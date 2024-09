Redéfinir la sécurité numérique : comment GoPlus Labs mène les innovations en matière de sécurité Web3

Naviguer à la frontière de la sécurité Web3 : informations tirées du dernier rapport de GoPlus Labs

Il est difficile d’insister suffisamment sur l’importance d’imposer des mesures de sécurité strictes dans le monde du Web3, qui évolue si rapidement. Si vous souhaitez savoir comment utiliser les données de sécurité des utilisateurs pour la gestion des risques dans le Web3, GoPlus Labs est le leader dans son domaine et vous donne les informations dont vous avez besoin. En plus de cela, le monde Internet s’étend davantage à ce stade.





Leur nouveau rapport, « Uncharted Consensus : The Widespread Use and Potential of User Security Data in Web3 », constitue un grand pas en avant vers la compréhension des problèmes et des chances du système de sécurité Web3.

Une plongée approfondie dans les tendances de sécurité Web3

GoPlus Labs, pionnier dans le domaine de la sécurité Web3, a divulgué des données qui mettent en lumière le besoin croissant de technologies de sécurité sophistiquées capables de sécuriser les actifs numériques, de valider la validité des jetons non fongibles (NFT) et de surveiller les applications décentralisées. (dApps) pour les risques potentiels.





Cette augmentation de la demande est due à l'utilisation croissante de la suite d'interfaces de programmation d'applications (API) de GoPlus. Cette suite offre aux parties prenantes un aperçu complet des vulnérabilités et de la santé des crypto-monnaies, des jetons non fongibles (NFT) et des applications décentralisées (dApps).





L'ajout d'interfaces de programmation d'applications (API) à l'environnement Web3, comme l'API Token Risk, l'API NFT Risk et l'API dApp Security, montre que l'entreprise adopte une approche proactive pour rechercher et gérer les risques. Il est particulièrement intéressant de constater que l'étude montre que ces interfaces de programmation d'applications (API) sont de plus en plus utilisées. À partir de novembre 2023, l’API Token Risk recevra plus de 20 millions d’appels par jour. Il s’agit d’une découverte très importante qui nécessite une attention particulière. À mesure que les dangers se sont accrus dans le secteur de la sécurité, on a assisté à une évolution vers une gestion stratégique des risques. Cette évolution se traduit par la hausse des usages.

Un appel à l’action pour des mesures de sécurité globales

S'il y a une chose que les gens devraient retenir de l'étude de GoPlus, c'est que les données de sécurité Web3 sont très importantes pour faire face à une situation de risque complexe. Alors que le monde numérique continue de croître rapidement, il devient de plus en plus important de disposer de connaissances approfondies en matière de protection. Cela encourage non seulement le développement de nouvelles mesures de sécurité, mais également un effort organisé pour informer les utilisateurs sur les menaces possibles et accroître leurs connaissances sur ces menaces.





De nombreux progrès ont été réalisés par GoPlus Labs pour rendre l'environnement Web3 plus sûr avec des projets tels que le moteur de sécurité Secscan et le lancement du jeton GoPlus. Impliquer les gens dans ces projets rend le monde Web3 plus sûr et plus convivial. GoPlus Labs souhaite rendre les utilisateurs plus sûrs en utilisant des solutions ouvertes de détection des dangers et de données distribuées basées sur l'IA. Les résultats de cet article montrent à quel point ils sont dévoués à cet objectif.

L’évolution du paysage des menaces et les informations sur la sécurité des utilisateurs

L'analyse GoPlus fournit une vue analytique sur les tokens et NFT « à haut risque », révélant un environnement de danger tout aussi dynamique que le marché des cryptomonnaies lui-même. Il est important de noter que la majorité de ces jetons ont été interdits ou reconnus comme des pots de miel, ce qui met en évidence la nature dynamique des failles de sécurité présentes dans Web3. Une autre démonstration des stratégies en constante évolution utilisées par les acteurs malveillants est fournie par l'apparition croissante de problèmes liés aux jetons non fongibles (NFT), tels que les transferts non autorisés et les systèmes qui s'autodétruisent.





Étant donné que la recherche met également l’accent sur les différents degrés d’implication des utilisateurs et les problèmes de sécurité présents dans les différents écosystèmes de blockchain, cet ensemble complexe de difficultés de sécurité n’est pas uniforme dans tous les domaines. BNB Chain, par exemple, est devenu un participant important tout au long de la période d’étude, utilisant les API GoPlus plus de 92,7 millions de fois. Cela démontre un fort engagement communautaire à réduire les risques associés à la sécurité.





N'oubliez pas d'aimer et de partager l'histoire !





Divulgation des intérêts acquis : cet auteur est un contributeur indépendant qui publie via notre programme de marque en tant qu'auteur. Que ce soit par le biais d'une rémunération directe, de partenariats médiatiques ou de réseautage, l'auteur a un intérêt direct dans la ou les entreprises mentionnées dans cette histoire. HackerNoon a examiné la qualité du rapport, mais les affirmations contenues dans le présent document appartiennent à l'auteur. #DYOR