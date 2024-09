Pourquoi les téléphones pliables ne sont PAS la prochaine grande chose

Lorsque j'ai commencé à utiliser le nouveau Samsung Galaxy Z Fold4 - mon premier appareil pliable -, j'étais convaincu que les téléphones pliables allaient être la prochaine grande nouveauté. Je pensais qu'au cours des prochaines années, la plupart des gens se retrouveraient avec un smartphone pliable. Maintenant, un peu plus d'un mois après en avoir utilisé un moi-même, je n'en suis plus si sûr.





Mais avant d'expliquer pourquoi, récapitulons les types de téléphones pliables disponibles.









Types de téléphones pliables

Il existe trois types.





Tout d'abord, des téléphones de taille normale qui se plient en deux, prenant moins de place que la normale dans votre poche.

Il existe également de gros téléphones qui se déplient en tablette, vous permettant de transporter deux appareils en un (c'est la catégorie du Fold4).

Et enfin, il existe des téléphones expérimentaux qui se déplient maladroitement d'une manière qui n'est pas si pratique ou raffinée pour le moment (par exemple, des écrans qui se plient en trois sections ou qui se déploient mécaniquement ).





En fin de compte, tous les appareils pliables tentent d'atteindre le même objectif : transporter plus dans moins d'espace. Le Fold4 atteint cet objectif dans un facteur de forme raffiné. Après quatre ans d'amélioration de la formule, Samsung a livré un appareil amusant et pratique qui ne souffre pas des nombreux défauts de sa première itération.





Le Fold4 ne peut pas remplacer entièrement mon iPad Pro, mais il est devenu l'appareil de consommation parfait - drôlement, ce qu'était l'iPad il y a 10 ans, avant l'introduction du multitâche, de la prise en charge du clavier et de la souris.





Je ne peux pas écrire confortablement cet article sur un Fold4, par exemple, mais je peux l'utiliser pour faire des choses là où je préférais une expérience sur tablette : rechercher et réserver des vacances avec plusieurs applications ouvertes côte à côte, regarder un film pendant un vol, etc.





Malheureusement, il y a un gros problème avec les appareils pliables ; ils ont tous une faiblesse que les matériaux de fabrication actuels ne peuvent pas surmonter : l'écran qui se plie est fait d'un plastique robuste qui offre une expérience tactile convaincante (c'est-à-dire simule la sensation de toucher du verre) mais se raye toujours comme du plastique ordinaire.





Après un mois à vivre avec mon Fold4, j'ai remarqué quelques microabrasions sur l'écran intérieur. J'ai traité cet écran avec le plus grand soin, et pourtant, il semble qu'en enlevant la poussière, j'ai fait quelques rayures. Imperceptible à première vue, mais néanmoins visible en lumière contrastée.





Comme le verre ne peut pas se plier sans se casser, l'utilisation d'un matériau de type plastique est inévitable. Le Fold4 a, en plus de ce matériau, un protecteur d'écran ordinaire. Cela laisse un pli perceptible lorsqu'il est déplié, mais d'après mon expérience, ce n'était pas plus gênant que l'encoche de l'iPhone. Non, le vrai problème est la facilité avec laquelle il est possible de laisser des marques permanentes sur le protecteur d'écran. Je crois que le consommateur moyen ne voudra pas jouer avec ces problèmes.





La taille des téléphones pliables n'aide pas non plus. Le Fold4 est une brique épaisse, et même si je m'y suis habitué assez rapidement, il y a un groupe important de clients qui veulent des facteurs de forme plus petits, pas plus grands. Cela empêchera également, ou du moins ralentira, l'expansion rapide des téléphones pliants.





Cette prise de conscience m'a fait penser à ce que beaucoup disent depuis un moment maintenant : le smartphone a culminé et atteint un plateau. Tous les grands acteurs recourent désormais à des améliorations progressives année après année. Les spécifications techniques n'ont plus vraiment d'importance car elles sont légèrement meilleures que dans le téléphone que vous avez déjà. Nous l'avons fait!





Le logiciel est la principale source d'innovation de nos jours, le code est le plus grand différenciateur entre le téléphone de l'année dernière et celui de cette année. Et même alors, nous parlons de petites taches de couleur dans une peinture fade et ennuyeuse. C'est en fait ce qui m'a fait graviter vers le Fold4, je m'ennuyais juste des iPhones et des Pixels là-bas.





L'événement Unpacked de Samsung en août dernier m'a fait rêver d'un appareil pliable et les critiques en ligne ont indiqué que la plupart des problèmes des versions précédentes étaient résolus (par exemple, problèmes de durabilité des charnières, taille de l'écran extérieur, caméra à écran intérieur). Eh bien, tout cela s'est avéré être vrai, mais la durabilité de l'écran intérieur était quelque chose d'inattendu. Je pensais que mon niveau de soin habituel en matière de téléphones serait suffisant, et j'avais tort.





Les téléphones pliables sont-ils irrécupérables ?

Rien n'est noir ou blanc, et je pense toujours qu'il existe un marché pour ces appareils. Les utilisateurs expérimentés comme moi, par exemple. Les gens qui pensaient que des produits comme le Surface Duo étaient excitants mais n'ont pas tenu la promesse de deux appareils en un (un téléphone phare et une petite tablette une fois dépliée). Le Fold4 est ce produit passionnant, même si son corps épais et son écran intérieur fragile sont son talon d'Achille. Je pense que la seule façon dont les appareils pliables seront adoptés en masse est de fournir une durabilité similaire à celle d'un téléphone ordinaire et un profil plus fin sans compromis.





Peut-être que les téléphones pliables ne seront jamais plus que ce qu'ils sont aujourd'hui. Ou peut-être qu'à l'avenir, un fabricant inventera un nouveau matériau aussi résistant aux rayures que le verre et aussi flexible que le plastique, et l'emballera dans un format élégant et fin. Jusque-là, les téléphones pliables comme le Fold4 ne sont probablement pas pour les âmes sensibles.





Photo principale par Onur Binay sur Unsplash