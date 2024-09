Musk n'est pas un visionnaire : la moitié de la main-d'œuvre de Twitter licenciée

Si vous avez besoin de plus de preuves que l'homme le plus riche du monde n'est pas un visionnaire, ne cherchez pas plus loin que les événements de la semaine dernière. Ayant enfin acquis Twitter , Elon Musk s'est couronné PDG d'une autre entreprise qu'il n'a pas personnellement créée et l'a suivie avec ce que l'on peut mieux considérer comme un bain de sang. 😞





Twitter a licencié 3 700 personnes, soit la moitié de ses effectifs, vendredi – licenciant des employés dans équipes considérés comme importants pour maintenir la confiance des annonceurs (modération du contenu) tandis que ceux qui restaient étaient travailler 24 heures sur 24 pour déployer de nouvelles fonctionnalités sur la plateforme. Alors que d'anciens employés ont commencé à inonder LinkedIn pour dire au revoir et commencer à chercher de nouvelles opportunités, Twitter a demandé certains d'entre eux à reprendre le travail parce qu'ils ont été licenciés par erreur ou étaient nécessaires pour construire la vision de Musk pour le géant des médias sociaux.





Musk veut rentabiliser Twitter mais n'a pas encore précisé comment il compte le faire. Les réunions avec les annonceurs ne se sont pas déroulées comme prévu car des tonnes d'entreprises l'ont fait dépenses publicitaires en pause pour déterminer ce qu'il faut penser du nouveau propriétaire de Twitter et problèmes d'air sur la modération du contenu.





En attendant, Musk veut générer des revenus en vendant la coche bleue vérifiée pour 7,99 $ par mois , ce qui facilite la tâche des utilisateurs partage de désinformation sembler plus authentique tout en compliquant les propres efforts de Musk pour transformer Twitter en un source d'informations exactes .





En passant, Musk semble prendre une page directement du livre de jeu de Donald Trump, attirant l'attention des médias gratuits pour être si bizarrement excentrique que les points de vente n'ont d'autre choix que de spammer nos flux avec une nouvelle liée à Twitter après la suivante. Existe-t-il un terme pour la fatigue musquée ? Parce que nous le ressentons sûrement.





Les licenciements arrivent dans la Silicon Valley ⛈️

Twitter n'était pas la seule entreprise technologique à avoir laissé partir des gens la semaine dernière. La société de paiement numérique Stripe et la société de covoiturage Lyft ont annoncé des mesures similaires, bien que leur justification soit davantage fondée sur l'état de l'économie mondiale que sur les caprices d'un milliardaire qui vient de racheter leur entreprise.





Bande a dit il licencierait environ 1 000 personnes, soit 14 % de ses effectifs, dans le but d'aider l'entreprise à corriger sa trajectoire après avoir atteint de nouveaux sommets pendant la pandémie de COVID-19. Essentiellement, l'entreprise a surembauché en réponse au triplement de ses revenus et de son volume de paiements au cours de 2020 et 2021, espérant peut-être que cette croissance se poursuivrait. Cependant, les vents soufflent maintenant dans la direction opposée, avec "une inflation tenace, des chocs énergétiques [et] des budgets d'investissement réduits", incitant le PDG Patrick Collison à réduire la graisse dans les virages pour tenter de réduire les coûts.





Lyft cherche également à s'alléger étant donné "plusieurs défis qui se posent dans l'économie". Dans un lettre aux employés, la direction de l'entreprise a blâmé une récession imminente et les "réalités de l'inflation et d'un ralentissement de l'économie" pour sa décision de supprimer 683 emplois, soit 13% de ses effectifs, tout en vendant son activité de service automobile de première partie.





Si cela ne suffisait pas, Amazon a déclaré la semaine dernière aux employés qu'il n'embaucherait plus de personnes dans son effectif d'entreprise, en citant les mêmes raisons macroéconomiques que Stripe et Lyft.





AMD sort de nouveaux GPU époustouflants 🖥️

La Guerres GPU chauffent maintenant qu'AMD a annoncé les cartes graphiques XT et XTX de la série 7. En étant moins chers et aussi performants que leurs homologues verts, la réponse préliminaire aux GPU a été extrêmement positive, même si les critiques techniques n'ont pas encore évalué les cartes.





Pourtant, cela n'a pas empêché Linus Tech Tips d'extrapoler les performances des cartes, final que la plus costaud des deux cartes AMD nouvellement annoncées (la 7900XTX) fonctionnait aussi bien que Nvidia 's 4090 à 600 $ de moins. Il ne s'agit pas seulement de performances : la carte AMD est plus petite, consomme moins d'énergie et est moins probable être un risque d'incendie.





Cela fait moins d'une décennie que Lisa Su a pris les rênes d'AMD, et déjà l'entreprise a perturbé les monopoles des titans Intel et Nvidia. Ce n'est qu'en 2017 qu'AMD a annoncé la gamme de processeurs Ryzen, pour la suivre avec un lancement de produit impressionnant après le suivant et capturer de plus en plus de parts de marché sur les marchés grand public et commercial.





Dans d'autres nouvelles..

Ajit Mohan la gauche Facebook parent Méta 's opérations en Inde pour rejoindre son rival Snap. 📸

parent 's opérations en Inde pour rejoindre son rival Snap. 📸 Binance est dit avoir traité près de 8 milliards de dollars de transactions de crypto-monnaie en provenance d'Iran malgré les sanctions américaines contre le pays. 🪙

est dit avoir près de 8 milliards de dollars de transactions de crypto-monnaie en provenance d'Iran malgré les sanctions américaines contre le pays. 🪙 L'alternative à Twitter Mastodon voit de plus en plus d'utilisateurs rejoindre sa plateforme. 🐮

Et c'est un enveloppement! Merci d'avoir lu Tech Company News Brief Numéro 23 ! A la semaine prochaine. PAIX ☮️





— Sheharyar Khan, rédacteur en chef, Business Tech @ HackerNoon