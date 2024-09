Pourquoi vous ne pouvez pas devenir développeur back-end en 16 semaines ou moins

Je suis vraiment frustré quand je vois des gens et des entreprises vendre en ligne des rêves irréalistes en matière d'éducation au codage. Il est assez lucratif lorsque vous êtes dans l'industrie de l'edtech d'exagérer fortement (ou même de mentir) sur le temps qu'il faudra aux apprenants pour se préparer à l'emploi.





J'enseigne les compétences de développement backend à Boot.dev et je fais de mon mieux pour donner aux étudiants des objectifs réalistes qu'ils peuvent atteindre.





Lisez la suite pour tout savoir sur mes réflexions sur le temps qu'il faudra pour apprendre le développement backend, mais couvrons d'abord certaines des choses les plus importantes dès le départ.

Presque personne n'est «prêt à l'emploi» en moins de 16 semaines. Si vous apprenez efficacement, il ne vous faudra probablement pas plus de 2 ans pour être « prêt à l'emploi ». Selon votre point de départ, devenir développeur backend en 6 à 12 mois peut être un objectif très réaliste



Je crois vraiment à ces trois points clés, mais il y a beaucoup de choses qui entrent en eux. En fin de compte, combien de temps il vous faudra pour apprendre à être un développeur backend, puis combien de temps il vous faudra pour trouver un emploi que vous aimerez est une question nuancée. Quoi qu'il en soit, plongeons et essayons de vous donner un ensemble d'attentes plus spécifiques.

Le temps qu'il faut pour apprendre à coder dépend de quelques éléments

Savez-vous comment naviguer dans une interface de ligne de commande ? Connaissez-vous Linux et Bash ? Êtes-vous déjà « calé en informatique » ? Êtes-vous prompt à adopter une nouvelle interface utilisateur pour les applications que vous utilisez ? Êtes-vous doué pour faire des recherches et rechercher des choses en ligne ? Avez-vous effectué des travaux de données à l'aide d'Excel ou de SQL ? Aimez -vous travailler avec des ordinateurs? Es-tu bon en maths? L'algèbre serait formidable, la trigonométrie et le calcul seraient fantastiques ! Avez-vous déjà fait du codage ?

Si vous pouvez répondre « oui » à l'une de ces questions, votre voyage sera un peu plus rapide ! Utilisez la liste ci-dessous pour voir comment vos réponses à ces questions devraient modifier vos attentes.

« Oui » à toutes les questions : 4 à 6 mois pour être « prêt à l'emploi »

« Oui » à la plupart des questions : 6 à 9 mois avant d'être « prêt à l'emploi »

"Oui" à quelques-unes des questions : 9 à 15 mois pour être "prêt à l'emploi"

"Oui" à aucune des questions : 15-24 mois pour "prêt à l'emploi"

Bien sûr, il existe de nombreuses autres connaissances et formations qui peuvent accélérer votre voyage. Je viens d'énumérer 10 des plus courants.

Qu'est-ce qui a d'autre un impact sur le temps qu'il me faudra pour apprendre le développement backend ?

En plus d'analyser d'où vous partez, il existe d'autres facteurs clés qui auront un impact considérable sur le temps qu'il vous faudra pour obtenir un travail de backend.

Combien d'heures pouvez-vous consacrer chaque semaine à l'apprentissage et à la construction ? Les chiffres avec lesquels je travaille supposent environ 20.

Êtes-vous un apprenant rapide? Les chiffres avec lesquels je travaille supposent que vous êtes dans la moyenne.

Combien de temps avez-vous été scolarisé ? Les chiffres avec lesquels je travaille supposent au moins un diplôme d'études secondaires.

Les délais ci-dessus incluent-ils le temps de la recherche d'emploi elle-même ?

Probablement pas - mais encore une fois, cela dépend de tellement de choses. Si vous n'avez pas de relations et que vous êtes dans une ville "médiocre" en termes d'opportunités technologiques, je m'attends à ce qu'il faille encore 3 à 6 mois pour trouver un emploi qui vous convienne parfaitement. Examinons quelques questions clés qui auront un impact sur la durée de votre recherche d'emploi. Plus il y a de réponses "oui", mieux c'est !

Avez-vous continué à apprendre et à construire après avoir commencé votre recherche d'emploi ? (Tu devrais!)

Connaissez-vous des personnes IRL qui travaillent dans la tech qui peuvent vous présenter ?

Êtes-vous un membre utile des communautés technologiques en ligne ?

Vivez-vous dans un hub technologique, ou au moins dans une ville qui a de bons emplois ?

Connaissez-vous des personnes (en ligne ou IRL) qui peuvent examiner votre CV et votre portefeuille de projets ?

Aimez-vous les meetups et y a-t-il des meetups de codage dans votre ville ?

Faut-il plus de temps pour apprendre le back-end ou le front-end ?

Je ne sais pas vraiment.

Je suppose qu'il faut environ 20% de plus pour acquérir des compétences backend prêtes à l'emploi, car il semble y avoir plus à apprendre. Une bonne base en informatique est pratiquement requise pour la plupart des travaux de back-end et d'ingénierie de données. Bien que les bases de CS soient toujours très utiles pour les développeurs front-end, elles ne sont pas aussi nécessaires.

Combien de données avez-vous pour sauvegarder cela ?

Pas assez. Tout ce que j'ai pour le moment, ce sont des anecdotes sur les centaines d'étudiants avec qui j'ai parlé et travaillé, et ce que j'ai vu en travaillant dans l'industrie. Au fur et à mesure que Boot.dev grandit, je prévois de faire des enquêtes et de collecter plus de données afin de pouvoir continuer à mettre à jour ce guide ! En attendant, c'est ce que j'ai observé et ce que j'entends des étudiants avec qui je travaille ! Faites-moi savoir sur Twitter si vous pensez que j'ai fait une erreur !





