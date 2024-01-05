Koinpark 为 MOZ IEO 做好准备：ERC20 代币为实时元通用连接铺平道路

通过和谐的合作，MOZlife.io 和 Koinpark 很高兴推出 MOZ Coin 的初始交换产品 (IEO)，MOZ Coin 是一种植根于 TELEBUCKS 社区的 BEP20 代币。





MOZ Coin 旨在提升跨不同元宇宙的实时连接性，以其多方面的应用程序而大放异彩。这一战略联盟标志着塑造数字未来的关键一步，凸显了我们致力于突破数字资产界限的决心。此次合作旨在重塑虚拟参与和交易领域，强调连接性和创新。





来自 MOZlife.io 和 Koinpark 的思考





来自 MOZlife.io





“为我们的 MOZC IEO 选择 Koinpark 很容易，因为这就像他们抓住了我们一样。他们的位置感觉恰到好处 – 简单而轻松，就像我们想要的虚拟连接一样。这就像与一个拥有共同元宇宙梦想的朋友合作一样，”Donald Lee 说道来自 MOZlife.io。





从科因公园





“MOZ Coin 为我们的平台带来了一种很酷的氛围。与 MOZlife.io 合作就像为我们的加密货币家族添加了一些令人兴奋的东西。我们致力于让用户的事情变得简单和有趣，这种合作关系非常适合，”D 分享道. Thangapandi，Koinpark 的队长。





MOZC到底是什么？

MOZC 是位于币安智能链（BSC）上的 BEP20 代币，在推动元界 Onlife 专区方面发挥着关键作用。怀着雄心勃勃的愿景，MOZC 致力于将数字领域和物理领域无缝融合，利用尖端的区块链技术创造一个虚拟体验与有形现实无缝融合的环境。





MOZC 由 TELEBUCKS 社区的前瞻性思维构思而成，超越了传统区块链项目的限制。它渴望打破数字领域的障碍，构建一个在线角色和离线行为和谐交织的宇宙。结果？一个更加丰富和相互关联的现实，每一次互动都具有内在的价值和目的。



MOZC的特色

社区驱动的治理： 采用社区驱动的模式，使代币持有者能够通过链上投票积极影响 MOZ 生态系统。 强大的智能合约安全性： 通过顶级安全公司的开发和审计，确保交易透明、不可变且安全。 无缝整合： 利用 BEP20 标准轻松与基于 BSC 的应用程序和 DEX 集成，促进广泛采用。 快速且可扩展的交易： 利用 BSC 的权益证明 (PoSA) 共识，保证快速、低费用的交易，以获得流畅的用户体验。 广泛的定制： 通过 MOZC SDK 增强 MOZ 生态系统内的创新和用户参与，从而能够创建多样化的 dApp 和沉浸式体验。

MOZC IEO 详情

方面 细节 MOZC IEO 开始于 2023年12月26日 MOZC IEO 结束于 2024年8月1日 MOZC IEO 总体供应量 200万 点击购买MOZC https://www.koinpark.com/launchpad





注：通过点击Launchpad页面“实时选项卡”下的“查看更多详细信息”，用户可以获取与MOZC IEO相关的详细信息，包括价格详细信息和个人最大认购限额。

BEP20代币的特点

BEP20 代币是一种基于币安智能链（BSC）的流行数字资产。它们提供了一些独特的功能，使它们对开发人员和用户都有利。以下是一些要点：





技术特点：

标准化 ：BEP20遵循特定的技术标准，定义了代币的创建、转移和使用方式。这种一致性简化了与其他 BSC 应用程序的开发和集成。

可互操作 ：BEP20代币可以与其他基于BSC的应用程序和资产无缝交互，创建一个互联且运行良好的生态系统。

快速且实惠： 涉及 BEP20 代币的交易在 BSC 上处理，与以太坊等其他区块链相比，BSC 以其快速的交易速度和较低的费用而闻名。

兼容智能合约： BEP20 代币可以与智能合约集成，使开发人员能够构建复杂且创新的应用程序，例如 DeFi 平台、NFT 市场等。



功能特点：

可互换 ：与其他加密货币一样，BEP20 代币是可互换和可分割的，这意味着每个单位都是相同的，并且可以轻松细分。

：与其他加密货币一样，BEP20 代币是可互换和可分割的，这意味着每个单位都是相同的，并且可以轻松细分。 各种用例： BEP20 代币可以代表各种现实世界的资产或用于不同的目的，包括 dApp 的实用代币、项目的治理代币以及与法定货币挂钩的稳定币。

BEP20 代币可以代表各种现实世界的资产或用于不同的目的，包括 dApp 的实用代币、项目的治理代币以及与法定货币挂钩的稳定币。 安全： BEP20 交易建立在安全且去中心化的币安智能链之上，受益于区块链技术固有的安全性和透明度。

其他优点：

兼容性 ：BEP20代币与流行的ERC-20标准有相似之处，使其与现有的以太坊基础设施和钱包兼容。

：BEP20代币与流行的ERC-20标准有相似之处，使其与现有的以太坊基础设施和钱包兼容。 不断发展的生态系统： BSC 生态系统正在迅速扩展，为 BEP20 代币项目提供了更大的采用和用户群增长潜力。





MOZC的使命





在 MOZC，我们的使命是通过创建一个超越界限并促进真正的人际关系的元宇宙来彻底改变数字景观。





我们致力于打破地理障碍，提供即时、实时的访问多样化文化和体验的途径。





我们的目标是培育一个虚拟的挂毯，其中虚拟交互与物理世界中的交互一样真实且有意义。





我们的使命通过三个关键支柱展开：





促进无缝连接： MOZC 致力于为无缝跨文化互动铺平道路。我们努力促进对不同观点的理解和欣赏，打破障碍并建立连接全球各地个人的桥梁。通过促进连通性，我们的目标是创建一个颂扬人类多样性丰富性的元宇宙。

赋予当地声音：我们相信包容性并确保每个人在虚拟挂毯中占有一席之地的重要性。 MOZC 致力于促进与文化相关的体验，赋予当地声音。通过这样做，我们可以防止任何人感到被排斥，从而创建一个反映个人和社区独特贡献的元宇宙。

展望去中心化的未来： MOZC 采用用户驱动的方法，设想了一个去中心化的元宇宙，其中社区在塑造蓬勃发展的创造力和创新生态系统方面发挥着核心作用。通过去中心化元宇宙，我们使用户能够积极参与数字景观的发展和演变，培育动态和有机的社区驱动体验。



为了实现我们的使命，MOZC 致力于突破数字领域的可能性界限，创造一个个人可以相互联系、协作并为真正变革性的虚拟体验做出贡献的空间。





Koinpark 在举办 MOZC IEO 中的关键作用：





作为一位杰出的 全球加密货币交易所 Koinpark 在举办 MOZ Coin (MOZC) 的首次交易所发行 (IEO) 方面发挥着核心且不可或缺的作用。 Koinpark 是这一开创性项目的启动平台，为参与者参与 IEO 提供安全且用户友好的平台。





值得信赖的启动板：Koinpark 作为 MOZC IEO 的值得信赖的启动板，确保为参与者投资创新的 Metavers 项目提供可靠且安全的环境。 全球可访问性：作为一家全球加密货币交易所，Koinpark 向全球范围广泛且多样化的加密货币爱好者开放 MOZC IEO，从而促进包容性和广泛参与。 用户友好的界面：Koinpark 以其用户友好的界面而闻名，即使对于刚刚探索突破性举措的个人来说，MOZC IEO 的参与过程也变得顺畅且易于访问。 安全保证：凭借强大的安全基础设施，Koinpark 为参与者灌输信心，确保 MOZC IEO 期间投资和交易的安全。 创新支持：Koinpark 不仅仅是一个平台；它积极支持像 MOZC 这样的创新项目。通过为 MOZC IEO 提供启动平台，Koinpark 致力于推动突破加密货币和元宇宙空间界限的项目。



结论





从本质上讲，Koinpark 上托管的 MOZC 初始交换产品 (IEO) 标志着向更加互联和令人愉悦的虚拟环境迈出了重大进步。 BEP20 代币的使用可确保参与者获得无缝、实时的体验。 MOZlife.io 和 Koinpark 之间的合作旨在构建一个促进全球联系和繁荣的虚拟宇宙。在Koinpark参与MOZC IEO不仅丰富了虚拟互动，还使用户能够积极塑造MOZlife.io的未来。它提供了一个在虚拟领域中获得愉快体验、表达想法和探索独特功能的机会。





加入 Mozlife 电报群： [https://t.me/+Tf8atMkYtnQ0ZmNl>



网站： https://mozlife.io/





关于 MOZlife.io：





MOZlife.io 专注于通过优先考虑实时连接来彻底改变虚拟体验。通过我们的努力，我们的目标是最大限度地减少延迟并提高虚拟交互的真实性。我们的愿景超越了单一平台，渴望为全球互联的元宇宙做出贡献，在这个元宇宙中，边界消失，文化繁荣，人与人之间的联系超越限制。





关于科因公园：





Koinpark 成立于 2020 年，是一家全球加密货币交易所，其使命是为全世界的个人赋能。我们的平台解决加密货币挑战，提供投资、交易和提升金融知识的解决方案。 Koinpark 拥有超过 150 种加密货币，包括比特币、Ripple、XRP 等，确保提供多样化且易于访问的加密货币体验。





这个故事是由 ZEX MEDIA 在 HackerNoon 的品牌作者计划下发布的。在此处了解有关该计划的更多信息。



