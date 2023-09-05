美国监管未能跟上加密行业的繁荣

美国诉塞缪尔·班克曼-弗里德案刘易斯·A·卡普兰 (Lewis A. Kaplan)，2022 年 12 月 9 日是HackerNoon 法律 PDF 系列的一部分。您可以在此处跳至本文件中的任何部分。这是 25 部分中的第 2 部分。

初步声明

二.所有动议的背景





A. 加密货币行业及其快速增长





S5 起诉书中的指控持续了大约四年——加密货币行业的一生。 2019 年，全球加密货币交易总量估计为每天 640 亿美元。[1]到 2021 年底，每日总交易量已达到约 3,440 亿美元的峰值。[2]在一年之内，所有加密货币的总市值从 2020 年的不到 2000 亿美元增长到 2021 年的近 3 万亿美元。 [3]





加密货币行业适用的法律框架发展缓慢得多。在 S5 起诉书相关期间，美国国内存在关于某些加密货币是否可以受到法律监管的争论（这一问题至今仍在争论中）。此外，美国监管机构和政策制定者争论了现有法规是否可以适用于加密货币市场，或者是否需要制定新规则，以及美国法规是否可以适用于外国加密货币公司，普遍认为这些法规不会适用。 。法律的不确定性和模糊性很常见。





尽管存在这些限制并且缺乏充分发展的监管，加密货币市场仍然发挥作用并变得越来越受欢迎，处理的交易量越来越大。









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本法庭案件 S5 22 Cr。 673 (LAK) 检索于 2023 年 9 月 1 日，来自Storage.Courtlistener是公共领域的一部分。法院创建的文件是联邦政府的作品，根据版权法，自动置于公共领域，可以不受法律限制地共享。



