On peut dire que la technologie tue la créativité dans le sens où elle rend plus difficile la créativité. Cela est dû à la quantité d'informations et de distractions disponibles sur Internet.





La créativité a toujours été un sujet de débat. Il n'est pas clair si la créativité peut être enseignée ou non, mais une chose est claire, c'est que de nombreux facteurs influencent la créativité. Ces facteurs incluent l'environnement, les niveaux de stress, le type de personnalité, etc.





De nos jours, avec l'aide de la technologie, les gens peuvent produire du contenu beaucoup plus rapidement qu'auparavant, mais ils perdent leur créativité. Discutons de cette opinion en détail.

Il est courant que les gens copient et ne soient pas originaux

Vous pouvez obtenir à peu près tout ce que vous voulez en ligne. Il existe des modèles pour tout, et les informations académiques sont largement disponibles sur Internet, ce qui entraîne une augmentation du piratage et, prétendument, une pensée moins créative dans les contextes éducatifs.





Smashing Magazine a rendu compte de la disparition de la créativité dans la conception et le développement Web. Ils parlent de modèles, de The Grid et de "règles" de conception Web qui limitent la conception créative. L'auteur conclut que la technologie tue, dans une certaine mesure, la créativité, mais qu'elle n'est pas morte. Il se transforme en un concours entre l'homme et la machine, l'homme ayant l'avantage grâce à sa créativité.

Les critères de créativité baissent

"C'est une situation dans laquelle beaucoup d'entre nous se sont retrouvés : vous êtes à un rassemblement et la conversation s'est tarie. Vous avez épuisé toutes vos anecdotes pleines d'esprit et vos anecdotes intéressantes sur votre vie. Il est temps de tirer parti."





C'est ce qui arrivait aux gens avant la découverte des appareils mobiles. Une étude de 2006 a révélé que les gens utilisaient leur téléphone pour remplir des silences gênants plutôt que de parler avec ceux qui les entouraient. Ils utilisaient leurs téléphones pour éviter d'interagir avec les autres, mais ils étaient souvent pris dans leurs écrans et oubliaient ce qui se passait autour d'eux.





Au cours des dernières années, la technologie a permis aux gens d'éviter plus facilement de parler avec les autres en rendant plus pratique pour les gens d'être sur leur téléphone sans se faire remarquer.





Selon Newsweek , les scores d'intelligence ont considérablement augmenté, mais d'un autre côté, les scores de créativité ont baissé depuis 1990.

Effet de la technologie sur la créativité des enfants

La technologie est une excellente chose pour les enfants. Cela les aide à apprendre et à faire quelque chose qu'il leur serait difficile de faire sans l'aide de la technologie. Mais cela peut aussi affecter leur créativité et leur imagination.





Les enfants passent trop de temps sur Internet et n'ont pas assez de temps à passer à l'extérieur. En effet, ils peuvent accéder à toutes sortes de jeux et d'applications sur leur téléphone. Cela a conduit à une diminution de la créativité chez les gens car les enfants ne peuvent pas proposer leurs propres idées comme ils les ont déjà vues ailleurs.

Le côté aidant de la technologie

Au-delà de cela, l'utilisation de la technologie dans notre vie quotidienne est avantageuse car elle nous simplifie la vie. L'un des exemples les plus répandus est son rôle dans la suppression des barrières gouvernementales et administratives qui empêchent de nombreuses personnes d'exercer leur créativité. De plus, la technologie a contribué à faire évoluer la pratique consistant à juger principalement les idées créatives par des experts.





Aujourd'hui, nous pouvons regarder comment le public réagit à une idée particulière. En conséquence, le nombre de personnes capables d'évaluer la valeur créative d'un projet spécifique a augmenté.