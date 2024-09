Le modèle Deepfake le plus puissant au monde vient d'être publié par Google

Trop long; Pour lire

MyStyle est un modèle de deepfake très puissant qui peut pratiquement tout faire. Prenez une centaine de photos de n'importe quelle personne et vous avez son personnage encodé pour fixer, éditer ou créer n'importe quelle image réaliste que vous voulez. C'est à la fois incroyable et effrayant, si vous me demandez, surtout quand on regarde les résultats. Regardez la vidéo pour voir plus de résultats et comprendre le fonctionnement du modèle ! MyStyle : un avant génératif personnalisé. prétirage arXiv arXIV:2203.17272.