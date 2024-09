L'audio synthétique est désormais disponible pour plus de 70 000 histoires HackerNoon

Aujourd'hui, HackerNoon Synthetic Audio est disponible pour presque toutes les histoires soumises sur le site Web, permettant aux lecteurs de devenir à la place des auditeurs.

Qu'est-ce que l'audio synthétique HackerNoon ?

Depuis fin 2021 , HackerNoon a travaillé pour ajouter des versions audio de chaque article publié sur notre plateforme. Pour réduire le temps de génération audio, nous avons construit un outil pour générer automatiquement de l'audio synthétique dès que les articles sont publiés. Cet outil est alimenté par l'IA, permettant aux transcriptions d'un article d'être traitées presque instantanément.





Les lecteurs peuvent choisir parmi quatre voix différentes à écouter ; actuellement, chaque article est présenté par des voix de synthèse anglophones. Il est également possible de modifier la vitesse de chaque piste audio, permettant aux utilisateurs de choisir leur propre rythme.**

**

Cet audio synthétique a été développé par Marcos Fabian , développeur chez HackerNoon. Il a développé l'audio pour permettre aux auditeurs actifs de profiter des articles au même rythme que les lecteurs actifs. C'est grâce à ses efforts que Synthetic Audio est maintenant disponible pour tant d'histoires sur HackerNoon !

Les avantages d'ajouter un lecteur audio à vos articles

Accessibilité pour les malvoyants

Comme on pouvait s'y attendre, avoir de l'audio pour chaque article de HackerNoon permet à plus de lecteurs de choisir leur méthode de visualisation des articles. Les malvoyants pourront désormais profiter de tout le contenu proposé par HackerNoon. Les personnes en déplacement n'ont pas à s'arrêter sur place juste pour lire sur leur technologie préférée ; l'audio synthétique consiste à offrir aux lecteurs leur propre choix quant à la manière dont ils apprécient les articles de HackerNoon.**

**

Plus de statistiques pour les écrivains

Cette nouvelle fonctionnalité est également bénéfique pour les écrivains. HackerNoon suit les statistiques en fonction de la durée de lecture de chaque article. Étant donné que la lecture repose fortement sur la concentration, il est possible que des articles plus longs soient tout simplement trop pour certains téléspectateurs. L'audio synthétique change cela, car les auditeurs peuvent choisir de se concentrer pleinement sur l'article ou simplement de le laisser allumé pendant qu'ils se concentrent sur d'autres tâches à accomplir. À son tour, cela augmentera les statistiques des rédacteurs plus haut que jamais, ce qui conduira à une plus grande motivation pour continuer à écrire du contenu de haute qualité.**

**

Améliorer le SEO et l'UX

Bien que les lecteurs audio eux-mêmes n'améliorent pas automatiquement le référencement de votre site Web, lorsqu'ils sont utilisés, ils garderont les utilisateurs sur votre article plus longtemps, améliorant ainsi le temps global passé sur le site.





Chez HackerNoon, nous voulons donner à nos lecteurs et rédacteurs plus d'options pour la création et la consommation de leur contenu. Les écrivains auront également accès au téléchargement des fichiers audio de leurs histoires pour les réutiliser comme ils le souhaitent.

Comment utiliser l'audio synthétique HackerNoon

L'audio synthétique est automatiquement appliqué lorsqu'un auteur soumet son article. Il n'y a aucune mesure supplémentaire à prendre pour l'activer. Cependant, l'audio s'appuie sur le texte d'un article pour fournir aux auditeurs des comptes rendus précis de ce qu'il y a sur leur écran. Toute erreur d'orthographe ou de grammaire sera beaucoup plus visible. Il va sans dire que les écrivains devraient déjà travailler pour éviter ces erreurs, mais il est encore plus important de garder à l'esprit avec tant d'auditeurs potentiels.





Lors de la visualisation d'articles, les téléspectateurs peuvent simplement appuyer sur le bouton de lecture sous l'image en vedette de l'article. Après une courte ligne du sponsor, l'article sera lu du début à la fin. Aucune autre entrée n'est requise à moins que l'auditeur ne souhaite faire une pause ou passer à différentes sections. Le bouton de pause sera accessible via la barre de navigation tout en faisant défiler les articles, permettant aux lecteurs de suivre l'audio. Les menus déroulants au-dessus de la barre audio permettront également aux auditeurs de modifier la vitesse ou la voix de l'audio. La vitesse peut être modifiée à volonté, mais changer la voix réinitialisera l'audio à son point de départ.

Il convient également de noter que les articles avec support audio auront une paire d'écouteurs à côté de l'heure à laquelle ils ont été publiés. Tous les articles n'auront pas cette icône, mais on peut s'attendre à ce que chaque article de la première page se vante de cette fonctionnalité. Les téléspectateurs intéressés par un nouvel article peuvent garder un œil sur ceux-ci pour s'assurer qu'ils ont la possibilité d'écouter leur sujet préféré !

L'avenir de l'audio synthétique

HackerNoon continuera à développer et à améliorer cette fonctionnalité au fur et à mesure que de nouveaux articles seront publiés. Des travaux seront effectués pour s'assurer que les articles plus anciens peuvent également bénéficier de l'audio synthétique, et d'autres options d'accessibilité doivent être envisagées. De nombreux écrivains pourraient profiter de plus d'occasions pour partager leur amour pour le monde de la technologie. Grâce à l'utilisation de l'audio amélioré par l'IA, HackerNoon cherche à leur permettre de partager cet amour avec n'importe qui, qu'il s'agisse de lecteurs avides ou d'auditeurs enthousiastes.