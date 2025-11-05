La conférence Blockchain Futurist annonce les dates de 2026 à Toronto: 21-22 juillet 2026

Fort Lauderdale, Floride, 5 novembre 2025 / Chainwire / - Annonce faite en direct à la conférence Blockchain Futurist en Floride avec Eric Trump, Iggy Azalea et Tristan Thompson , le plus grand et le plus long événement Web3 et crypto-monnaie du Canada, revient officiellement à Toronto pour sa neuvième édition du 21 au 22 juillet 2026. Conférence sur le futur de la blockchain Conférence sur le futur de la blockchain L'annonce a été faite en direct sur scène lors de la Blockchain Futurist Conference en Floride, qui a eu lieu du 5 au 6 novembre au Hard Rock Guitar Hotel à Miami. cette année, les débuts des États-Unis comportent une formation de haut niveau comprenant Eric Trump (American Bitcoin), l'icône de la musique mondiale Iggy Azalea, le champion de la NBA Tristan Thompson, et plus de 250 orateurs de sociétés Web3 de premier plan telles que Coinbase, Polkadot et Rarible. Retournant une fois de plus au complexe de divertissement emblématique Rebel et au Cabana Pool Bar, l'édition 2026 de Toronto célébrera le retour de l'événement là où tout a commencé, le centre canadien de l'innovation blockchain. \n \n « Nous sommes ravis d’apporter la Blockchain Futurist Conference à Toronto au complexe emblématique Rebel Entertainment Complex et à Cabana. Ce lieu est devenu une partie de notre identité, un lieu où l’innovation rencontre l’énergie, et l’avenir de Web3, de la crypto et de l’IA est vivant contre l’horizon de Toronto. » « Nous sommes ravis d’apporter la Blockchain Futurist Conference à Toronto au complexe emblématique Rebel Entertainment Complex et à Cabana. Ce lieu est devenu une partie de notre identité, un lieu où l’innovation rencontre l’énergie, et l’avenir de Web3, de la crypto et de l’IA est vivant contre l’horizon de Toronto. » Tracy Leparulo, fondatrice de la Blockchain Futurist Conference Après son acquisition par Emerald, l’un des plus grands producteurs d’événements entre entreprises en Amérique du Nord, la Blockchain Futurist Conference entre dans une nouvelle ère de croissance tout en conservant son esprit indépendant et axé sur la communauté. Les billets pour l'édition 2026 de Toronto sont officiellement en vente maintenant, avec des prix d'oiseau précoce à partir de 199 $ pour l'admission générale et 399 $ pour l'accès VIP - les prix les plus bas de l'année. Futurist encourage la communauté mondiale Web3 à s’impliquer en tant que conférencier, sponsor, partenaire de presse ou participant à cette neuvième édition historique. La conférence Blockchain Futurist La Blockchain Futurist Conference est l’un des événements Web3 les plus longs et les plus immersifs d’Amérique du Nord. Depuis sa fondation en 2018, elle a réuni des leaders mondiaux dans le domaine de la crypto, de la blockchain et de l’IA à travers la programmation, le réseautage et le divertissement de classe mondiale. Pour plus d’informations, visitez : www.futuristeconférence.com www.futuristeconférence.com Contacts par Laura Leparulo à laura@futuristconference.com \n \n Cette histoire a été publiée comme un communiqué de presse par Chainwire dans le cadre du programme de blogging d'affaires de HackerNoon. Cette histoire a été publiée comme un communiqué de presse par Chainwire dans le cadre du programme de blogging d'affaires de HackerNoon. Programme Programme