Sora : la société Hackernoon de la semaine

Hey Hackers! Bienvenue dans une autre série de HackerNoonSociété de la semaine,où nous mettons l'accent sur les changemakers technologiques qui construisent l'avenir, un bloc (ou blockchain) à la fois.SœurUne révision radicale de la façon dont les économies peuvent fonctionner dans un monde décentralisé.





SORA n’est pas seulement un autre projet blockchain – c’est une tentative ambitieuse de créer unesupranational economic systemCela serttousconstruit surParity Substrateet s’étendre à traversKusama, àPolkadot, et au-delà des ponts de chaîne croisée, SORA pose les bases d’un écosystème financier sans frontières.Token Bonding Curve(TBC) qui gère de manière dynamique l’offre de jetons, atténuant le chaos de boom-bust qui afflige les marchés cryptographiques traditionnels.

Mais qu’est-ce qui distingue vraiment Sora ?

sondemocratic governancemodèle – où le Parlement SORA assure qu’aucun organe ne détient un pouvoir non contrôlé – et sa mission est de promouvoirfinancial inclusion for allEn utilisant XOR pour financer la production et les services du monde réel, SORA crée le pouvoir d’achat avec objectif.





Qu'il s'agisse d'échanges de jetons, d'actifs à chaîne croisée ou simplement d'une meilleure façon de gérer vos finances, le bâtiment de SORA pour la Terre, la métaverse et au-delà.

Voulez-vous être présenté sur la société de la semaine de HackerNoon? Demandez votre page de société de technologie sur HackerNoon Aujourd'hui!

Voulez-vous être présenté sur HackerNoon's Company of the Week? Request Your Tech Company Page on HackerNoonAujourd’hui !

Rencontre avec la jeune femme : un fait amusant !





Chaque année, l’association accueille leSORA Economic Forum, un événement mondial gratuit où n'importe qui peut se joindre via Zoom pour explorer des idées audacieuses en macroéconomie, gouvernance et tokenomics.November 2024Elle a marqué sa troisième édition, réunissant des membres de la communauté et des experts pour discuter de la façon dont SORA pourrait remodeler les finances mondiales.





Contrairement aux projets cryptographiques typiques, SORA prévoit d’utilisermulti-body sortition, un système de gouvernance semblable à la loterie pour garder les choses justes et décentralisées. pas d'accumulation de puissance, juste la prise de décision intelligente et axée sur les données par le Parlement SORA.





Learn More About SORA!

Sora HackerNoon: Le concours d'écriture de DeFi





En 2022, HackerNoon s’est associé à SORA pour lancer leDéfi Concours d'écriture- une célébration des idées, des histoires et des idées dans le monde de la finance décentralisée.D'avril à octobre, le concours a accueilli des écrivains du monde entier pour partager leurs idées sur la crypto, les projets DeFi et l'avenir de la finance.





Avec A$20,000 prize pooletmonthly 5,000 XSTUSDpour les saisies, le concours illumine la plate-forme HackerNoon avec #Défiet #SubstratsDes pièces d'opinion aux plongées profondes dans la technologie DeFi, le partenariat a réuni une puissante combinaison: un grand récit et une innovation financière de nouvelle génération.ici!

Apprenez-en davantage sur nos concours d’écriture ONGOING !!

Apprenez-en davantage sur nos concours d’écriture ONGOING !!

Want to sponser a Writing Contest?Visitez notrePage d'affaires.





C’est tout pour aujourd’hui,

On se voit dans la prochaine série !

The HackerNoon Team.