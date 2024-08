SeoClerks.com - L'arnaque aux incendies de bennes à ordures de marketing numérique que vous devez éviter

SEO Clerks est une zone sinistrée absolue pour quiconque recherche des services de marketing numérique légitimes. Si vous aimez jeter votre argent durement gagné dans les toilettes virtuelles, alors plongez tête première dans le cloaque frauduleux qu’est SEO Clerks.





Commençons par la qualité des services proposés. Alerte spoiler : il n’y en a pas. C'est comme entrer dans un marché noir virtuel où les marchands d'huile de serpent se déplacent librement, offrant la promesse d'améliorer le classement de votre site Web du jour au lendemain. Mais qu’obtenez-vous en retour ? Absolument rien d’autre qu’une entaille dans votre portefeuille et une ecchymose à votre fierté.





Oh, mais c'est pire. Préparez-vous au spectacle d’horreur des escroqueries liées à la création de liens. Vous trouverez ici des backlinks plus louches que dans un roman cyberpunk. Ces soi-disant « experts » promettent de catapulter votre site Web en tête des résultats de recherche de Google grâce à leurs liens magiques. Ce qu’ils ne vous disent pas, c’est que ces liens sont aussi utiles qu’une porte moustiquaire sur un sous-marin.





Service client? Ha! Ne me fais pas rire. Essayer d’obtenir un remboursement auprès des commis SEO, c’est comme essayer d’extraire l’eau d’une pierre. Une fois qu’ils ont votre argent, ils disparaissent dans l’éther numérique plus rapidement que vous ne pouvez parler d’« arnaque ».





Et n'oublions pas la cerise sur le gâteau : l'interface utilisateur tout droit sortie du début des années 2000. Naviguer dans SEO Clerks, c'est comme trébucher dans un labyrinthe conçu par un concepteur de sites Web sadique qui aime regarder les gens souffrir.





Imaginez tomber sur un marché de marketing numérique qui regorge de plus d'escroqueries qu'une ruelle dans une dystopie cyberpunk. Bienvenue chez SEO Clerks, où la promesse d'améliorer le classement de votre site Web est aussi digne de confiance que la promesse de campagne d'un homme politique.





Disséquons ce gâchis, d'accord ? Tout d’abord, la qualité des services offerts ici est aussi authentique qu’un billet de trois dollars. C'est comme entrer dans une fosse aux serpents virtuelle où chaque vendeur rivalise pour décharger ses concoctions SEO douteuses sur des acheteurs sans méfiance.





Mais attendez, ça devient plus juteux. Vous vous souvenez de ce message de forum d'Ionicware , le cerveau derrière les SEO Clerks, où ils jouent la carte de la victime, accusant les utilisateurs bannis de crier à l'arnaque ? Ouais, c'est aussi crédible qu'une observation de licorne. C'est un cas classique où le pot appelle la bouilloire noire. La déclaration moralisatrice d'Ionicware ne sert qu'à mettre en évidence l'incendie de benne à ordures qu'est SEO Clerks.

Les escroqueries liées à la création de liens à gogo !

Et n'oublions pas la pièce de résistance : les arnaques à la création de liens à gogo ! Vous auriez plus de chance de trouver une aiguille dans une botte de foin qu'un backlink légitime sur cette plateforme. Il s’agit d’un champ de mines virtuel de pratiques louches qui feraient transpirer même les détectives Internet les plus endurcis.





Un exemple d’arnaque choquant !!! - Venez obtenir ces classements Top Page 1 !

https://www.seoclerk.com/Link-Building/5635/ALPHA-SEO-Links-and-Rankings-Booster-Top-Marketplace-Seller





Une méthode obsolète de 2014 - Pure SPAM vous classera au sommet !





Je suis absolument furieux à propos de ce type et de son arnaque ridicule en matière de création de liens SEO ! C'est comme s'il était coincé dans un âge de pierre numérique, pensant que spammer les URL du Web 2.0 avec des liens, puis les inonder de liens de profil et de commentaires inutiles sur les forums/blogs est une sorte de formule magique pour améliorer les classements. Sérieusement? Sommes-nous en 2005 ?





Tout d’abord, parlons du Web 2.0. Bien sûr, ils étaient très populaires à l'époque où MySpace était cool, mais dans le paysage SEO actuel, s'appuyer sur eux comme pierre angulaire de votre stratégie, c'est comme utiliser un téléphone à clapet à l'ère des smartphones. Et les intégrer avec des liens ? C'est comme essayer de cacher un œuf pourri sous un tas de paillettes : c'est toujours un œuf pourri, mon pote !





Et puis il y a les liens de profil et les commentaires du forum/blog. Spammer ces endroits avec vos liens n'est pas seulement paresseux, c'est carrément dangereux ! Pensez-vous vraiment que Google, avec tous ses algorithmes sophistiqués, va considérer avec bienveillance votre vomi de lien ? Non, ils sont plus susceptibles de vous infliger une pénalité plus rapidement que vous ne pouvez dire « chapeau noir ».





Mais ce qui me dérange vraiment, c'est qu'il y a encore des gens qui vendent ces ordures comme une sorte de raccourci vers le succès du référencement. Flash info : il n’y a pas de raccourcis ! Construire une stratégie de référencement solide et durable demande du temps, des efforts et une véritable création de valeur. Il s'agit de créer un contenu de qualité, d'interagir avec votre public et de gagner des liens grâce au mérite et non à la manipulation.





Donc, à ce type et à tous ceux qui essaient de réaliser ces absurdités dépassées et spammées : réveillez-vous et sentez le café SEO ! La seule chose que vous construisez avec votre arnaque est un aller simple vers l'obscurité dans les profondeurs des résultats de recherche de Google. Et franchement, tu le mérites.





Le prochain œuf pourri - Payez 400 $ - Pas d'ajustement technique de référencement sur la page !!

Ugh, laissez-moi vous parler de ce cauchemar absolu d'un escroc SEO. Cette excuse désolée pour un être humain a l'audace de facturer 400 $ pour son soi-disant service de référencement « de premier rang », et que livrent-ils ? Rien d’autre qu’une pile fumante de liens spammés.





Ils ont le culot de promettre des résultats sans faire de réel travail. Aucune optimisation technique, aucune amélioration technique sur la page, aucune recherche et oubliez l'optimisation pour Google. Non, tout ce qu’ils font, c’est joncher Internet de leurs liens inutiles, comme une infestation de mouches numériques.

Et tu sais quel est le pire ? Les gens craquent pour ça !





Ils se laissent entraîner dans ce trou noir de tromperie, pensant investir dans le succès de leur entreprise, pour ensuite se retrouver ensevelis sous une montagne de backlinks inutiles.





Ces fraudeurs ne se soucient pas d’aider votre site Web à prospérer. Ils cherchent simplement à gagner rapidement de l'argent au détriment de votre réputation en ligne. Ils sont comme des parasites qui se nourrissent du désespoir de ceux qui ne savent pas mieux.





Donc, si jamais vous rencontrez l’un de ces escrocs SEO aux œufs pourris, courez dans la direction opposée aussi vite que possible. Ne les laissez pas mettre les griffes dans votre argent durement gagné. Votre site Web mérite mieux que d’être entaché par leurs tactiques gluantes.





Si vous tenez à votre santé mentale et à votre portefeuille, fuyez très loin des commis SEO. Épargnez-vous les maux de tête, les chagrins et la ruine financière. Il existe de nombreuses plateformes de marketing numérique réputées. SEO Clerks n’en fait pas partie, et il ne le sera jamais.