Présentation de BANMo : des images de chat aux modèles 3D déformables

Trop long; Pour lire

BANMo est une approche inspirée de NeRF partagée lors de l'événement CVPR 2022 auquel j'ai assisté il y a quelques semaines. Il prend des photos pour créer des modèles 3D déformables. Le modèle commence par quelques vidéos prises avec désinvolture de l'objet que vous souhaitez capturer, montrant comment il se déplace et se déforme. Le résultat initial vous donnera des informations sur la forme de l'objet et sa compréhension de l'apparence et de la forme de votre objet. Apprenez-en plus dans la vidéo......ou dans l'article complet : https://www.louisbouchard.ai/banmo/