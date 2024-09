"L'un des échecs les plus répandus (de FTX) est l'absence d'enregistrements durables de la prise de décision"

FTX + SBF Chapitre 11 (Faillite) Dépôt au tribunal par John J. Ray III, 17 novembre 2022 fait partie de Série PDF juridique de HackerNoon . Vous pouvez passer à n'importe quelle partie de ce dossier ici . Ceci est la partie 15 de 20

III. MESURES PRISES DEPUIS MR. DÉPART DE BANKMAN-FRIED

I - Information et conservation des documents

71. L'un des échecs les plus répandus de l'activité FTX.com en particulier est l'absence d'enregistrements durables de la prise de décision. M. Bankman-Fried communiquait souvent en utilisant des applications configurées pour s'effacer automatiquement après une courte période de temps et encourageait les employés à faire de même.





72. Les débiteurs écrivent des choses. L'effort d'enquête en cours est dirigé par moi-même et une équipe de Sullivan & Cromwell qui relève directement de moi, y compris un ancien directeur de l'application à la SEC, un ancien directeur de l'application à la CFTC et un ancien chef des fraudes complexes et de la cybercriminalité. Unité du bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York. Je considère que garantir l'exhaustivité, le professionnalisme et l'intégrité de cette enquête est une partie essentielle de mon travail de chef de la direction.





73. La transparence avec les régulateurs du monde entier est un objectif important pour les Débiteurs. Depuis vendredi, les débiteurs ont été en contact avec des dizaines d'organismes de réglementation aux États-Unis et dans le monde, et continueront de l'être au fur et à mesure que ces affaires se poursuivront.





