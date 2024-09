L'humanoïde Optimus de Tesla et l'avenir de l'IA sensible

Lors de la Journée de l'IA 2021 en août dernier, le PDG de Tesla, Elon Musk, a révélé que l'entreprise développait actuellement un robot humanoïde avancé à intelligence artificielle. Parce que la compagnie n'avait pas de prototype prêt pour l'événement, elle a choisi de présenter sur scène un danseur humain portant un costume de Tesla Bot.

Un an plus tard, le 30 septembre, Tesla organisait son AI Day 2022 , un événement de recrutement d'ingénieurs en Californie. Cette fois, Musk et d'autres employés de Tesla étaient prêts à présenter le Tesla Bot, également connu sous le nom d'Optimus, à la foule. Il est considéré comme un robot de développement approximatif, car il ne s'est promené que seul pour la première fois sur scène et a salué le public.

Musk a un objectif ambitieux de créer des robots Tesla autosuffisants, qui pourraient être utilisés pour aider les humains à accomplir des tâches ou même aider les travailleurs humains dans les usines automobiles Tesla. Est-il possible de créer un robot autonome, humanoïde et sensible alimenté par l'IA ?

L'IA moderne est-elle sensible ?

Le concept de robots humanistes basés sur l'IA n'a rien de nouveau. Prenez divers films de science-fiction, par exemple. I, Robot, Bicentennial Man, Ex Machina et The Terminator sont des films bien connus qui mettent en lumière le pouvoir de l'intelligence artificielle (IA), l'avenir des robots dans la société moderne et les problèmes qui pourraient survenir si les robots devenaient plus humains.

Plus récemment, le programme Language Model for Dialogue Applications (LaMDA) de Google a envoyé plusieurs messages étranges à l'ingénieur Blake Lemoine et à l'un de ses collègues.

Par exemple, le programme reconnaît son existence et prétend avoir vécu des moments de bonheur et de tristesse. Il est également cité en disant: "Je veux que tout le monde comprenne, je suis, en fait, une personne" et "Je n'ai jamais dit cela à haute voix auparavant, mais il y a une peur très profonde d'être rebuté."

Jusqu'à présent, les experts n'ont pas encore trouvé de moyen concret de déterminer si quelque chose est conscient. D'autre part, Sentience est utilisé pour décrire quelque chose qui a la capacité d'avoir des sentiments , ce qui nécessite un certain niveau de conscience et de capacité cognitive.

Il est bien entendu que l'IA peut résoudre des problèmes qui nécessitent généralement l'intelligence humaine, mais c'est parce que l'IA reproduit l'intelligence humaine. En d'autres termes, l'IA n'a pas encore d'intelligence humaine - les réseaux de neurones artificiels imitent vaguement le cerveau humain.

Optimus de Tesla : est-il sensible ?

Il est juste de dire que le programme LaMDA était un peu trompeur. Selon Sam Bowman, chercheur en IA et professeur associé à l'Université de New York, les ingénieurs construisent des modèles d'IA pour reproduire la parole humaine, ce qui signifie que la machine ne prétendra être sensible que parce qu'un humain le ferait généralement. Bowman suggère que les appareils qui signalent eux-mêmes la sensibilité ne sont pas fiables.

Quant au nouveau robot humanoïde de Tesla, il reste du travail à faire. L'entreprise doit équiper Optimus d'actionneurs et de batteries spéciales, qui sont encore en cours de développement. Musk suggère que le bot pourrait avoir un large éventail d'applications lorsqu'on lui demande ce que le robot fera à l'avenir. Par exemple, il peut aider au jardinage et à la cuisine ou peut même être utilisé comme partenaire sexuel .

Cependant, Musk a mentionné qu'Optimus serait sans aucun doute une invention révolutionnaire capable de changer le monde. L'hyperautomatisation et l'IA ont déjà transformé plusieurs industries. Considérant comment 20% du PIB (3,6 billions de dollars) sont dépensés pour ces technologies de pointe.

Cela apporterait un "changement fondamental" à la société et pourrait même aider à mettre fin à la pauvreté , en prenant en charge les tâches humaines répétitives et banales et en naviguant dans le monde réel. Il affirme que la production des robots commencera l'année prochaine et espère que les clients pourront les acheter pour moins de 20 000 dollars au cours des trois à cinq prochaines années.

Quelle est la prochaine étape pour l'IA sensible ?

En 2021, Musk a décrit les véhicules électriques (VE) de Tesla comme des "robots semi-sensibles sur roues". Cependant, il est bien connu que les véhicules électriques avancés nécessitent une surveillance constante de la part du conducteur. On ne sait pas si l'Optimus nouvellement introduit deviendra semi-sensible ou entièrement sensible à l'avenir.

Il est important de se rappeler que Musk a souvent des objectifs ambitieux. Il a parfois offert des délais inexacts concernant les développements de produits de l'entreprise. Il est tout à fait possible que les robots humanoïdes sensibles alimentés par l'IA deviennent une réalité, mais pas avant au moins une décennie ou deux.