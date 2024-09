Problèmes avec Blockchain et pourquoi nous avons besoin de l'ordinateur Internet

En commençant par la définition de la Blockchain — on l'appelle parfois technologie de grand livre distribué (DLT), qui consiste en une liste croissante d'enregistrements, appelés blocs sur un réseau , qui sont liés ensemble de manière sécurisée, inaltérables et transparents grâce à l'utilisation du hachage cryptographique .





Nous pouvons donc simplement définir la Blockchain comme un registre partagé et immuable utilisé pour enregistrer diverses transactions et suivre les actifs afin d'instaurer la confiance.





Depuis l'année dernière, l'industrie des dapps a connu une croissance de plus de 765 % d'une année sur l'autre, mais malgré cette poussée et cette croissance, le monde n'a pas encore vu l'émergence de dapps à grande échelle basés sur la blockchain, comme un Amazon-like. un site e-commerce ou une plateforme de streaming décentralisée aux performances de calcul élevées pour rivaliser avec Twitch.





Selon Decrypt , environ 70 % des nœuds Ethereum fonctionnent sur des services centralisés en 2020. Les dapps exploitent souvent l'hébergement Web centralisé et les fournisseurs de cloud pour leurs interfaces frontales plutôt que de fonctionner entièrement en chaîne. Cela sape considérablement la décentralisation et rend les dapps dépendantes des entreprises du cloud, ce qui est totalement contraire aux valeurs de la blockchain.

Étant donné que les plateformes de médias sociaux et les marchés numériques sont des applications gourmandes en stockage qui ajoutent un nouvel état à presque toutes les activités, les développeurs qui créent des dapps exigent une approche plus efficace pour le développement Web3 en chaîne. Sur les chaînes de blocs traditionnelles, la congestion du réseau provoque simplement un ralentissement du réseau, ce qui entraîne une augmentation des coûts de transaction (c'est-à-dire du gaz) et un report de la finalité du bloc.





Avec tous ces défis, et bien d'autres, limitant l'avenir des dapps à des projets à petite échelle ou nécessitant l'utilisation de stockages centralisés, une blockchain de couche 1 particulière connue sous le nom d'ordinateur Internet a résolu ce problème avec des milliers d'applications à grande échelle. dapps fonctionnent déjà fonctionnellement sur leur chaîne, et nous allons approfondir ce qu'il est, ses principales caractéristiques qui lui permettent de se démarquer parmi les autres blockchains, et comment nous pourrions en tirer parti.





La Ordinateur Internet est une blockchain de couche 1 qui vous permet de créer des dapps web3 arbitrairement évolutives, des protocoles DeFi, des jeux, des NFT, des médias sociaux et des projets métavers qui s'exécutent de bout en bout sur la blockchain. Il peut stocker d'énormes quantités de données et effectuer rapidement d'énormes quantités de calculs.





L'ordinateur Internet et son système nerveux en réseau (NNS)

La Ordinateur Internet (CI) est le réseau blockchain le plus rapide et le plus puissant au monde. Il s'agit d'un ensemble de protocoles qui permettent aux centres de données indépendants du monde entier de se regrouper et d'offrir une alternative décentralisée aux fournisseurs de cloud Internet centralisés actuels.

Un ensemble de ces nœuds se combinent pour former une blockchain de sous-réseau. L'ordinateur Internet est essentiellement un réseau de plusieurs chaînes de blocs de sous-réseaux autonomes, et il peut faire évoluer sa capacité indéfiniment en ajoutant de nouveaux nœuds au réseau.





L'ordinateur Internet héberge des contrats intelligents appelés canisters qui permettent aux développeurs de déployer des applications interopérables sur Internet ouvert en combinant la capacité de calcul des ordinateurs nœuds gérés par centres de données indépendants à travers le monde. Un aspect important de la blockchain Internet Computer est le Network Nervous System (NNS) , un système de gouvernance algorithmique ouvert qui régit le réseau et la tokenomics qui permet le développement de services Internet ouverts et de systèmes d'entreprise capables de fonctionner à très grande échelle. Le NNS est également responsable de l'échange des nœuds lorsqu'ils deviennent défectueux ou nécessitent une mise à niveau et peut créer de nouveaux sous-réseaux.





Pour expliquer plus en détail le fonctionnement du NNS, il est important de comprendre la signification du système nerveux, alors permettez-moi de vous ramener au collège/lycée. Selon la biologie, le système nerveux est un élément exceptionnellement complexe d'un animal qui organise ses activités et ses informations sensorielles en transmettant des signaux vers et depuis de nombreuses parties de son corps.





Le système nerveux sert de centre de commande pour votre corps, provenant de votre cerveau, qui contrôle vos mouvements, vos pensées et vos réponses intuitives à votre environnement.





Le système nerveux du réseau (NNS), comme le système nerveux du corps, est un système tokénisé autonome qui régit la blockchain Internet Computer de manière totalement ouverte et décentralisée, permettant de l'améliorer et de la développer efficacement.





Vous pouvez également lire cet article étonnant de Lara Schmid, chercheuse chez Dfinity, pour en savoir plus sur le système nerveux en réseau.







Chaque dapp sur l'ordinateur Internet a la capacité de stocker les données dont il a besoin dans son propre environnement de contrat intelligent de canister , où il peut être utilisé instantanément par la logique de contrat intelligent de la dapp.





Les contrats intelligents Canister sur Internet L'ordinateur peut recevoir et répondre aux requêtes HTTP, contrairement à d'autres chaînes de blocs où les contrats intelligents ne peuvent pas fournir de contenu Web interactif aux consommateurs.





C'est la première fois dans l'histoire qu'une infrastructure décentralisée s'auto-dirigera dans le but de concurrencer des infrastructures centralisées propriétaires gérées par des organisations commerciales avec des dirigeants et des conseils d'administration.

Comment fonctionne l'ordinateur Internet ?

L'ordinateur Internet utilise une architecture à gaz inversé dans laquelle les contrats intelligents paient pour leur propre exécution, calcul et stockage. Les développeurs d'applications facturent leurs contrats intelligents avec des cycles, et les utilisateurs n'ont pas à payer de frais de « gaz » pour communiquer avec ces contrats intelligents.

Les utilisateurs peuvent facilement s'engager avec des dapps en chaîne sur le Web sans avoir besoin d'un portefeuille de jetons pour payer les frais d'essence. Il n'y a tout simplement pas de frais de gaz pour la frappe ou l'achat de NFT sur l'ordinateur Internet, et le NFT et son actif associé sont tous deux hébergés en chaîne , plutôt que de stocker le hachage en chaîne et l'actif sur un serveur cloud.





Parce qu'il n'y a aucun risque que les serveurs centralisés s'arrêtent de manière inattendue, l'ordinateur Internet est la blockchain idéale pour développer des dapps avec de grandes exigences d'état. L'ordinateur Internet est essentiellement un réseau de plusieurs chaînes de blocs de sous-réseaux autonomes, et il peut faire évoluer sa capacité indéfiniment en ajoutant de nouveaux nœuds au réseau.





Comme expliqué ci-dessus, l'ordinateur Internet intègre de nouveaux nœuds et sous-réseaux via le Réseau Système Nerveux (NNS), un DAO ouvert, sans autorisation et en chaîne auquel tout le monde peut participer en jalonnant des jetons utilitaires ICP dans des neurones votants. Chaque sous-réseau héberge des contrats intelligents de canister, qui sont des unités de calcul interopérables composées de code et d'état.





L'exécution de contrats intelligents sur l'ordinateur Internet est divisée en mises à jour et appels de requête, améliorant l'évolutivité du réseau. Les appels de mise à jour sont des transactions de modification d'état, tandis que les appels de requête sont de simples requêtes en lecture seule qui sont exécutées en quelques millisecondes.





Sur l'ordinateur Internet, chaque nœud honnête d'un sous-réseau traite un appel de mise à jour alors qu'un seul nœud est nécessaire pour traiter un appel de requête. Chaque sous-réseau peut traiter indépendamment les appels de mise à jour et de requête sans dépendre des autres sous-réseaux. Par conséquent, l'ordinateur Internet met à l'échelle les appels de mise à jour en ajoutant plus de sous-réseaux et il met à l'échelle les appels de requête en ajoutant plus de nœuds à un sous-réseau.





Une récente évaluation des performances a démontré que l'ordinateur Internet peut traiter plus de 11 500 transactions par seconde , avec une finalité d'une seconde sur les sous-réseaux d'applications hébergeant des dapps, ainsi que 250 000 requêtes par seconde. Le NNS de l'ordinateur Internet n'est que de 2 secondes.



L'identité Internet - Anonymisation du système d'authentification Blockchain

À partir de la définition de l'identité Internet de Wikipédia, il s'agit d'un identité sociale qu'un internaute établit dans des communautés en ligne et des sites Web. Il peut aussi s'agir d'une présentation activement construite de soi. Bien que certaines personnes utilisent leur véritable identité en ligne, d'autres souhaitent rester anonymes, s'identifiant à l'aide de pseudonymes qui exposent à des degrés divers informations personnellement identifiables .





L'identité Internet de l'ordinateur Internet, comme la définition ci-dessus, permet aux utilisateurs de créer des sessions avec des services Web3 et des dapps, ainsi que de signer des transactions blockchain conventionnelles. Les utilisateurs peuvent créer des « ancres » d'identification auxquelles peuvent être attribués des dispositifs compatibles avec la cryptographie, tels que le capteur d'empreintes digitales d'un ordinateur portable, le système d'identification faciale d'un téléphone ou un HSM portable, tel qu'un portefeuille YubiKey ou Ledger.





Ensuite, en utilisant l'un des appareils qu'ils ont attribués à leur ancre, ils peuvent s'inscrire et s'authentifier auprès de n'importe quelle application fonctionnant sur l'ordinateur Internet. Par exemple, votre identité Internet peut être utilisée pour vous connecter au Réseau Système Nerveux app (NNS), où vous pouvez stocker et pieu ICP et participer à la gouvernance de l'ordinateur Internet.





Cela offre un haut niveau de simplicité, permettant aux utilisateurs de s'authentifier auprès des dapps d'intérêt avec très peu de friction tout en bénéficiant du plus haut niveau de sécurité cryptographique, mais sans avoir besoin de gérer ou de gérer directement eux-mêmes le matériel de clé cryptographique, évitant ainsi les erreurs et le vol de matériel de clé. . La technologie anonymise les dapps, et si une ancre est utilisée pour interagir avec une dapp, la dapp voit un pseudonyme spécialement créé, empêchant les utilisateurs d'être suivis sur plusieurs dapps. Un utilisateur peut construire un nombre illimité d'ancres d'identification.





Construire sur l'ordinateur Internet

En tant que développeur, il est assez facile de démarrer avec Centre de développement de DFINITY pour les kits de développement logiciel, la documentation, les forums de développeurs, la bibliothèque technique, les cycles faucet, etc.





Il existe deux méthodes ou flux de travail principaux pour concevoir des dapps qui fonctionnent sur la blockchain Internet Computer.





Développement local : vous démarrez un environnement d'exécution de canister local simulant la chaîne de blocs Internet Computer sur votre ordinateur. Ensuite, vous écrivez, compilez, installez et mettez à jour de manière itérative vos canisters dans l'environnement d'exécution local. Cela vous permet de tester vos canisters localement sans avoir besoin de cycles.





Déploiement en chaîne : Une fois votre dapp terminée, vous pouvez la déployer sur le réseau principal de la blockchain Internet Computer, la rendant disponible pour le reste du monde. Pour s'exécuter sur le réseau principal de la chaîne de blocs Internet Computer, vos cartouches doivent contenir des cycles. Vous pouvez lire sur le Jetons et cycles notion pour en savoir plus.





Dans cet esprit, passons en revue quelques exemples de code pratiques pour commencer à construire sur l'ordinateur Internet. Nous commencerions par développer de nouveaux canisters et dapps pour la blockchain IC.





Il est important de noter que le CI utilise le dfx L'interface de ligne de commande et plusieurs conditions doivent être remplies avant de pouvoir créer sur l'ordinateur Internet :





Installez le SDK DFINITY Canister, appelé « dfx sdk », en exécutant la commande suivante :

sh -ci “$(curl -fsSL https://smartcontracts.org/install.sh)"

Pour vérifier que dfx correctement installé, exécutez :

dfx — version





Le SDK DFX est nécessaire à la fois pour le développement local et le déploiement sur l'IC.

Assurez-vous que node.js est installé avant de commencer à créer localement. Après l'installation de node.js

et le SDK DFX, utilisez la commande suivante pour créer un nouveau projet dfx :

dfx new hello

Modifiez le répertoire de votre projet en exécutant :

cd hello

Démarrez l'environnement de canister local en exécutant :

dfx start

Ensuite, vous pouvez exécuter les deux commandes suivantes pour déployer votre dapp localement :

npm installdfx deploy





Conclusion : Des communautés d'utilisateurs dédiées se développent déjà autour de produits basés sur l'ordinateur Internet, et la Vitrine de l'écosystème informatique Internet souligne un certain nombre d'efforts en cours. Les coûts de stockage à eux seuls rendraient difficile le développement de ces dapps sur d'autres chaînes de couche 1.





Un ensemble diversifié de cas d'utilisation du Web3 ouvrira la voie à un avenir innovant et décentralisé à mesure que l'écosystème dapp de l'ordinateur Internet évolue et se développe.





