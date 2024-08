Les enfants devraient commencer à apprendre la cybersécurité dès qu’ils allument leur première tablette

Ces vacances de Noël ont marqué une étape importante pour mes filles : elles ont reçu leur première tablette, un modèle populaire d'un fabricant leader connu pour ses fonctionnalités adaptées aux enfants et sa conception robuste. En tant que fervent partisan de l’utilisation équilibrée des appareils intelligents comme outils éducatifs pour les enfants de tous âges, je comprends également la nécessité d’enseigner la responsabilité et la conscience dès le début de leur parcours numérique. Ces appareils ouvrent un monde de possibilités, mais ils exposent également les jeunes utilisateurs à diverses menaces en ligne. Il est crucial que les enfants non seulement reconnaissent ces risques, mais aussi apprennent à s'en défendre, jetant ainsi les bases d'une culture de sensibilisation à la cybersécurité dès le plus jeune âge.





Tout comme les roues d'entraînement d'un vélo, nos conseils initiaux les aident à les stabiliser et à les orienter dans leurs premières expériences numériques. Finalement, tout comme nous supprimons les roues d’entraînement pour leur permettre de rouler de manière autonome, nous assouplissons progressivement notre assistance technologique, leur permettant ainsi de naviguer par eux-mêmes en toute sécurité et en toute confiance dans le monde numérique.





Un premier défi est né de ce que l'on appelle « l'abonnement à une application pour enfants » de cette tablette, qui aurait été conçu pour aider les parents à filtrer le contenu adapté à leur âge. Cependant, cela s'est avéré être un moyen d'inonder mes enfants d'aperçus d'applications supplémentaires en plus des quelques applications que nous avions choisies ensemble, rendant impossible la suppression de ces recommandations inutiles.





La leçon apprise est que la seule façon de créer un environnement numérique sûr pour un enfant est de consacrer le temps nécessaire à personnaliser chaque aspect de ces appareils soi-disant adaptés aux enfants. Cela garantit qu'ils ne sont exposés qu'au contenu que vous jugez approprié, et il est important de ne jamais s'appuyer sur une plate-forme prétendant faire ce travail à votre place.



Après avoir établi une base de référence sûre, j'ai commencé à réfléchir à un plan pour les prochaines étapes : un guide de haut niveau pour soutenir les jeunes natifs du numérique. Mes réflexions et recommandations à ce sujet sont détaillées dans les paragraphes suivants.

Éducation à la cybersécurité pour les jeunes enfants (3 à 5 ans)

Le parcours d’introduction de la cybersécurité aux enfants commence avec les plus jeunes utilisateurs. À ce stade précoce, l’éducation se concentre davantage sur l’établissement de limites que sur l’approfondissement des subtilités de la cybersécurité. Il s'agit d'inculquer des principes de base tels que ne pas cliquer sur des liens inconnus ou parler à des inconnus en ligne. Pour transmettre efficacement ces concepts, plusieurs stratégies peuvent être employées :





Concepts simples et interaction supervisée : Expliquer le concept de renseignements personnels et son importance en matière de confidentialité. Renforcez cela à travers des exemples quotidiens et des jeux simples comme « Le pendu de la sécurité Internet '.



Contrôle parental : insistez sur l'utilisation d'applications adaptées aux enfants comme ' Kidddle ', un moteur de recherche visuel conçu pour les enfants, pour garantir une exposition à un contenu adapté à leur âge.



Narration : utilisez la narration comme un outil puissant pour enseigner la sécurité en ligne de manière engageante, avec des livres tels que « Il était une fois... en ligne " par David Bedford.



Conseils pratiques pour les parents : fournissez des conseils détaillés sur la manière dont les parents peuvent superviser les activités en ligne de leurs enfants. Cela inclut la mise en place de modes de navigation sécurisés, la surveillance du temps passé devant un écran et la participation active à l'exploration numérique de leurs enfants.



La mise en œuvre de ces stratégies constitue une base solide pour un comportement numérique sûr et responsable dès le plus jeune âge.



Guider des enfants d'âge scolaire (6 à 8 ans)

À mesure que les enfants grandissent et deviennent plus indépendants dans leur utilisation d’Internet, notre approche éducative doit évoluer pour correspondre à leur stade de développement. Cette période est cruciale pour introduire et renforcer les concepts clés de la cybersécurité :





Cyber-étiquette : enseignez une communication en ligne respectueuse et insistez sur la permanence des actions numériques. Des livres interactifs comme ' Poulet cliquant " de Jeanne Willis peut être d'excellentes ressources pour illustrer ces points.



Règles de base de sécurité en ligne : introduisez des règles telles qu'éviter les fenêtres contextuelles et ne pas télécharger de fichiers inconnus. Des jeux éducatifs comme ' Cyber-Cinq ' peut rendre l'apprentissage de ces règles engageant et mémorable.





Apprentissage interactif : utilisez des outils tels que "Interland" par Google , qui simulent une navigation en ligne sécurisée de manière amusante et interactive, rendant l'expérience d'apprentissage plus efficace.



Sécurité des mots de passe et paramètres de confidentialité : discutez de l'importance de la création de mots de passe forts et du maintien de paramètres de confidentialité appropriés sur diverses plates-formes.





Empreintes numériques : discutez de la nature durable des empreintes numériques et de l'importance de réfléchir de manière critique à vos actions en ligne.





Pensée critique : encouragez les enfants à évaluer de manière critique les informations qu'ils rencontrent en ligne, par le biais de discussions en famille, de séances guidées sur Internet et en utilisant des ressources éducatives adaptées à leur âge.





Implication des parents et des éducateurs : Soulignez le rôle crucial des parents et des éducateurs dans le renforcement de ces concepts. Des conversations régulières, des sessions Internet surveillées et une participation active aux activités en ligne des enfants sont essentielles pour renforcer leur apprentissage.





Ces stratégies aident les enfants d’âge scolaire à naviguer dans le monde en ligne de manière plus sûre et responsable, en les dotant des outils nécessaires pour prendre des décisions éclairées lorsqu’ils explorent le paysage numérique.

Pour les préadolescents (9 à 12 ans) :

Pour les préadolescents âgés de 9 à 12 ans, l’éducation à la cybersécurité se concentre désormais sur des concepts plus avancés, adaptés à leur indépendance et à leur curiosité croissantes pour le monde en ligne :





Éducation à la confidentialité : illustrez l'importance des paramètres de confidentialité à l'aide d'exemples pertinents provenant de plateformes qui leur sont familières, telles que " Roblox '. Apprenez-leur à gérer efficacement ces paramètres pour protéger leurs informations personnelles.



illustrez l'importance des paramètres de confidentialité à l'aide d'exemples pertinents provenant de plateformes qui leur sont familières, telles que " '. Apprenez-leur à gérer efficacement ces paramètres pour protéger leurs informations personnelles. Reconnaître les menaces en ligne : apprenez-leur à identifier et à éviter les escroqueries en ligne courantes. « Be Internet Awesome » de Google est une excellente ressource gratuite qui comprend « Interland », un jeu interactif qui enseigne aux enfants des leçons cruciales sur la sécurité en ligne. Grâce à des activités engageantes, il aide les enfants à apprendre à reconnaître les signes des e-mails de phishing et d'autres menaces en ligne courantes. Cette approche ludique et pédagogique renforce l'importance de la vigilance et leur donne les compétences nécessaires pour identifier ces risques lors de leurs activités numériques.



apprenez-leur à identifier et à éviter les escroqueries en ligne courantes. « Be Internet Awesome » de Google est une excellente ressource gratuite qui comprend « Interland », un jeu interactif qui enseigne aux enfants des leçons cruciales sur la sécurité en ligne. Grâce à des activités engageantes, il aide les enfants à apprendre à reconnaître les signes des e-mails de phishing et d'autres menaces en ligne courantes. Cette approche ludique et pédagogique renforce l'importance de la vigilance et leur donne les compétences nécessaires pour identifier ces risques lors de leurs activités numériques. Création de mots de passe forts : présentez-leur des outils interactifs tels que ' Oiseau de mot de passe ', ce qui peut aider à comprendre le concept de mots de passe forts et uniques. Cela rend non seulement l’apprentissage de la sécurité des mots de passe intéressant, mais leur inculque également des compétences pratiques qu’ils peuvent appliquer dans leurs interactions numériques.





Ces stratégies sont conçues pour donner aux préadolescents les connaissances et les outils dont ils ont besoin pour naviguer de manière sûre et responsable dans un environnement en ligne de plus en plus complexe.





Autonomiser les adolescents (13-18 ans) :

L’adolescence apporte de nouveaux défis alors que les adolescents commencent à explorer Internet de manière plus indépendante. Il s’agit d’un moment critique pour discuter de questions complexes telles que les menaces de cybersécurité, le vol d’identité et le comportement éthique en ligne. Encouragez-les à être non seulement des consommateurs de contenu numérique, mais également des citoyens numériques responsables.





Pour les jeunes adolescents (13-15 ans) :





Connaissance des médias sociaux : il est crucial d'examiner l'impact des médias sociaux, en particulier en ce qui concerne les conséquences du partage excessif et la permanence des actions en ligne. Des outils comme ' Boussole électronique " de Common Sense Education peut être incroyablement utile à cet égard. Conçu spécifiquement pour les adolescents, il propose des jeux et des scénarios interactifs qui illustrent les implications réelles de leurs choix numériques sur les plateformes de médias sociaux. En s'intéressant aux études de cas et aux incidents présentés via cet outil, les adolescents peuvent mieux comprendre les effets à long terme de leur comportement en ligne, favorisant ainsi une compréhension plus approfondie et une utilisation plus responsable des médias sociaux.



Pensée critique : il est essentiel de favoriser la pensée critique à l'égard des informations et des actualités en ligne. La classe virtuelle Checkology du News Literacy Project est une excellente ressource qui peut contribuer à aider les adolescents à identifier les fausses nouvelles. Cette plateforme propose des leçons et des exercices interactifs conçus pour apprendre aux étudiants à discerner des informations crédibles, à reconnaître les préjugés et à évaluer les sources. S'engager sur cette plateforme peut permettre aux adolescents de devenir des consommateurs et des partageurs d'actualités et d'informations plus exigeants en ligne.



Cyberhygiène de base : couvrir les bases de la cybersécurité est crucial pour les adolescents. Cela inclut la compréhension de l'utilisation d'un logiciel antivirus, des risques associés aux réseaux publics et de l'importance de pratiques Wi-Fi sécurisées. Une excellente ressource pour cela est le ' Cyber-As en ligne » cours dispensé par l'Institut SANS. Il s'agit d'un cours d'entrée gratuit spécialement conçu pour permettre aux jeunes apprenants d'appréhender les concepts fondamentaux de la cybersécurité. Grâce à des modules attrayants, il couvre des sujets tels que la sécurité des systèmes d'exploitation, les réseaux et l'administration système, offrant une introduction pratique et complète au monde de la sécurité numérique. Cette approche éducative permet aux adolescents d'acquérir les connaissances nécessaires pour naviguer dans le monde en ligne de manière plus sûre et prendre des décisions éclairées concernant leurs cyberactivités.



Adopter des comportements sains en ligne : mettre l’accent sur l’équilibre entre la vie en ligne et hors ligne, en encourageant les activités qui n’impliquent pas d’écrans et en soulignant l’importance des interactions dans le monde réel.



Pour les adolescents plus âgés (16-18 ans) :





Pratiques de sécurité avancées : pour les adolescents plus âgés, il est crucial d'approfondir des concepts de cybersécurité plus complexes tels que le cryptage, l'authentification à deux facteurs et les subtilités des lois et des droits numériques. L’utilisation d’outils pratiques et d’exemples concrets peut les aider considérablement à approfondir leur compréhension de ces sujets. Pour une exploration plus approfondie, en particulier dans le domaine de la cryptographie, je vous recommande de vous référer à l'un de mes articles précédents qui traite de l'importance de créer une communauté sensible à la cryptographie.



pour les adolescents plus âgés, il est crucial d'approfondir des concepts de cybersécurité plus complexes tels que le cryptage, l'authentification à deux facteurs et les subtilités des lois et des droits numériques. L’utilisation d’outils pratiques et d’exemples concrets peut les aider considérablement à approfondir leur compréhension de ces sujets. Pour une exploration plus approfondie, en particulier dans le domaine de la cryptographie, je vous recommande de vous référer à l'un de mes articles précédents qui traite de l'importance de créer une communauté sensible à la cryptographie. Exploration de carrière : pour les adolescents qui envisagent un avenir dans le domaine de la cybersécurité, il est crucial de comprendre la myriade de cheminements de carrière disponibles dans ce domaine. Le BON (Initiative nationale pour l’éducation à la cybersécurité) est une ressource inestimable à cet égard. Il catégorise et décrit divers rôles et responsabilités dans le secteur de la cybersécurité, offrant une vision claire des cheminements de carrière potentiels.



pour les adolescents qui envisagent un avenir dans le domaine de la cybersécurité, il est crucial de comprendre la myriade de cheminements de carrière disponibles dans ce domaine. Le (Initiative nationale pour l’éducation à la cybersécurité) est une ressource inestimable à cet égard. Il catégorise et décrit divers rôles et responsabilités dans le secteur de la cybersécurité, offrant une vision claire des cheminements de carrière potentiels. Implications dans le monde réel : mettez en évidence les graves implications des cybermenaces en discutant de cas importants de cybercriminalité, comme le ' Vouloir pleurer ' attaque de rançongiciel.





Les adolescents de ces tranches d’âge se trouvent à un moment charnière où leurs activités en ligne commencent à avoir des implications concrètes. Leur fournir les outils, les connaissances et la compréhension éthique appropriés est essentiel pour les aider à naviguer dans le monde numérique en toute sécurité et à prendre des décisions éclairées.

Outils et ressources pratiques

Pour soutenir ce parcours éducatif en cybersécurité, une variété d’outils et de ressources gratuits sont disponibles :





Logiciel de contrôle parental : Bark propose une solution pour surveiller et limiter l'utilisation d'Internet pour les jeunes enfants. Bien qu'il ne soit pas entièrement gratuit, Bark fournit des fonctionnalités complètes pour garantir la sécurité en ligne et est fortement recommandé aux parents qui cherchent à protéger leurs enfants contre diverses menaces en ligne.



Bark propose une solution pour surveiller et limiter l'utilisation d'Internet pour les jeunes enfants. Bien qu'il ne soit pas entièrement gratuit, Bark fournit des fonctionnalités complètes pour garantir la sécurité en ligne et est fortement recommandé aux parents qui cherchent à protéger leurs enfants contre diverses menaces en ligne. Plateformes éducatives : Code.org : Propose des cours de codage gratuits et interactifs pour les enfants de tous âges, leur présentant les concepts de base de la cybersécurité. CyberPatriot : le programme national de cyberéducation des jeunes de l'Air Force Association, qui comprend CyberPatriot, propose diverses ressources pour susciter l'intérêt pour la cybersécurité.



Pour les adolescents : Hackathons et camps de codage : recherchez des hackathons et des camps de codage locaux ou en ligne qui offrent souvent une participation gratuite ou sponsorisée. Ces événements permettent aux adolescents d'appliquer leurs connaissances en cybersécurité dans des scénarios pratiques. Vous pouvez trouver quelques exemples dans mon article précédent sur un Approche structurée de l'apprentissage de la cybersécurité.





Ces ressources s'adressent à différents groupes d'âge et niveaux d'apprentissage, ce qui les rend idéales pour développer une compréhension approfondie de la cybersécurité dès le plus jeune âge.

Bâtir une génération cyber-intelligente

L'objectif primordial de ce parcours éducatif va au-delà de la simple protection de nos enfants, il s'agit de leur donner les moyens d'agir. En développant méthodiquement leur compréhension du monde numérique et de ses risques inhérents, nous les équipons non seulement pour l'Internet d'aujourd'hui, mais également pour le paysage numérique en constante évolution de demain. À mesure qu’ils grandissent, notre rôle de guide passe de l’exercice d’un contrôle à celui d’un soutien consultatif. Cette transition est cruciale pour favoriser des natifs du numérique indépendants, responsables et bien informés. Ces personnes seront non seulement prêtes à relever avec confiance les défis et les opportunités de l’ère numérique, mais elles pourront également être inspirées à envisager une carrière dans le domaine dynamique et en constante expansion de la cybersécurité.