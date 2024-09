Qu'est-ce que l'IA centrée sur les données ?

Ce qui rend GPT-3 et Dalle puissants, c'est exactement la même chose : les données.

Les données sont cruciales dans notre domaine, et nos modèles sont extrêmement gourmands en données. Ces grands modèles, qu'il s'agisse de modèles de langage pour GPT ou de modèles d'image pour Dalle, nécessitent tous la même chose : beaucoup trop de données.

Plus vous avez de données, mieux c'est. Vous devez donc faire évoluer ces modèles, en particulier pour les applications du monde réel.

Les modèles plus volumineux peuvent utiliser des ensembles de données plus volumineux pour s'améliorer uniquement si les données sont de haute qualité.

Nourrir des images qui ne représentent pas le monde réel ne servira à rien et dégradera même la capacité de généralisation du modèle. C'est là qu'intervient l'IA centrée sur les données ...

