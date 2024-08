Optimiser le commerce international : 5 avantages clés de la technologie du grand livre distribué (DLT)

Il y a beaucoup de choses que la technologie du grand livre distribué (DLT), comme les plateformes blockchain et DAG, peut améliorer, et le commerce international est probablement en tête de liste. Rappelons que le commerce international est comme un marché dynamique et mondial où les nations interagissent, achetant et vendant des produits les unes aux autres. Ce commerce mutuel permet aux pays d’accéder à des offres diversifiées et de développer leurs économies, mais il comporte ses propres problèmes.





Actuellement, le commerce international est confronté à plusieurs défis qui pourraient être résolus grâce aux solutions DLT. Malgré la règlements et directives En place, l’une des principales préoccupations des parties indépendantes est le manque de transparence et de confiance dû à la fragmentation des données et aux systèmes manuels de tenue de registres. Cela entraîne souvent des retards, des litiges et une augmentation des coûts. Voyons donc comment nous pouvons résoudre ce problème maintenant.





Amélioration de la transparence et de la traçabilité – ou amélioration de la chaîne d’approvisionnement





Les plateformes DLT comme Obyte permettent un enregistrement transparent et immuable des transactions, facilitant ainsi le suivi du mouvement des marchandises tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Chaque participant du réseau peut accéder aux données et les vérifier, réduisant ainsi le risque d'activités frauduleuses et augmentant la confiance entre les partenaires commerciaux.





Les entreprises pourraient ainsi optimiser leurs niveaux de stocks, surveiller les processus de production et identifier les goulots d’étranglement potentiels. Cette visibilité améliorée peut conduire à des opérations plus efficaces et à des économies de coûts pour les acteurs du commerce international. Par exemple, une entreprise de confection pourrait suivre en temps réel le mouvement des matières premières des fournisseurs aux fabricants, puis aux détaillants.





Cette transparence accrue rationalise la logistique, réduit les retards et empêche les produits contrefaits d'entrer dans la chaîne. En conséquence, l’entreprise de vêtements connaîtrait une réduction des coûts de transport, une diminution des dépenses de gestion des stocks et une diminution du nombre de produits contrefaits. Cela conduit à des économies globales substantielles.





En effet, selon CoinTelegraph Consulting et Insolar, les entreprises peuvent économiser jusqu'à 0,8 % sur les coûts traditionnels en mettant en œuvre des solutions DLT. Ce chiffre peut paraître minime, mais compte tenu de la taille de l’industrie, cela traduirait à plus de 450 milliards de dollars seulement en Europe occidentale.





Paiements transfrontaliers instantanés

Comme nous le savons peut-être, la monnaie traditionnelle peut être difficile à utiliser pour les transactions internationales. Ces types de paiements peuvent être fastidieux, lents et coûteux. Dans le même temps, les délais de règlement pourraient prendre plusieurs jours et des changements négatifs dans l’économie mondiale (comme des problèmes bancaires, des turbulences dans la chaîne d’approvisionnement ou des sanctions politiques) pourraient sérieusement limiter le commerce international.





Heureusement, ces problèmes pourraient être éliminés en utilisant des actifs numériques, quels qu’ils soient. Bitcoin, Ether, GBYTE ou stablecoins : tous sont instantanés, faciles et bon marché (certains plus que d'autres). Les entreprises et les particuliers peuvent même créer leurs propres actifs et les transférer avec uniquement une application numérique.





Sans parler des intermédiaires : la plupart des cryptomonnaies en éliminent généralement la plupart, comme les banques ou autres institutions financières. Certaines plateformes de cryptographie, par exemple Ooctet , éliminez-les tous, y compris les mineurs. Cela signifie des paiements résistants à la censure et bien moins chers, disponibles 24h/24 et 7j/7, sans exigences complexes. Cette dernière fonctionnalité s'applique également aux jetons personnalisés qui pourraient être utilisés en interne par les entreprises, comme représentation d'un actif moins liquide (comme les réserves d'or, d'obligations, d'actions, etc.)





A cet égard, Obyte offre la possibilité de créer jetons personnalisés avec ou sans codage, en quelques minutes seulement. En utilisant le portefeuille Obyte et l'Asset Registry en ligne, vous pouvez définir les propriétés de votre propre token. Cela inclut le nom, le symbole, l’offre totale et les décimales. Cette simplicité permet aux particuliers et aux entreprises de participer à l’économie symbolique sans barrières techniques ni coûts élevés.





Réduire les formalités administratives

Tous les pays sont différents et chacun a ses propres règles. Cela nous donne par conséquent beaucoup de bureaucratie (bureaucratie). Les outils DLT pourraient également aider. Les contrats intelligents peuvent exécuter automatiquement certaines actions lorsque des conditions prédéfinies sont remplies, rationalisant ainsi les procédures de dédouanement et de paiement.





En outre, la transparence d'un grand livre public distribué pourrait faciliter la création et numérisation de documents . Plusieurs entreprises et/ou parties pourraient être impliquées dans un même dossier sans avoir besoin de duplication et voir tous les changements en temps réel. Seules les personnes disposant d'une autorisation y auraient accès et il ne serait pas possible de modifier sans autorisation.









DLT peut également contribuer à rationaliser la conformité en fournissant une plate-forme sécurisée sur laquelle les participants peuvent partager des données vérifiées et cryptées en temps réel. Ce grand livre partagé garantit que toutes les parties concernées ont accès à des informations précises et à jour, réduisant ainsi le risque de non-conformité et les sanctions potentielles.





Plus de sécurité en ligne

Les systèmes de registres distribués comme Obyte ont le potentiel d’améliorer considérablement la sécurité des processus commerciaux internationaux. L'un des principaux atouts du DLT réside dans sa nature décentralisée, ce qui signifie que les données sont stockées et vérifiées sur plusieurs nœuds du réseau, ce qui réduit le risque d'un point de défaillance unique et le rend très résistant aux cyberattaques. Tous les participants ayant accès au même registre transparent et immuable, les risques d'activités frauduleuses, telles que la contrefaçon ou les doubles dépenses, sont minimisés.





Ces solutions garantissent également l’intégrité des données grâce à des techniques cryptographiques, rendant pratiquement impossible la falsification ou la modification des informations par des parties non autorisées. Cette confiance et cette transparence accrues améliorent la traçabilité des marchandises, permettant un suivi et une vérification en temps réel des transactions.









En conséquence, les entreprises peuvent atténuer les risques liés aux accès non autorisés, aux violations de données et aux pratiques peu scrupuleuses, favorisant ainsi un écosystème commercial international plus sûr et plus fiable. De plus, l'utilisation de contrats intelligents automatise l'exécution des conditions convenues, réduisant ainsi le besoin d'intermédiaires et renforçant encore la sécurité en supprimant les points de vulnérabilité potentiels.





Financement du commerce décentralisé (et moins cher)





Le terme " Financement du commerce » comprend les outils et offres financiers utilisés par les entreprises pour rationaliser le commerce mondial et les activités commerciales. Il permet aux importateurs et exportateurs d’effectuer des transactions de manière efficace et sécurisée, mais non sans coûts élevés. De nombreux tiers sont impliqués dans ces processus : banques, assureurs, agences de crédit export, etc. Tous ont leurs propres frais pour servir d’intermédiaire entre les parties (exportateur et importateur) et éviter la fraude.





Le financement du commerce est crucial pour faciliter les transactions internationales (ou faire confiance à des étrangers), mais il peut s'avérer lourd et coûteux, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME). Le DLT peut faciliter la création de plateformes décentralisées de financement du commerce qui connectent les acheteurs et les vendeurs. L'une de ces plateformes est le nouveau ArbStore.





ArbStore pour le commerce international





Combiné avec de puissants contrats intelligents dans Ooctet , l'ArbStore permet aux utilisateurs de résoudre d'éventuels litiges de manière indépendante et sans frais élevés. Tout ce que les parties doivent faire, c'est se connecter les unes aux autres via le Portefeuille Obyte . Ensuite, ils peuvent sélectionner un arbitre expert de l'ArbStore pour résoudre tout litige futur qui pourrait survenir (ou non). L'une des parties propose à l'autre un contrat avec arbitrage et y dépose le montant préalablement convenu. Ce type de contrat bloquera les fonds jusqu'à ce que les conditions soient remplies, mais, en cas de litige, la partie lésée pourra faire appel à l'arbitre choisi.









Ce sont des professionnels (humains) inscrits sur la plateforme sous leurs vrais noms et disponibles pour résoudre certains types de litiges en échange d'une rémunération. Cela représente généralement entre 2 % et 5 %, et souvent beaucoup moins cher et avec moins d'intermédiaires que les méthodes traditionnelles.





En effet, selon Aceris Law LLC , « Pour un arbitrage [international] relativement simple nécessitant 1 500 heures de travail juridique, par exemple, s’il est facturé au tarif de 300 USD/heure, les frais juridiques équivaudraient à 450 000 USD par arbitrage. » Certaines entreprises proposent le service incluant des frais de dépôt compris entre 2 000 $ et 6 000 $ , en plus d'un pourcentage élevé pour gérer correctement le dossier. Par conséquent, l’ArbStore est apparu comme une option efficace, moins chère et décentralisée pour améliorer le commerce international et ses coûts potentiellement élevés.





En utilisant un moyen simple et sécurisé application mobile , les utilisateurs peuvent facilement se connecter, effectuer des transactions et engager des arbitres experts. L'adoption d'ArbStore peut conduire à des processus commerciaux plus fluides, à une réduction des dépenses et à une confiance accrue dans le commerce international. Êtes-vous prêt à nous rejoindre ? Vérifier le site ArbStore !





