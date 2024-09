Depuis sa création il y a 30 ans, Mortal Kombat a eu plus d'une douzaine de jeux vidéo, quelques émissions de télévision et plusieurs films d'animation et d'action en direct. C'est devenu un mastodonte médiatique, et cela ne semble pas s'arrêter de si tôt. Cela dit, il pourrait être un peu intimidant d'entrer dans le monde MK à cause de tout ce qu'il a à offrir.





Pour faciliter les choses, ce sont tous les films Mortal Kombat en direct dans l'ordre.





Mortal Kombat Films dans l'ordre

Combat mortel Mortal Kombat : Anéantissement Combat mortel





1. Combat mortel (1995)





Le premier (et sans doute le meilleur) film d'action en direct Mortal Kombat est sorti en 1995. Réalisé seulement trois ans après la sortie du tout premier jeu Mortal Kombat, ce film n'avait pas trop de connaissances avec lesquelles travailler. Cependant, ils l'ont fait sortir du parc et ont fait non seulement un bon film de jeu vidéo, mais un bon film en général.





C'est absurde, campy et amusant. Il ne se prend pas trop au sérieux, mais il réussit quand même à avoir des enjeux élevés qui vous font investir personnellement. Alors, de quoi parle l'histoire ?





Il y a un tournoi organisé qui décidera si Earthrealm (c'est ce qu'ils appellent la Terre) reste libre ou s'il sera conquis et fusionné avec Outworld, un autre royaume.





Les plus grands combattants d'Earthrealm, composés de Liu Kang, Sonya Blade et Johnny Cage, se rendent sur une île pour affronter les méchants qui travaillent pour Outworld. Certains de ces méchants sont Kano, Sub-Zero et Scorpion.





Mais le grand méchant du film est Shang Tsung ; un sorcier qui vole l'âme de ses victimes. Interprété par l'incroyable Cary-Hiroyuki Tagawa, Shang Tsung est sans doute la meilleure chose de tout ce film. Toutes les performances des acteurs sont excellentes, mais la seule performance de Tagawa suffit pour aller voir ce film.





2. Mortal Kombat : Anéantissement (1997)





Mortal Kombat: Annihilation est la suite du premier film Mortal Kombat, et il double l'absurdité de son prédécesseur. Ce n'est pas nécessairement une bonne chose car ce film est assez terrible. Laisse-moi expliquer.





Est-ce divertissant ? Oui. Est-ce que j'ai passé un bon moment à regarder ce film ? Oui. Est-ce que je continuerai à regarder ce film toute ma vie ? Absolument. Alors, pourquoi dirais-je que ce film n'est pas bon si je l'apprécie autant ?





Il a un CGI terrible, un scénario absurde, et la majorité des acteurs du premier film sont remplacés. Cependant, avec tout ce qui est dit, je recommanderais quand même de regarder ce film car c'est définitivement un spectacle à ne pas manquer.





3. Combat mortel (2021)





Le troisième et dernier film MK est en fait un redémarrage de la franchise cinématographique. Donc, vous n'avez pas besoin de regarder les deux précédents films Mortal Kombat en direct pour savoir ce qui se passe dans ce film, mais c'est bien de le faire pour profiter pleinement de l'expérience.





Tout comme dans le film de 1995, un tournoi à venir décidera du sort de la Terre. Cependant, nous ne le voyons jamais se dérouler dans ce film. Au lieu de cela, nous nous concentrons sur ce qui se passe avant le tournoi. Principalement, nous nous concentrons sur les personnages; avec un fort accent sur les histoires de Scorpion et Sub-Zero.





Les autres personnages qui apparaissent dans le film incluent Sonya Blade, Jax, Raiden et Kano. Et, bien sûr, nous obtenons également le maléfique Shang Tsung. C'est un film amusant avec d'excellentes performances, et la suite ne peut pas arriver assez tôt.





Ces trois films Mortal Kombat sont très différents les uns des autres, mais ils sont amusants et divertissants à leur manière. Et si vous ne pouvez pas avoir assez de Mortal Kombat dans votre vie, alors vous avez de la chance car il reste encore beaucoup de films MK à regarder.





Outre les films d'action en direct, il existe également des films d'animation MK. Et si vous ne savez pas dans quel ordre les regarder, je vous parlerai du prochain article.





