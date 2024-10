La réglementation américaine n'a pas réussi à suivre le boom de l'industrie de la cryptographie

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE c. SAMUEL BANKMAN-FRIED Dépôt judiciaire Lewis A. Kaplan, 9 décembre 2022 fait partie de la série PDF juridique de HackerNoon . Vous pouvez accéder à n'importe quelle partie de ce dossier ici . Ceci est la partie 2 sur 25.

DÉCLARATION PRÉLIMINAIRE

II. CONTEXTE DE TOUTES LES MOTIONS





A. L'industrie des cryptomonnaies et sa croissance rapide





Les allégations contenues dans l’acte d’accusation S5 s’étendent sur environ quatre ans, soit toute une vie dans le contexte de l’industrie des cryptomonnaies. En 2019, le volume total des transactions mondiales en cryptomonnaies était estimé à 64 milliards de dollars par jour.[1] Fin 2021, le volume quotidien total des transactions avait atteint un sommet d’environ 344 milliards de dollars.[2] En l’espace d’une seule année, la capitalisation boursière combinée de toutes les crypto-monnaies est passée de moins de 200 milliards de dollars en 2020 à près de 3 000 milliards de dollars en 2021.[3]





Le cadre juridique applicable au secteur des cryptomonnaies s’est développé beaucoup plus lentement. Au cours de la période pertinente à l’acte d’accusation S5, un débat a eu lieu aux États-Unis sur la question de savoir si certaines crypto-monnaies pouvaient même être réglementées par la loi (une question qui continue de faire l’objet de litiges à ce jour). En outre, les régulateurs et les décideurs politiques américains ont débattu de la question de savoir si les réglementations existantes pourraient être appliquées aux marchés des cryptomonnaies, ou si de nouvelles règles devraient être créées, et si des réglementations américaines pourraient être appliquées aux sociétés de cryptomonnaies basées à l'étranger, décidant généralement qu'elles ne le seraient pas. . L'incertitude et l'ambiguïté juridiques étaient courantes.





Malgré ces limites et l’absence d’une surveillance pleinement développée, les marchés des cryptomonnaies ont fonctionné et sont devenus de plus en plus populaires, traitant des volumes de transactions de plus en plus importants.









