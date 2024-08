Rencontrez MinIO : l'entreprise HackerNoon de la semaine

Nous sommes de retour avec un autre article pour le HackerNoon Série Entreprise de la semaine ! Chaque semaine, nous présentons une superbe marque technologique de notre base de données des entreprises technologiques , laissant leur marque persistante sur Internet. Cette base de données HackerNoon unique classe les entreprises du S&P 500 et les meilleures startups de l'année.



Cette semaine, nous vous présentons notre partenaire blogging d'entreprise MinIO - un magasin d'objets hautes performances, compatible S3, conçu pour les charges de travail d'IA/ML, de lacs de données et de bases de données à grande échelle. Il fonctionne sur site et sur n'importe quel cloud (public ou privé) et du centre de données jusqu'à la périphérie. MinIO offre également des fonctionnalités telles que la réplication des données, la gestion du cycle de vie et la haute disponibilité, ce qui en fait un choix de premier ordre pour les applications cloud natives modernes.





Rencontrez MinIO : #FunFact

Savez-vous que MinIO est open source sous GNU AGPL v3 ? L'Open Source est le moteur clé de l'innovation technologique et voici comment l'entreprise partage son soutien et sa croyance dans le rôle de l'open source dans la révolution de l'IA :



« Adoptant une philosophie d'innovation ouverte extrême, les entreprises qui participent véritablement au développement de logiciels open source remettent en question les notions traditionnelles d'avantage concurrentiel en reconnaissant que tous les bons codes ou toutes les grandes idées ne résident pas au sein de leur organisation. Ce changement soutient l'argument selon lequel les innovations partagées au sein de l'entreprise L’écosystème open source entraîne une croissance plus rapide du marché, offrant même aux petites entreprises de logiciels disposant de fonds de R&D plus limités la possibilité de bénéficier des retombées de la R&D présentes dans les logiciels open source. En effet, contrairement à l’externalisation traditionnelle, l’innovation ouverte améliore les ressources internes. tirer parti de l'intelligence collective de la communauté, sans diminuer les efforts internes de R&D. Cela signifie que les éditeurs de logiciels open source n'ont pas à sacrifier leurs budgets pour poursuivre un leadership éclairé et coder en dehors de leur organisation.









Les meilleures histoires de MinIO sur HackerNoon

MinIO a publié 43 articles via Programme de blogs d'entreprise HackerNoon , et a généré 2 ans 23 jours et 29 minutes de lecture ! Voici nos 3 histoires préférées de MinIO :