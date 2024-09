Personne ne sait que RACA a manipulé toute la communauté - Partie 1

Bonjour à tous, je suis Alex de TokFlow , une organisation du secteur financier qui joue un rôle stratégique en tant que conseiller privé et auditeur pour les grandes entreprises et les investisseurs. Récemment, j'ai fait des recherches sur un projet relativement massif - Radio CACA. C'est un projet qui est devenu populaire à la fin de 2021 et a attiré une attention considérable dans l'espace NFT. Le jeton RACA compte déjà près de 20 millions d'abonnés sur CoinMarketCap, tandis que la chaîne Twitter a atteint 572 000 abonnés, ce qui est un nombre impressionnant pour une pièce à faible capitalisation.



Cependant, dans le processus de recherche et de traçage des détails, j'ai découvert que toutes les données du projet avaient été surfaites et fabriquées de manière très sophistiquée et flagrante. Des millions d'utilisateurs ont été menés par le nez sans même le savoir.

Alors, comment la communauté a-t-elle été induite en erreur par l'équipe de développement ?





1. Phase de test et de collecte (mai à mi-août 2021)

Remontons le temps le 16 mai 2021 . Lorsque le prix était à 0,000019, il a soudainement augmenté à 0,000195 (10 fois). Dans le même temps, Radio CACA a annoncé le lancement du projet RACA V1 et a attiré l'attention de la communauté en diffusant la nouvelle que le représentant des médias est la mère d'Elon Musk - Mme Maye Musk. De manière inattendue, le prix a été repoussé à 0,000016 deux jours plus tard.





Toujours en mai, il y a eu deux fois où les prix de Raca ont augmenté anormalement.

0,00007 avec la nouvelle que le jeton RACA a été coté à la bourse MEXC Global le 20 mai .

avec la nouvelle que le jeton RACA a été coté à la bourse MEXC Global le . 0,00005 avec l'annonce que NFT "The Dancing Koda" a été coté à la bourse BakerySwap le 26 mai .





Et puis il a de nouveau baissé et n'a fait que contourner la zone de prix de 0,00002 pendant plus de 2 mois.





Je considère les événements de tarification en mai comme un tremplin pour les développeurs pour sonder la réaction de la communauté aux nouvelles des médias, tout en enquêtant et en s'assurant que le marché a été complètement manipulé en main, et en étant bien préparé pour le vrai combat à venir.



(Remarque : Koda, un chien robotique à quatre pattes, est l'un des premiers projets de chien robotique IA décentralisés au monde, avec des fonctionnalités optionnelles pour les données stockées sur le réseau IPFS/Filecoin. "Dancing Koda" NFT est la performance parfaite pour l'agilité de Koda. Ce NFT sera répertorié via Radio Caca et les jetons Raca sont le seul moyen d'enchérir.)





2. Manipuler le marché et les médias

Le plan de pompage du RACA a vraiment eu lieu depuis la mi-août.

En moins d'une semaine du 16 au 21/08/2021, le prix n'a cessé d'augmenter et a établi un nouveau pic le 21 août 2021, le prix le plus élevé étant 0,00048868.





Qu'est-ce que RACA a fait à ce moment-là pour manipuler le marché et légitimer la flambée des prix ?



Le 17 août 2021, les développeurs ont annoncé une discussion Metaverse avec CZ & Maye Musk. Les développeurs de RACA ont été très pointus pour tirer parti de la tendance dominante du Metaverse et des effets visuels de deux KOL de premier plan dans le monde, CZ et Maye Musk, qui ont rendu le projet presque viral. De plus, RACA publie constamment des informations :





Le 18 août, le jeton RACA V2 a été introduit pour la première fois, permettant aux utilisateurs d'échanger RACA V1 en V2, ainsi que la combustion de 50 milliards de V1, l'offre restante a été placée dans le groupe de liquidité V2.

20/08/2021 : le jeton RACA a été répertorié sur CoinGecko.

21/08/2021 : le jeton RACA a été répertorié sur CoinMarketCap.





Radio CACA a réussi à aveugler la communauté avec une série de nouvelles bénéfiques, gagnant clairement la réputation dans la communauté en termes de médias et de produits.



Afin de manipuler le marché, les données sur le volume des transactions de Raca ont également été falsifiées de manière flagrante, augmentant la crédibilité auprès de la communauté de la légalisation pour le prix symbolique étonnamment élevé. Spécifiquement:





Le 20 août, les données agrégées sur BSC Chain ont montré que le volume des transactions atteignait 44 052 912 $, mais le volume réel des transactions n'était que de 29 647 125 $ => le volume des transactions fictives s'élevait à 14 405 787 $.

Le 21 août, les données agrégées sur BSC Chain montraient que le volume des transactions atteignait 36 138 572 $, mais le volume réel des transactions n'était que de 27 532 908 $ => le volume des fausses transactions s'élevait à 8 605 664 $.



Je vais vous donner une analyse des statistiques sur une petite partie du faux volume de transactions de RACA uniquement en août - lorsque le projet faisait la promotion de la phase de pompage :





Vous me demanderez : comment RACA peut-il simuler un volume de transactions aussi énorme, et quelles preuves montrent que le volume est faux ?





Maintenant, je vais vous montrer des preuves de portefeuilles de robots qui ont été construits par l'équipe de développement professionnel du projet spécialisée dans la simulation du volume de transactions pendant le processus de tarification :





Ceci est un exemple d'adresse de portefeuille d'un bot (0x597fa8fc25a1d74f50d86c02e86accd225e8908a) avec plus de 1800 transactions achetées et vendues instantanément à un grand nombre de jetons. Détails d'un faux volume de transactions sur PancakeSwap : utilisez des BNB pour acheter du RACA, vendez immédiatement du RACA à des BNB en quantités égales :





Sans aucun doute, ce n'est pas le seul volume de fausses adresses de portefeuille, mon équipe a regroupé plus de 400 adresses de portefeuille de robots avec des centaines de milliers de transactions similaires pour frauder la communauté tout au long du temps, et certainement le nombre ne s'arrête pas là . Vous pouvez vérifier les informations vous-même via certains des portefeuilles suivants :





On peut dire que, par tous les moyens de tromper la communauté, les développeurs ont réussi à faire grimper le prix de RACA 250 fois plus haut que le prix le plus bas en seulement 3 mois. C'est un chiffre vraiment impressionnant pour tout commerçant qui a eu la chance d'investir dans RACA depuis mai. Cependant, le jeu ne fait que commencer. Les teneurs de marché sont bien préparés pour jouer avec la communauté dans une guerre FOMO sur les prix en continu pendant 3 mois de la mi-août à la mi-novembre.

3. Le système de pompe et les outils pour gagner de l'argent

Le 24 août 2021 , RACA a annoncé la participation de CZ et Maye Musk au Binance Metaverse Panel (26 août), amenant le prix RACA à établir un nouveau pic à 0,0009 , puis s'ajustant immédiatement à 0,0004 et allant de côté à ce stade jusqu'à ce que le fin septembre.





Le prix n'a que légèrement récupéré à 0,00069 le 7 septembre 2021 lorsque RACA a annoncé que Justin Sun était avec Maye Musk à la conférence The Sovereign Robot Dog's Avatar in Metaverse.

On peut affirmer que de nombreux noms prestigieux de l'industrie ont été révélés pour le plaisir de l'arnaque, afin d'établir la crédibilité et de mettre la couverture parfaite pour les développeurs afin d'aider les prix RACA à mettre en place en permanence de nouveaux ATH.





S'il s'agit de pomper les prix symboliques en utilisant les médias et les célèbres KOL, le projet sera certainement loin d'être une petite arnaque. Cependant, l'équipe de développement de Radio CACA a créé tout un écosystème en tant qu'outil de support symbolique et a incité la communauté à réaliser d'énormes profits.





Avant toute chose, il est crucial d'évoquer le projet de jeu Metamon lancé début octobre 2021 . Il s'agit d'un mini-jeu play-to-earn sur la Binance Smart Chain (BSC). Après plus de 10 jours, l'équipe de développement a continué à publier Metamon Beta 2.0 et a brûlé 1 milliard de Raca après seulement un jour de sortie du jeu. C'est un jeu très facile à jouer, mais l'investissement initial est assez important (4000-5000 USD pour le Metamon N le moins cher). La communauté à cette époque s'était enthousiasmée par le fort développement de Radio CACA et il n'est pas difficile de comprendre que le prix de RACA a grimpé en flèche et établi un nouveau pic à 0,00271 (10 octobre 2021) .





Avec Metamon, RACA possède également un certain nombre de grands projets sur BSC tels que USM Metaverse, The United States of Mars . Notamment, le projet a lancé la Maye Musk Mystery Box (MPB) – les premières et seules boîtes NFT mystérieuses appartenant aux boîtes « MUSK » – dans le top 4 des marques NFT. Il fut un temps où le NFT atteignait 73 000 $, alors qu'il ne coûtait initialement qu'environ 200 $.





Radio CACA démontre également sa "générosité" envers la communauté en offrant constamment des programmes de parachutage aux propriétaires de MPB avec des centaines de millions de dollars. Plus important encore, il est intéressant de noter qu'Elon Musk a collaboré avec Radio Caca pour effectuer un airdrop pour le titulaire de RACA NFT et faire confiance au projet. Les détenteurs de MPB NFT ont la possibilité de recevoir 100 voitures CyberTruck dans la vraie vie publiées par la société Tesla pour le partenariat avec le projet Radio Caca NFT. Jusqu'à présent, une seule personne a eu la chance de posséder cette voiture.



Toutes les stratégies marketing et communautaires de Radio CACA sur plus de 2 mois ont légitimé avec succès le prix RACA qui a atteint un nouveau sommet de 0,0039 fin octobre et s'est maintenu latéralement à environ 0,003-0,004 la première semaine de Novembre, préparation de la dernière campagne de pompage des développeurs.









[À suivre…]



