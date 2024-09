Qu'est-ce que la métagouvernance ?

Introduction à Index Coop Metagovernance

Étant donné que les produits de la Coopérative Index sont composés d'autres produits, elle détient des droits de vote sur ces produits. C'est ce qu'on appelle la « métagouvernance ».

À l'heure actuelle, l'Index Coop ne peut voter que sur une poignée de protocoles au sein de l' indice DeFi Pulse (DPI) , y compris Compound , Aave et Uniswap , qui reposent tous sur le module de gouvernance de Compound et sont détenus au sein de DPI.

L'Index Coop peut également voter sur les protocoles Balancer et Yearn, qui font également partie du DPI. Qu'est-ce que tout cela à propos de voter?

L'Index Coop, comme bon nombre des plus grands projets de financement décentralisé, fonctionne comme une organisation autonome décentralisée (DAO). Dans un DAO, contrairement à une société traditionnelle, les projets et les priorités sont votés par les membres de la communauté.

Les initiatives peuvent être soumises à la communauté sous forme de propositions et les détenteurs de jetons peuvent alors voter proportionnellement au nombre de jetons qu'ils détiennent.

La gouvernance a tendance à se concentrer sur l'économie des jetons, mais peut inclure l'embauche de nouveaux membres d'équipe, la frappe de plus de jetons à réinvestir et un certain nombre d'autres propositions .

La métagouvernance est rendue possible par le type de produits indiciels que nous construisons.

Comment fonctionne la métagouvernance dans la finance traditionnelle ?

La métagouvernance DeFi reflète celle de la finance traditionnelle. Les homologues traditionnels de la Coop comme BlackRock et Vanguard font souvent partie des trois premiers actionnaires des entreprises publiques.

En tant qu'actionnaires, ils votent sur les membres du conseil d'administration, la rémunération des dirigeants, les questions comptables et, plus récemment, les propositions environnementales, sociales et de gouvernance d'entreprise.

Dans la finance traditionnelle, ce type d'activité de gouvernance est appelé « gestion des investissements », et c'est une entreprise compliquée.

Blackrock a une équipe de plus de 50 personnes qui interagissent avec les sociétés du portefeuille sur les questions de gouvernance, et rien qu'en 2020, l'équipe de gestion de Vanguard a voté sur 168 000 propositions.

La principale différence, comme une grande partie de DeFi, est la décentralisation. Le vote de BlackRock est géré par une équipe au sein de l'entreprise ou par un service de conseil en vote, tandis que le vote d'Index Coop appartient à ses détenteurs de jetons.

Comment fonctionne la métagouvernance ?

À l'Index Coop, chaque fois qu'un nouveau vote sur la gouvernance est demandé sur Balancer, Yearn, Compound, Uniswap ou Aave, il est automatiquement publié sur notre page Snapshot pour que les membres de la communauté puissent voter.

Pour qu'un vote soit exécuté, un quorum de 5% doit être atteint à la fin de la période de vote. Voici comment cela fonctionne :

Un jeton au sein de DPI émet une proposition de gouvernance

La proposition est dupliquée sur la page d'instantané INDEX

Les détenteurs d'indices votent sur la proposition dans la page d'instantané de l'indice

En supposant que le quorum soit atteint (5%), l'index multisig vote selon la majorité enregistrée par l'instantané

Les votes ne sont pas divisés proportionnellement au vote, mais une majorité au sein du vote instantané délègue tout le pouvoir de vote d'Index vers ce résultat.

(Par exemple : si 6 % des jetons INDEX votent, le quorum est atteint. Si 55 % de ces votes étaient pour l'option "Oui", alors tous les droits de vote d'Index votent oui.

Étant donné que l'Index Coop est un DAO, cette structure est malléable et pourrait changer en fonction du vote de la communauté.

Pourquoi la métagouvernance est-elle importante ?

La plupart des protocoles ont une structure de gouvernance qui oblige leurs détenteurs de jetons à voter et à adopter des propositions. Pour que les votes avancent, ils doivent atteindre le quorum.

Atteindre le quorum peut être difficile à faire car de nombreux détenteurs de jetons ne sont pas intéressés à voter (

Cela peut rendre difficile pour les protocoles d'apporter les modifications nécessaires pour suivre l'environnement DeFi en constante évolution.

Au moment du rééquilibrage DPI de mai, la Coop détenait environ 1/140e de tous les jetons composés. Bien qu'il ne s'agisse en aucun cas d'un étranglement, il s'agit du 47e plus grand détenteur de composés au monde et d'un bloc de vote important.

Un titulaire de la taille de la Coop peut à lui seul faire la différence entre un protocole atteignant systématiquement le quorum ou non.

Avis de non-responsabilité : ce contenu est uniquement à des fins d'information. Vous ne devez pas interpréter ces informations ou autres éléments d'Index Coop comme des conseils juridiques, fiscaux, d'investissement, financiers ou autres.