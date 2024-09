Intelligence artificielle et guerres modernes : comment la cyberdéfense ukrainienne et la DIIA tirent parti de l'IA pour riposter

Bien que la brutalité et l'inhumanité de la guerre n'aient pas changé depuis des milliers d'années, les technologies de guerre ont évolué de nouvelles manières qui façonnent la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Alors que la guerre électronique a défini le champ de bataille du XXIe siècle, la prolifération de la désinformation contre des populations entières a rendu la guerre en Ukraine beaucoup plus compliquée. En particulier, l'utilisation de l'intelligence artificielle et notamment des technologies d'apprentissage automatique ont conduit bon nombre de ces attaques. Parlons de la façon dont ces technologies changent et élargissent le champ de bataille en Ukraine.





L'intelligence artificielle dans la cyberguerre

Pour nous aider à comprendre comment ces technologies sont utilisées pendant la guerre, j'ai demandé Evgueni Krasnokutsky pour sa perspicacité. En tant qu'expert en intelligence artificielle chez MobiDev, Evgeniy a travaillé sur divers projets d'IA et d'apprentissage automatique pour des entreprises du monde entier.





L'un des changements les plus profonds que les technologies de l'IA ont apporté à la guerre en Ukraine concerne le type de personnes qui se battent.





"Maintenant que l'IA fait partie de cette guerre de l'information, de nombreux informaticiens ont fini par devenir des guerriers sur le cyberchamp de bataille"





Evgeny explique.





"Ils ne se battent pas avec des balles et des munitions, mais plutôt avec des données."

Comment l'IA est devenue une arme

Evgeniy soupçonne qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous avons atteint ce point. "La guerre est devenue plus intelligente que jamais, et les nations occidentales sont devenues de plus en plus dépendantes de la technologie", dit-il.





"Il est important de noter que la dépendance de populations entières à Internet et aux plateformes de médias sociaux pour les informations est une tempête parfaite pour les campagnes de désinformation et l'ingénierie sociale."





Une autre chose importante à noter est que l'IA a beaucoup progressé au cours des dernières années. Selon Recherche Grandview , en 2021, le secteur mondial de l'intelligence artificielle valait 93,5 milliards de dollars et ne cesse de croître. La majorité de ce marché est liée aux applications commerciales et commerciales, mais cela ne signifie pas que la technologie ne peut pas être militarisée.

Les cyberattaques russes contre l'Ukraine

L'agression lors de l'invasion de l'Ukraine sur le front numérique a utilisé l'intelligence artificielle d'une manière jamais vue auparavant dans une guerre de cette ampleur. Bloomberg révèle grâce aux tendances de téléchargement d'applications, de nombreux Ukrainiens sont passés à des applications de messagerie cryptées dans l'espoir d'empêcher les forces russes d'obtenir des renseignements précieux sur les mouvements de civils et de troupes.

Faux faux

Cependant, une autre dimension de la guerre est l'utilisation de l'IA pour diffuser des informations erronées et tenter de manipuler la population sur les réseaux sociaux par les forces russes. « Les forces russes utilisent de faux comptes avec images de profil créées par l'intelligence artificielle », dit Evgeny.





"Étant donné que ces images sont uniques et réalistes, elles sont moins susceptibles d'être identifiées comme des bots."





Ces deepfakes inaugurent une toute nouvelle génération de guerre de propagande alors que ces faux comptes diffusent du contenu pro-russe et anti-ukrainien.





Un exemple important et désastreux de l'utilisation de technologie deepfake pendant la guerre était une vidéo trafiquée du président ukrainien Zelensky encourageant ses compatriotes à se rendre. Zelensky avait précédemment prédit que cela pourrait se produire. Le fait qu'il l'ait fait montre que la menace de ce type de manipulation est très réelle et doit être combattue. Heureusement, la vidéo n'était pas très bien faite et n'était pas très efficace.

La cyberoffensive bâclée de la Russie

Comme indiqué dans Tech Monitor, Greg Austin, chercheur principal de l'Institut international d'études stratégiques (IISS) pour le cyberespace et les conflits futurs, estime que Vladimir Poutine n'a pas investi suffisamment de ressources dans sa cyberoffensive, ce qui signifie qu'aucun gain substantiel n'a été réalisé. par les cyberattaques russes.





En effet, une stratégie plus efficace aurait été d'utiliser la guerre électronique comme les États-Unis l'ont fait pendant la guerre du Golfe, en utilisant des avions EW comme le EF-111 corbeau pour désactiver les réseaux de défense aérienne et d'autres infrastructures militaires.

La cyberdéfense ukrainienne

En réponse à l'agression russe, l'Ukraine dispose d'un certain nombre de moyens pour se défendre par guerre électronique et informatique. Mykhailo Fedorov, le ministre ukrainien de la transformation numérique, a décrit l'effort de résistance numérique comme étant «l'armée informatique» de l'Ukraine. Le ministère a créé un Groupe de télégrammes pour ceux qui souhaitent prêter assistance au piratage numérique qui a attiré plus de 34 000 bénévoles. De nombreux groupes de piratage aident également l'effort de guerre ukrainien, notamment AgainstTheWest, les cyberpartisans biélorusses, Anonymous, GhostSec, etc.





« L'Ukraine possède une industrie des technologies de l'information puissante et à croissance rapide », décrit Evgeniy. « Notre solide système d'éducation permet aux gens d'accéder directement à un poste informatique dans une entreprise comme MobiDev juste après avoir obtenu leur diplôme universitaire. Bien sûr, ils ont encore beaucoup à apprendre, mais avec une solide formation et de bons conseils, ils sont sur la bonne voie ». En effet, Kharkiv seul a 43 universités. En conséquence, l'Ukraine a pu se défendre de nombreuses façons contre l'oppression russe en utilisant l'intelligence artificielle et d'autres technologies.

Diia : autonomiser les Ukrainiens

« L'un des outils numériques les plus précieux dont disposent les Ukrainiens dans cette guerre est Diia », déclare Evgeniy en me montrant son téléphone. « Diia », qui se traduit par « Action » en anglais, est une application créée par le ministère ukrainien de la transformation numérique qui a été lancée en 2020.





Selon Bloomberg, plus d'un tiers de la nation utilise Diia. Bien qu'il permette aux citoyens de numériser leurs documents, il possède également une autre caractéristique clé pour aider à promouvoir la sûreté et la sécurité pendant la guerre.





Une caractéristique clé de Diia est que l'accès à l'application est restreint derrière la reconnaissance faciale. À l'aide de l'intelligence artificielle, l'application vérifie l'identité de l'utilisateur en fonction de la correspondance ou non de son visage avec ce qu'il a dans sa base de données. Les technologies modernes de reconnaissance faciale sont également armées de méthodes anti-usurpation qui sont utilisées pour empêcher de déjouer la sécurité biométrique.





Avec les chatbots, les citoyens ukrainiens peuvent signaler les mouvements de troupes russes et joindre des images et des vidéos. " La fonction de chatbot Telegram de Diia peuvent utiliser le traitement du langage naturel, une technologie d'intelligence artificielle », explique Evgeniy.





"En utilisant des chatbots, le gouvernement ukrainien peut gérer beaucoup plus efficacement de grandes quantités de rapports générés par les utilisateurs."

L'IA soutient la justice en Ukraine

Avec l'attaque russe illégale sur le sol ukrainien et les nombreuses violations des droits de l'homme qui se produisent à travers le pays, il est devenu plus important que jamais de collecter des données sur les activités russes et leurs actions. Les preuves de crimes de guerre peuvent être utilisées lors de futures affaires judiciaires et d'examens des événements de la guerre, rendant justice à ceux qui ont souffert au cours du conflit. La technologie de l'IA est déjà utilisée pour identifier les criminels de guerre qui ont commis des atrocités en Bucha et Irpin .

Aides à la reconnaissance faciale permettant aux soldats russes tombés au combat de retrouver leurs familles

L'intelligence artificielle contribue notamment à cet effort grâce à la reconnaissance faciale, qui est utilisée pour identifier les victimes russes. Selon Reuters , le ministère ukrainien de la Défense utilise Clearview AI pour faire correspondre des images de soldats russes morts avec des images sur Internet provenant de plateformes de médias sociaux et d'autres sites Web.





"L'IA est particulièrement adaptée à la gestion des tâches de reconnaissance faciale"





Evgeny continue. "En utilisant les plateformes de médias sociaux comme base de données et en faisant correspondre les images avec les photos prises de ces soldats, il peut devenir plus facile d'identifier qui ils sont et de rendre les corps à leurs familles."

Transcription IA des communications

Une autre capacité importante qui permet à l'intelligence artificielle d'aider l'effort de guerre est la reconnaissance vocale. En prenant les communications radio et téléphoniques interceptées entre les forces russes et en les analysant avec Programmes de transcription IA, Les forces ukrainiennes peuvent en savoir plus sur les mouvements de troupes russes. "L'apprentissage automatique est un outil pratique en matière de reconnaissance vocale", explique Evgeniy.





"Cela fonctionne en formant l'algorithme du programme avec des enregistrements de personnes qui parlent. Plus vous avez de données d'entraînement, plus vos résultats avec le produit final sont précis.





Cela a été utilisé pour analyser de nombreuses communications russes au cours de la guerre. Il est possible que ces communications soient utilisées à l'avenir pour juger les forces russes pour crimes de guerre.

L'intelligence artificielle pilote les armes lourdes

Bien que les véhicules aériens sans pilote (UAV) soient utilisés depuis plus d'une décennie, leur précision, leur portée et leur nombre ont considérablement augmenté. Les progrès des technologies d'intelligence artificielle ont rendu ces armes plus autonomes que jamais, capables de reconnaître et d'engager des cibles en fonction des données qu'elles reçoivent des caméras et des capteurs.





Le logiciel de Bayraktar permet aux drones de détecter des objets au sol à partir de la caméra arrière de l'avion. De plus, leur logiciel permet un contrôle automatique amélioré de l'avion et un apprentissage continu de chaque vol.





Cette technologie ne s'applique pas seulement aux drones de qualité militaire. Les drones grand public comme la flotte de DJI sont largement disponibles. Ceux-ci peuvent être utilisés par des civils ou même des opérateurs militaires pour suivre les ennemis et effectuer une reconnaissance.

Quelle est la prochaine étape pour la cyberdéfense ukrainienne

Les cyberattaques commises par le gouvernement russe et ses partisans peuvent être une nuisance, mais elles sont graves. Heureusement, grâce aux efforts du puissant secteur informatique ukrainien et de l'"armée informatique" et de ses alliés, ces attaques ne sont guère plus qu'une nuisance. En réponse, les efforts de l'Ukraine pour utiliser la technologie de l'intelligence artificielle pour donner aux citoyens les moyens de soutenir la défense de leur nation sont un rappel inspirant de l'importance de se dresser contre l'injustice.





Grâce à l'IA et aux outils d'apprentissage automatique utilisés pour identifier les auteurs de crimes de guerre en Ukraine, justice peut être rendue aux familles touchées par ces tragédies.





"L'avenir de la guerre est une chimère de tactiques physiques et numériques, et cet avenir est avec nous en ce moment ici en Ukraine", a déclaré Evgeniy. "Non seulement nous continuerons à défendre nos maisons avec des armes et des armures, mais aussi avec des informations."





Écrit par Liam Shotwell , passionné de technologie, écrivain chez MobiDev .