Les employés de MobiDev racontent leurs histoires sur la guerre en Ukraine

(*Kharkiv Regional State Administration after Russian Bombing*)





Normalement, nous publions des articles d'experts de MobiDev sur les innovations technologiques et les cas d'utilisation commerciale dans le développement de logiciels, mais cette histoire concernera des personnes qui se sont retrouvées au milieu d'une guerre.





Le jeudi 24 février, les employés de MobiDev se sont réveillés à 5 heures du matin — l'Ukraine a été attaquée par la Russie. Depuis ce moment, chacun a sa propre histoire à raconter.





Les histoires complètes des employés de MobiDev peuvent être trouvées ici .





"Les mains tremblantes, nous avons commencé à appeler nos proches, allongés sur le sol de la salle de bain car c'était l'endroit le plus sûr pendant le bombardement. Pendant les 24 heures suivantes, ma famille et moi sommes restés dans la station de métro, l'utilisant comme abri anti-bombes. Nous dormions sur le sol glacial avec nos matelas et nos couvertures. Après les nuits blanches quand nous sommes rentrés à la maison, il était clair que nous devions fuir »,





- se souvient Iryna Gourskaïa , BA Team Leader chez MobiDev.





Ce n'est pas que tout le monde a commencé à évacuer immédiatement. Il a fallu environ une semaine pour Danil Yaylo et sa famille avant qu'ils ne décident de déménager.





« Le 7e jour de la guerre, ils ont commencé à larguer des bombes interdites sur la ville. La route hors de la ville était très lente à cause d'un embouteillage, mais après 4 heures, nous sommes arrivés à un endroit sûr, ”





— ce fut le tournant pour Danil lorsque sa famille décida de déménager.





Pour Julia Ramyalg , responsable de l'équipe marketing chez MobiDev, cette matinée a commencé par une anxiété inexplicable :





"J'ai réveillé mes enfants en essayant de parler aussi calmement que possible. J'ai appelé ma mère pour lui demander de venir chez moi. Pendant les heures qui ont suivi, nous étions assis dans le couloir entre deux murs de béton de mon appartement et nous attendions quelque chose. ”





Julia se souvient plus tard qu'après avoir passé quelques heures dans le métro comme refuge, il n'y avait qu'une seule bonne décision : emmener sa famille et son chien avant de fuir Kharkiv.





Les deux premières semaines ont été les plus difficiles pour l'organisation du travail car la situation générale était assez imprévisible, mais la plupart des employés ont été relocalisés en lieu sûr et même dans les premiers jours, 65% ont continué à travailler .





Les gens de MobiDev ont agi pour combattre l'ennemi - certains de nos gars ont rejoint les troupes, d'autres faisaient des dons à l'armée et de nombreuses activités bénévoles ont été lancées au sein de la communauté de l'entreprise. À leur tour, les clients se sont presque immédiatement adressés aux MA pour demander des moyens d'aider et de soutenir l'Ukraine par des actions concrètes.





En parallèle, dans le cadre d'un plan de secours d'entreprise, MobiDev organisait bus d'évacuation de Kharkiv. Toute l'équipe de professionnels de l'informatique a assuré un voyage en toute sécurité à plus de 70 personnes de Kharkiv à Tchernivtsi, en Ukraine.









Malheureusement, cette attaque n'est pas la première tentative de la Russie d'envahir l'Ukraine. En 2014, la Russie a attaqué l'Ukraine et occupé une partie de notre territoire (la péninsule de Crimée et des parties des régions de Donetsk et Lougansk). À cette époque, c'était vraiment inattendu, mais l'Ukraine a réussi à arrêter l'invasion et a localisé le conflit dans ces régions proches de la frontière.





Alors que la Russie mène une guerre contre l'Ukraine, la plupart des pays, des entreprises et des gens ordinaires sont aux côtés de l'Ukraine. Nana Hrytsenko , agent marketing chez MobiDev, est reconnaissant d'une énorme réponse :





«Nous sommes extrêmement chanceux d'avoir des amis partout dans le monde, qui ont immédiatement commencé à demander ce qui se passait et comment ils pouvaient aider. En fait, je suis en sécurité en Pologne pour le moment – mes amis m'ont fourni tout ce dont j'avais besoin.





Aujourd'hui, la plupart des employés de MobiDev ont déménagé dans les bureaux de l'entreprise à Tchernivtsi et Lodz (Ukraine et Pologne respectivement). Certains se sont rendus dans d'autres endroits sûrs à travers l'Ukraine et l'Europe. Et ils sont déjà de retour au travail.









Ce n'est qu'une question de temps jusqu'à ce que l'Ukraine gagne cette guerre, mais pour le moment, ce qui contribue au succès de la bataille ukrainienne, c'est l'aide d'autres pays. Comme de nombreuses autres entreprises, les guerriers de MobiDev soutiennent la défense économique du pays, fournissant à l'armée ukrainienne et aux volontaires des articles indispensables.





Ceci est possible grâce à la coopération continue et stable avec nos clients. Cette attitude a vraiment remonté les équipes de MobiDev, car, pour nous, de tels gestes sont un signe de confiance et de solidarité. La nation ukrainienne est unie comme jamais auparavant et le soutien des autres pays signifie le monde pour nous !