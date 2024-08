Koinpark se prépare pour MOZ IEO : le jeton ERC20 ouvre la voie à la connectivité métaversale en temps réel

Dans le cadre d'une collaboration harmonieuse, MOZlife.io et Koinpark sont ravis de présenter l'offre d'échange initiale (IEO) pour MOZ Coin, un jeton BEP20 ancré dans la communauté TELEBUCKS.





Conçu pour améliorer la connectivité en temps réel sur divers métavers, MOZ Coin brille par ses applications aux multiples facettes. Cette alliance stratégique marque une étape cruciale dans la construction de l’avenir numérique, soulignant la volonté de repousser les limites des actifs numériques. Le partenariat aspire à remodeler le domaine des engagements et des transactions virtuelles, en mettant l'accent sur la connectivité et l'innovation.





Réflexions de MOZlife.io et Koinpark





Depuis MOZlife.io





"Choisir Koinpark pour notre MOZC IEO a été facile car c'est comme s'ils nous comprenaient. Leur endroit semble parfait – simple et facile comme nous voulons que les connexions virtuelles le soient. C'est comme faire équipe avec un ami qui partage nos rêves de métaverse", déclare Donald Lee de MOZlife.io.





De Koinpark





"MOZ Coin apporte une ambiance cool à notre plateforme. Faire équipe avec MOZlife.io, c'est comme ajouter quelque chose d'excitant à notre famille de cryptographie. Notre objectif est de rendre les choses faciles et amusantes pour les utilisateurs, et ce partenariat s'intègre parfaitement", partage D. Thangapandi, le capitaine du Koinpark.





Qu'est-ce qu'un MOZC ?

MOZC, un jeton BEP20 situé sur la Binance Smart Chain (BSC), joue un rôle central dans l'avancement de la zone Metaverse Onlife. Avec une vision ambitieuse, MOZC s'efforce de fusionner de manière transparente les domaines numérique et physique, en utilisant la technologie blockchain de pointe pour créer un environnement où les expériences virtuelles se mélangent harmonieusement aux réalités tangibles.





Conceptualisé par les esprits avant-gardistes de la communauté TELEBUCKS, MOZC dépasse les limites des projets blockchain traditionnels. Il aspire à briser les barrières du domaine numérique, en construisant un univers où les personnages en ligne et les actions hors ligne s'entremêlent harmonieusement. Le résultat? Une réalité plus enrichie et interconnectée, où chaque interaction possède une valeur et un but inhérents.



Caractéristiques distinctives de MOZC

Gouvernance propulsée par la communauté : Adopte un modèle axé sur la communauté, permettant aux détenteurs de jetons d'influencer activement l'écosystème MOZ grâce au vote en chaîne. Sécurité robuste des contrats intelligents : Garantit des transactions transparentes, immuables et sécurisées grâce au développement et à l’audit par des sociétés de sécurité de premier plan. Intégration transparente: Tire parti de la norme BEP20 pour une intégration sans effort avec les applications basées sur BSC et les DEX, favorisant ainsi une adoption généralisée. Transactions rapides et évolutives : Garantit des transactions rapides et peu coûteuses pour une expérience utilisateur fluide, en utilisant le consensus Proof of Stake Authority (PoSA) de BSC. Personnalisation étendue : Favorise l'innovation et l'engagement des utilisateurs au sein de l'écosystème MOZ via le SDK MOZC, permettant la création de diverses dApps et d'expériences immersives.

Détails du MOZC IEO

Aspects Détails MOZC IEO Démarré le 26-12-2023 MOZC IEO se termine le 08-01-2024 Offre globale MOZC IEO 2 millions Cliquez pour acheter MOZC https://www.koinpark.com/launchpad





Remarque : en cliquant sur « Afficher plus de détails », sous l'onglet « En direct » sur la page Launchpad, les utilisateurs peuvent obtenir les détails relatifs au MOZC IEO, y compris les détails des prix et une limite maximale d'abonnement pour un individu.

Caractéristiques des jetons BEP20

Les jetons BEP20 sont un type populaire d'actif numérique construit sur la Binance Smart Chain (BSC). Ils offrent plusieurs fonctionnalités uniques qui les rendent avantageux pour les développeurs et les utilisateurs. Voici quelques points clés :





Caractéristiques techniques:

Standardisé : BEP20 suit une norme technique spécifique, définissant la manière dont les jetons sont créés, transférés et utilisés. Cette cohérence simplifie le développement et l'intégration avec d'autres applications BSC.

Interopérable : les jetons BEP20 peuvent interagir de manière transparente avec d'autres applications et actifs basés sur BSC, créant ainsi un écosystème connecté et fonctionnel.

Rapide et abordable : les transactions impliquant des jetons BEP20 sont traitées sur le BSC, connu pour ses vitesses de transaction rapides et ses frais inférieurs à ceux d'autres blockchains comme Ethereum.

Compatible avec les contrats intelligents : les jetons BEP20 peuvent être intégrés aux contrats intelligents, permettant aux développeurs de créer des applications complexes et innovantes telles que des plateformes DeFi, des marchés NFT, etc.



Caractéristiques fonctionnelles :

Fongible : Comme les autres cryptomonnaies, les tokens BEP20 sont interchangeables et divisibles, ce qui signifie que chaque unité est identique et peut être facilement subdivisée.

: Comme les autres cryptomonnaies, les tokens BEP20 sont interchangeables et divisibles, ce qui signifie que chaque unité est identique et peut être facilement subdivisée. Divers cas d'utilisation : les jetons BEP20 peuvent représenter divers actifs du monde réel ou être utilisés à différentes fins, notamment des jetons utilitaires pour les dApps, des jetons de gouvernance pour les projets et des pièces stables liées aux monnaies fiduciaires.

les jetons BEP20 peuvent représenter divers actifs du monde réel ou être utilisés à différentes fins, notamment des jetons utilitaires pour les dApps, des jetons de gouvernance pour les projets et des pièces stables liées aux monnaies fiduciaires. Sécurisé : Construites sur la Binance Smart Chain sécurisée et décentralisée, les transactions BEP20 bénéficient de la sécurité et de la transparence inhérentes à la technologie blockchain.

Avantages supplémentaires :

Compatibilité : les jetons BEP20 partagent des similitudes avec la norme populaire ERC-20, ce qui les rend compatibles avec l'infrastructure et les portefeuilles Ethereum existants.

: les jetons BEP20 partagent des similitudes avec la norme populaire ERC-20, ce qui les rend compatibles avec l'infrastructure et les portefeuilles Ethereum existants. Écosystème en croissance : l'écosystème BSC se développe rapidement, offrant aux projets de jetons BEP20 un plus grand potentiel d'adoption et de croissance de la base d'utilisateurs.





Mission du MOZC





Chez MOZC, notre mission est de révolutionner le paysage numérique en créant un métavers qui transcende les frontières et favorise de véritables connexions humaines.





Nous nous engageons à éliminer les barrières géographiques, en offrant un accès instantané et en temps réel à une mosaïque diversifiée de cultures et d'expériences.





Notre ambition est de cultiver une tapisserie métaversale où les interactions virtuelles sont aussi authentiques et significatives que celles du monde physique.





Notre mission se déroule à travers trois piliers clés :





Favoriser une connectivité transparente : MOZC se consacre à ouvrir la voie à des interactions interculturelles transparentes. Nous nous efforçons de promouvoir la compréhension et l’appréciation des diverses perspectives, en éliminant les barrières et en construisant des ponts qui relient les individus du monde entier. En favorisant la connectivité, nous visons à créer un métavers qui célèbre la richesse de la diversité humaine.

Donner du pouvoir aux voix locales : Nous croyons en l’importance de l’inclusion et de la garantie que chacun a sa place au sein de la tapisserie métaversale. MOZC s'engage à faciliter des expériences culturellement pertinentes qui responsabilisent les voix locales. Ce faisant, nous évitons que quiconque se sente exclu, créant ainsi un métavers qui reflète les contributions uniques des individus et des communautés.

Envisager un avenir décentralisé : MOZC adopte une approche axée sur l'utilisateur, envisageant un métaverse décentralisé où les communautés jouent un rôle central dans la formation d'un écosystème florissant de créativité et d'innovation. En décentralisant le métaverse, nous permettons aux utilisateurs de participer activement au développement et à l'évolution du paysage numérique, favorisant une expérience dynamique et organique axée sur la communauté.



Dans la poursuite de notre mission, MOZC s'engage à repousser les limites de ce qui est possible dans le domaine numérique, en créant un espace où les individus peuvent se connecter, collaborer et contribuer à une expérience métaversale véritablement transformatrice.





Le rôle crucial de Koinpark dans l'hébergement de MOZC IEO :





En tant qu'éminent échange mondial de crypto-monnaie , Koinpark joue un rôle central et indispensable dans l'hébergement de l'offre d'échange initiale (IEO) pour MOZ Coin (MOZC). Koinpark sert de rampe de lancement pour ce projet révolutionnaire, fournissant une plate-forme sécurisée et conviviale permettant aux participants de s'engager dans l'IEO.





Plate-forme de lancement de confiance : Koinpark sert de rampe de lancement de confiance pour MOZC IEO, garantissant un environnement fiable et sécurisé permettant aux participants d'investir dans le projet métaversal innovant. Accessibilité mondiale : en tant qu'échange mondial de crypto-monnaie, Koinpark ouvre le MOZC IEO à un public large et diversifié de passionnés de crypto-monnaie dans le monde entier, favorisant l'inclusivité et une large participation. Interface conviviale : Réputé pour son interface conviviale, Koinpark rend le processus de participation à MOZC IEO fluide et accessible, même pour les personnes novices dans l'exploration d'initiatives révolutionnaires. Assurance de sécurité : avec une infrastructure de sécurité robuste, Koinpark inspire confiance aux participants, assurant la sécurité de leurs investissements et de leurs transactions pendant le MOZC IEO. Soutien à l'innovation : Koinpark va au-delà d'une simple plateforme ; elle soutient activement des projets innovants comme MOZC. En fournissant une rampe de lancement pour MOZC IEO, Koinpark contribue à l'avancement de projets repoussant les limites de l'espace crypto-monnaie et métaverse.



Conclusion





Essentiellement, l'offre d'échange initiale (IEO) de MOZC hébergée sur Koinpark marque une avancée significative vers un environnement virtuel plus interconnecté et plus agréable. L'utilisation du jeton BEP20 garantit des expériences transparentes et en temps réel pour les participants. La collaboration entre MOZlife.io et Koinpark vise à construire un métaverse qui favorise les connexions et la prospérité mondiales. S'engager dans le MOZC IEO sur Koinpark enrichit non seulement les interactions virtuelles, mais permet également aux utilisateurs de façonner activement l'avenir de MOZlife.io. C'est l'occasion de vivre une expérience agréable, d'exprimer des idées et d'explorer des fonctionnalités uniques dans le domaine virtuel.





Rejoignez le groupe Mozlife Telegram : [https://t.me/+Tf8atMkYtnQ0ZmNl>



Site web: https://mozlife.io/





À propos de MOZlife.io :





MOZlife.io se concentre sur la révolution des expériences métaversales en donnant la priorité aux connexions en temps réel. Grâce à nos efforts, nous visons à minimiser les retards et à améliorer l’authenticité des interactions virtuelles. Notre vision s'étend au-delà d'une plate-forme unique, aspirant à contribuer à un métavers connecté à l'échelle mondiale où les frontières s'estompent, les cultures prospèrent et les connexions humaines transcendent les limites.





À propos de Koinpark :





Créé en 2020, Koinpark est un échange mondial de crypto-monnaie dont la mission est d'autonomiser les individus du monde entier. Notre plateforme répond aux défis de la cryptographie, en fournissant des solutions pour investir, négocier et promouvoir la littératie financière. Koinpark propose plus de 150 crypto-monnaies, dont Bitcoin, Ripple, XRP et bien plus encore, garantissant une expérience crypto diversifiée et accessible.





Cette histoire a été distribuée sous forme de communiqué par ZEX MEDIA dans le cadre du programme Brand As An Author de HackerNoon. Apprenez-en davantage sur le programme ici .