cryptographie, ce qui en fait un endroit plus sûr, plus vaste et plus excitant. De nouvelles amitiés se nouent, de nouveaux contrats sont signés et un autre article d'Arthur Hayes est publié.





Au fil du temps, l'espace se solidifie et se prépare à une nouvelle vague de croissance d'intérêt et de montagnes russes émotionnelles. La crypto se compose de plus en plus de personnes qui ne vont pas partir, quoi qu'il arrive. Peu importe les chances.









L'opportunité et la perte

Les vagues d'intérêt émotionnel et d'inertie parmi les investisseurs particuliers sont évidentes pour quiconque est sur les marchés depuis un certain temps ou pour les personnes intéressées par la psychologie humaine.





Si vous maîtrisez les deux, eh bien… c'est un avantage digne d'avoir sur les marchés.





Comment cela affecte-t-il les entreprises liées à la crypto et divers projets de crypto ?





Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est une dualité de licenciements massifs et de nombreuses offres d'embauche. Même les plus grands acteurs du marché suivent le scénario de se séparer de leurs employés. Le géant de niche NFT, OpenSea, a décidé de licencier 20% de son personnel en raison des conditions du marché et de la baisse d'intérêt. Cela peut sembler raisonnable puisque l'engouement NFT a indiqué cette phase d'euphorie haussière avec des projets insensés atteignant des prix exorbitants mais…





Et les échanges ? Ceux-ci ne semblent pas être si étroitement liés au battage médiatique NFT, mais la bourse Gemini a licencié 10% de ses employés il y a quelques semaines et a annoncé la deuxième série de licenciements. Blockchain.com a décidé de fermer ses bureaux basés en Argentine et d'arrêter ses plans d'expansion dans plusieurs pays.





Les raisons peuvent varier, cependant, les plus courantes peuvent être une diminution globale des bénéfices, des flux de trésorerie négatifs ou une perte de valeur créée par la détention ou la négociation de certaines positions. Sans oublier les événements récents liés aux problèmes de 3 Arrows Capital (3AC) qui ont fait des ravages sur les marchés et certaines entreprises en particulier.





D'autre part, en parcourant les sites d'offres d'emploi liés à la cryptographie, nous verrons de nombreuses offres d'embauche. Il indique le dévouement de certaines entreprises aux projets de construction malgré des conditions de marché difficiles. Bien que la dévotion soit une belle addition, la condition préalable aux projets de construction est l'argent.





Si nous y regardons de plus près, ce ne sont pas seulement les projets d'un certain créneau en crypto comme DeFi ou Metaverse. En parcourant les offres d'emploi, nous verrons des entreprises et des projets du monde NFT comme LooksRare . Le simple fait que des entreprises dépensent leur argent pour renforcer leur position dans l'espace NFT nous en dit long sur l'avenir des jetons non fongibles et sur l'état général de projets particuliers.





Disséquer le marché du travail dans la cryptographie pourrait nous aider à voir qui construit et qui ne construit pas. Quels créneaux et projets sont là pour rester à long terme, et ce qui n'a été qu'une tendance à la mode.

Les projets sont mieux gérés financièrement, ayant économisé suffisamment d'argent tout au long du récent marché haussier pour fonctionner et construire tout au long de l'hiver crypto ou avoir des flux de trésorerie positifs, ce qui est un indicateur encore plus positif car faire un profit pendant un marché baissier n'est pas une chose facile à faire.





Que nous apprend-il sur les fondements de la crypto ?





C'est la preuve que la crypto se développe malgré les conditions du marché et renforce sans cesse ses fondations pour être encore plus résistante dans les années à venir.

L'intégration

La croissance séduit la cupidité.









Quelle est la raison pour laquelle les marques viennent à la crypto ? C'est soit le gain financier, soit l'expansion pour trouver de nouveaux clients. Pour ne pas rater une occasion de se faire reconnaître dans le monde numérique qui se dessine sous nos yeux.





Chaque jour, nous sommes bombardés d'informations sur l'afflux d'argent frais dans l'espace et sur diverses personnalités et marques du monde réel concluant des accords avec des projets et des entreprises de cryptographie.





Binance, le principal échange de crypto, a conclu l' accord avec Cristiano Ronaldo, amenant l'individu très influent et de renommée mondiale dans l'espace. Adidas est entré dans le métaverse avec ses propres projets, s'associant aux collections les plus importantes du monde NFT et assurant sa place sur le futur marché. Cependant, il n'y a pas qu'Adidas qui est désireux d'entrer sur le nouveau marché ; Nike a racheté RTFKT, une société dédiée à la création de projets NFT et double son développement.





Jusqu'à présent, j'ai surtout parlé de personnes et de marques liées au monde du sport, et il y a une raison derrière cela. Je vais essayer d'expliquer mon point de vue de la manière suivante.





Monde numérique -> Divertissement numérique -> Jeux -> E-sport -> Sport





Ce n'est pas une évolution. C'est plutôt une image de liens entrelacés entre ces domaines. En d'autres termes, le sport traditionnel était une prochaine étape naturelle dans la croissance de l'intérêt du métaverse car il se concentre sur le divertissement tout comme une énorme partie du monde numérique. C'est pourquoi les marques inondent le marché de la cryptographie d'acquisitions et investissent dans divers projets, en particulier ceux de la niche métaverse. C'est une frénésie d'achats que ce marché n'a jamais vue auparavant. Surtout celui que fait FTX.









Le métaverse nous permet de créer nos avatars, notre moi numérique ou la personnalité numérique que nous souhaitons être. De quoi l'avatar a-t-il besoin ?





A personnaliser. Être unique en son genre. Être unique.





Alors qu'en est-il des vêtements et des gadgets ? Ouais, ça ira.





Et ainsi nous sommes passés au niveau suivant. Le niveau où nous ne voyons pas seulement des vêtements Adidas et Nike NFT, mais aussi des marques plus exclusives comme Prada et d'autres marques de mode suivent son chemin. En fin de compte, pourquoi devriez-vous porter un sweat à capuche si vous pouvez vous-même une tenue Prada ?









On pourrait penser que le battage médiatique NFT a déjà disparu ou s'éteindra pendant l'hiver crypto. Le processus de réflexion ici est correct, et je ne souhaite pas discuter de cette question puisque le battage médiatique autour de NFT était très similaire à toutes les autres tendances euphoriques des cycles passés. Cependant, nous devons nous rappeler que la technologie NFT est bien plus que de simples images de profil idiotes et des singes.





C'est une technologie qui change la donne dans le monde de la culture et du divertissement que nous pouvons à peine utiliser aujourd'hui en raison de contraintes technologiques et d'un manque d'imagination. Nous sommes entrés sur une route non goudronnée et ne pouvons pas encore imaginer ce qui est possible. Comme nous l'avons vu récemment, le NFT est associé à des images hors de prix et rien d'autre, indiquant combien de temps est la route devant nous.





Si vous souhaitez savoir ce qu'est le NFT et ce qu'il pourrait devenir dans le futur, je vous encourage fortement à lire l' article suivant ou le court résumé où j'ai plongé dans le monde du NFT et l'avenir du Web3. L'article et le résumé sont basés sur l'interview de Punk6529 animée par Raoul Pal que j'ai eu le plaisir d'écouter.





En bref, nous construisons le monde numérique du Web3, également connu sous le nom de Metaverse, où la réalité augmentée sera aussi courante que les smartphones le sont aujourd'hui. Le monde où les possibilités publicitaires sont illimitées et les besoins des consommateurs insatisfaits. C'est pourquoi les marques tentent de sécuriser leur place sur le marché d'avenir avec de nombreuses opportunités d'acquérir de nouveaux clients et d'accroître leur notoriété.





Par conséquent, les fondations de la crypto sont renforcées par des entreprises et des particuliers de renommée mondiale qui ne veulent pas manquer l'opportunité unique d' être en avance .

Les plats à emporter

La crypto est là pour rester. Les développeurs sont là pour construire. Les marques sont là pour grandir.





Ne vous méprenez pas sur les articles et les vidéos accrocheurs qui annoncent le doom. Leur seul usage est d'attirer l'attention, de profiter du ressentiment et autres émotions négatives.





Dans le monde de l'information abondante, la connaissance est rare.





Éloignez-vous des informations biaisées et recherchez les faits. Donnez-vous le temps de l'analyser et de tirer vos propres conclusions.





Être prudent.

Reste curieux.





Jusqu'à la prochaine fois.





~ MOI





Également publié ici .